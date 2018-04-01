В апреле Воронеж, спустя три месяца, наконец, получил мэра. Воронежскому авиазаводу обещали масштабное техническое перевооружение и большой военный заказ, а сотрудникам «скорой» — решение проблем с зарплатой и кадровым дефицитом.

Павел Ищенко ИА REGNUM Вечерний Воронеж

Теперь без приставки

В апреле Воронеж, наконец, получил — официально — мэра. После трех с лишним месяцев работы с приставкой «врио» Вадим Кстенин, пройдя через процедуру конкурса, стал главой города.

Об этом: Новым мэром Воронежа стал Вадим Кстенин

Вадим Кстенин, до этого занимавший пост вице-мэра, оказался во главе городской администрации в конце декабря прошлого года после того, как Александр Гусев был назначен врио губернатора Воронежской области.

Александр Гусев, кстати, может оказаться последним всенародно избранным мэром Воронежа. В 2016 году депутаты гордумы приняли поправки в устав, отменив прямые выборы главы города. Так что нового мэра избирали уже не жители, а депутаты, а Вадим Кстенин оказался первым главой Воронежа, прошедшим через конкурсную процедуру.

В программе, которую Вадим Кстенин представил депутатам, глава города поставил перед собой амбициозные задачи. Это и большое строительство объектов соцсферы, и приведение в порядок дорог, и решение вопросов коммунального хозяйства, транспортных проблем.

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В конце же апреля стало известно, что масштабное обновление ждет и администрацию города: в начале мая мэрию покинут сразу два заместителя Кстенина — первый вице-мэр по финансам Сергей Курило и вице-мэр по градостроительству Артур Кулешов. Если имя претендента на первый пост пока не разглашается, то место Кулешова займет Виктор Владимиров, который в 2017 году, после скандала в градостроительном блоке мэрии, покинул пост начальника управления строительной политики.

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Аномальный апрель

Еще одной главной темой апреля в Воронежской области стал паводок. Потеплело в этом году довольно поздно — лишь в начале апреля — и резко. Изначально никаких проблем с паводком не прогнозировалось, но природа решила иначе.

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3 апреля пресс-служба ГУ МЧС сообщила о постепенном подъеме воды в двух реках, а также о подтоплении трех мостов и нескольких приусадебных участков. И тут же напомнила — при самом неблагоприятном развитии ситуации в зоне затопления окажется 41 населенный пункт в 23 муниципальных образованиях, до 1503 жилых домов с населением до 3201 человек. К вечеру 4 апреля спасатели объявили о подтоплении уже восьми мостов, пояснив, что «масштабы паводка, по оценке специалистов, всё же не превысят средних многолетних значений, традиционно сохраняется угроза подтопления низменных территорий». Но уже 5 апреля режим чрезвычайной ситуации был введен в Калачеевском районе, где под водой оказались сотни дворовых территорий, пришлось эвакуировать десятки людей, а позже — еще в нескольких населенных пунктах.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Паводок

По последним данным, которые глава региона Александр Гусев приводил 27 апреля на встрече с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Пучковым, в общей сложности в регионе от большой воды пострадали 985 домовладений, большая часть — в Калачеевском районе.

В последнюю неделю апреля власти начали выплаты владельцам пострадавших домов: всего из резервного фонда региона на эти цели выделено почти 30 млн рублей. Выплаты, правда, небольшие — от 10 до 40 тыс. рублей.

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И снова про «скорую»

Скандальная ситуация вокруг станции «скорой медицинской помощи» в Воронеже, о которой стало известно в марте, получила развитие в апреле. Тогда, напомним, медики сообщали о низком уровне заработной платы, вовсе не дотягивающей до уровня, определенного майскими указами, а также — о дефиците кадров, из-за чего на вызовы приходится выезжать по одному.

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В начале апреля в Сети появилась петиция горожан в защиту медиков, а затем с представителями «скорой» встретился и врио губернатора Александр Гусев. Глава региона поручил решить проблемы, которые обозначили медики.

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Проблемы воронежской скорой довели до губернатора

Впрочем, в Минздраве РФ проблемы не увидели, посчитав, что масштабы недовольства медиков слишком «преувеличены» СМИ — именно так охарактеризовал ситуацию главный внештатный специалист по скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения РФ Сергей Багненко. По его словам, проблему с выездами медиков по одному можно решить, разделив вызовы на экстренные и неотложные.

Об этом: Масштабы недовольства врачей воронежской скорой «преувеличены» — Минздрав

Первым делом — самолеты

Апрель стал месяцем хороших новостей с Воронежского авиазавода — ВАСО. В этом месяце его посетили сразу несколько высокопоставленных гостей. В начале апреля на предприятие приезжали президент ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь и замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

В частности, было объявлено о намерении инвестировать в развитие производства воронежского предприятия 4,5 млрд рублей.

Об этом: В развитие Воронежского авиазавода вложат 4,5 млрд рублей

Деньги предполагается направить на техническое перевооружение предприятия в рамках федеральной целевой программы, а также на финансирование объектов производственной инфраструктуры по программе создания пассажирского самолета Ил-96−400М.

«Мы приняли принципиальное корпоративное решение о том, что выходим на темп производства 2−2,5 Ил-96 в год, обеспечивая потребности Специального летного отряда «Россия», министерства обороны, спецзаказчиков. В перспективе шести-семи лет мы видим уверенную загрузку предприятия по программе Ил-96», — рассказал о планах Слюсарь.

На следующий день о больших планах на новый военно-транспортный самолет Ил-112-В, опытный образец которого собирают сейчас на ВАСО заявил и заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов: он подтвердил намерение ведомства закупить свыше 100 таких самолетов.

Об этом: Минобороны РФ готово закупить свыше 100 воронежских Ил-112В

Пресс-служба правительства Воронежской области Самолет Ил-112В — на ВАСО

Наконец, в середине апреля ВАСО и другое крупное воронежское предприятие, КБХА, посетил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

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Рогозин также осмотрел строящийся опытный экземпляр Ил-112В. Как отмечалось, для создания самолета в техническое перевооружение производства нужно вложить 2 млрд 776,7 млн руб. А вот на КБХА Рогозин провел совещание, на котором, в частности, было заявлено, что через три месяца правительство РФ рассмотрит возможность создания ракеты «Союз-5» на принципиально новом, метановом, двигателе, и речь может идти и о применении разработок специалистов воронежского КБХА.

Прощание с легендой

Ещё одной важной темой месяца стало решение воронежских властей о сносе макета легендарного фрегата Петровских времен «Меркурий».

Памятник баркалону «Меркурий» — корабля, построенного в петровские времена на воронежской верфи, — был установлен в начале 1970-х стараниями энтузиастов, управляющего стройтрестом №2 Георгия Сухомлинова и старшего инженера этого треста Виктора Неберекутина. Металлический макет весом около тонны установили на основании под опору ЛЭП — в акватории Воронежского водохранилища.

Павел Ищенко ИА REGNUM Памятник фрегату «Меркурий» на Воронежском водохранилище

Памятник, о котором позже власти Воронежа скажут, что устанавливался он «без проекта» и «без документации», «методом народной стройки», полюбился и горожанам, и гостям города, и до сих пор остается одним из символов колыбели русского флота.

Подробнее: Памятник фрегату «Меркурий» в Воронеже — на грани разрушения

Однако 40 лет для памятника даром не прошли: сейчас он на грани разрушения. О том, что он нуждается в реставрации, говорилось последние десять лет, но денег на это так и не нашлось.

В апреле общественники вновь обратились к мэрии с призывом спасти памятник, и на этот раз призыв был услышан. Памятник снимут с постамента, проведут «аварийно-восстановительные работы»… Но на место он больше не вернется — его хотят установить в прибрежной зоне парка «Алые паруса».

Об этом: Памятник — символ Воронежа не спасут, а снесут

Воронежско-японское метро

В апреле воронежские власти вновь вернулись к теме строительства метрополитена в Воронеже, которая обсуждается вот уже год. В этот раз глава города Вадим Кстенин даже съездил в составе российской делегации в Японию — в Токио состоялось пятое заседание Российско-Японской рабочей группы по транспорту.

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О его итогах известно мало — только то, что интерес к проекту создания метро в Воронеже выразила японская компания Marubeni Corporation. Какой именно интерес — не уточняется. Между тем, Marubeni Corporation входит в число крупнейших японских универсальных торговых компаний, имеет подразделения в десятках стран мира. В России компания работает с 1990-х годов, в том числе, в качестве дистрибьютера различных японских компаний.

Впрочем, уже вернувшись в Воронеж, Кстенин рассказал журналистам, что в мае представители компании посетят город, и отметил, что шансы на то, что проект строительства воронежского метро будет реализован, — значительно повысились.

Смерть Евгения Титаренко

В конце апреля, перед самыми длинными выходными стало известно о кончине в Воронеже детского писателя Евгения Титаренко — родного брата Раисы Горбачевой, супруги первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева. Ему было 82 года.

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В Воронеже Евгений Титаренко жил с 1965 года — он попал сюда по распределению, после окончания в Москве Литинститута. Работал редактором художественной литературы в Центрально-Чернозёмном книжном издательстве. Через некоторое время получил известность как детский писатель — его приключенческие повести выходили и в Воронеже, и в Москве большими тиражами.

Однако в 1973 году Евгений Титаренко, которому на тот момент было 38 лет, попал в психиатрическую больницу. В 1993 году Титаренко был признан судом недееспособным, лечился в больнице в Орловке — собственно, там он и провел последние годы.