Депутаты Ростовской области задумали совершить настоящую революцию и исправить ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе. Так, на заседании донского парламента народные избранники единогласно поддержали закон, который предусматривает предоставление без торгов земельных участков тем застройщикам, которые не менее 5% от предполагаемой квартирной ёмкости на застраиваемом участке или в уже построенном доме отдают жертвам строительных пирамид.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

«По сути, это революционные изменения, так как этот механизм ранее не использовался. Он был выработан в результате долгих обсуждений с застройщиками, со строительными организациями о том, какая форма поддержки может быть использована для того, чтобы застройщики предоставляли квартиры обманутым дольщикам», — прокомментировал документ председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

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Спикер донского парламента заверил, что принятый документ позволит в 2018 году обеспечить жильем часть дольщиков, чьи дома не могут быть достроены или подлежат сносу по решению суда.

Zsro.ru Василий Ищенко

Кроме того, донские депутаты приняли закон, который призван помочь инвесторам завершить строительство проблемных многоэтажек. В документе уточнено понятие «инвестор» (отныне это «юридическое лицо, взявшее на себя обязательства по обеспечению завершения строительства и вводу в эксплуатацию проблемного объекта»), закреплена возможность предоставления инвестору субсидии на оплату части процентных ставок по кредитам, полученным на достройку и ввод в эксплуатацию брошенного объекта. Донские депутаты также исключили реестр проблемных объектов долевого строительства как юридический критерий, а также позволили выдавать авансом возможность подключение объектов к инженерным.

В свою очередь исполнительная власть обещает в 2018 году достроить 16 объектов, два из которых уже сданы. По информации министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николая Безуглова, свыше 8 млрд рублей необходимо для достройки всех домов жертв строительных пирамид. Всего в регионе насчитывается 63 таких объекта.

«Инвесторов нужно привлечь для 42 домов. Для этого мы предлагаем внести изменения в законодательство. Теперь инвестором может стать не только крупная компания, но и любое юрлицо. Мы предлагаем возмещать всю ставку Центробанка на достройку домов», — сказал Безуглов.

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Напомним, что Ростовская область входит в ТОП-5 регионов, в которых ситуация с обманутыми дольщиками критическая. В этой связи председатель комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев (он же руководитель рабочей группы по защите прав участников долевого строительства) направил в адрес губернатора Ростовской области Василия Голубева запрос о том, как защищаются права и законные интересы дольщиков в регионе.

Kremlin.ru Василий Голубев

В письме указано, что помимо официально признанных проблемных объектов, есть 26 объектов, которые не включены в дорожную карту Ростовской области. Кроме того, обманутые дольщики, по словам Николаева, обеспокоены выполнением указанных в дорожной карте мер организационного характера в запланированный срок, так как поиск инвестора не ведётся. В 2018 году планируется возобновить строительство 10 проблемных объектов, но подробная информация об этой деятельности отсутствует. Известно, что эти многоэтажки расположены не только в Ростове-на-Дону, но и в Батайске, Таганроге, Миллерово.

Также депутат указал на то, что жертвы строительных пирамид обеспокоены «отсутствием эффективной коммуникации между органами исполнительной власти и дольщиками», а также тем, что «дорожная карта субъекта не отражает действительной ситуации и не дает пострадавшим гражданам чёткого представления о сроках реализации их прав».

Николай Николаев напомнил о том, что 3 июля 2017 года в рамках парламентских слушаний, состоявших в Госдуме, заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев пообещал, что один из 10 домов ЖК «Европейский» будет сдан в эксплуатацию до конца 2017 года. Дом сдан, однако жители не проживают в нём в связи с отсутствием коммуникаций и отопления, в том числе и горячей воды.

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«Также заместитель губернатора сообщил, что остальные дома будут введены в эксплуатацию в первом полугодии 2019 года, но инвестор до сих пор не определен, отсутствует информация об оказании пострадавшим гражданам (107 человек), дома которых не будут достраиваться, компенсационной меры. 28 сентября 2017 года правительственной комиссией принято решение предоставить правительству Ростовской области для решения проблем пострадавших граждан земельный участок, расположенный в Аксайском районе, площадью 10,29 га. Информация об использовании данного земельного участка для решения проблем пострадавших граждан отсутствует», — говорится в запросе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обманутые дольщики Ростовской области регулярно проводят акции протеста и стараются обратить на себя внимание со стороны властей. Но митинги чиновники и депутаты игнорируют. Не посетили представители законодательной и исполнительной власти даже первоапрельский спектакль «Снести нельзя достроить». «Интерактивная трагикомедия в годах» — так назвали постановку люди, годами ожидающие своих квартир. Организаторы отметили, что все «прелести» долевого строительства ощущают около девяти тысяч человек. Их ожидание заветных ключей от квартир затянулось на долгие годы. Афишу к протестной акции сделали соответствующую: с помощью фотошопа дольщики одели губернатора Голубева, сити-менеджера Ростова-на-Дону Виталия Кушнарёва, министра строительства Безуглова и других чиновников в костюмы царя, вельмож и Бабы-яги.

«По сути, мы — бомжи, ждать помощи нам неоткуда. Сколько бы мы не обращались к чиновникам с мольбами о помощи, никто так и не откликнулся. К нам относятся с нескрываемым пренебрежением, как будто мы нелюди. И почему потворствующая строительным магнатам власть продолжает открыто игнорировать наши акции, неизвестно. Мы — пострадавшая сторона, а к нам относятся неуважительно, как к отбросам общества», — поделилась одна из жертв строительных пирамид.

Admhmao.ru Пострадавшие дольщики

Жертвы строительных пирамид обратили внимание на формальное выполнение поручения президента РФ от 3 августа 2016 года, а также игнорирование распоряжения правительства РФ от 26 мая 2017 года по вопросам защиты прав граждан — участников долевого строительства. Чиновники даже не удосуживаются проводить с инициативной группой встречи, говорят пострадавшие. По словам дольщиков, они продолжают жить в режиме постоянного ожидания, и гарантировать получение ключей от заветных квартир власти не могут.