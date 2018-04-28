«Трансляции в эфир» слухов о скорой отставке главы Якутии Егора Борисова резко участились. Если сначала эта информация появлялась раз в три-четыре месяца, потом ежемесячно, за апрель — несколько раз, и только за прошедшую неделю — четыре с половиной раза. Что, как и почему происходит сейчас вокруг главы Якутии — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Якутии

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В начале недели в региональных СМИ появилась информация, что в качестве кандидатуры на замену Егору Борисову рассматривается в том числе варяг, руководитель представительства Ямало-Ненецкого автономного округа при правительстве Российской Федерации Дмитрий Захаров. Помимо него в списке претендентов на кресло главы республики «Вести Якутии», ссылаясь на информацию из собственных анонимных источников, называли премьер-министра региона Евгения Чекина, мэра Якутска Айсена Николаева, главу АО «Алмазы Анабара» Павла Маринычева, предпринимателя, экс-сотрудника налоговой Андрея Федотова, бывшего федерального инспектора аппарата полпреда Президента РФ в ДВФО в Якутии, советника гендиректора ООО «Газпром трансгаз Томск» Сергея Кириллина и руководителя Главного контрольного управления Москвы, сына бывшего премьер-министра республики Евгения Данчикова.

Виктор Васнецов. Варяги. 1909

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Поводом для возобновления разговоров о досрочной замене главы Якутии стали слухи об ухудшении состояния его здоровья. По соцсетям прошла информация об экстренной госпитализации Егора Борисова, которую он лично опроверг.

Ещё одним предлогом вспомнить тему отставки главы Якутии стал его досрочный выход из отпуска с вылетом в Москву, где Егор Борисов собирался проводить совещание с председателем правительства региона Евгением Чекиным и спикером Госсобрания региона Александром Жирковым.

После этого в региональных СМИ появилась информация, что за кресло главы Якутии идёт торг. «Вестями Якутии» была раскрыта схема, которую якобы намерены реализовать в республике. По инсайдерской информации, на которую ссылалось издание, Егору Борисову готовят тёплое местечко в Совете Федерации, но его цена — отмена прямых выборов главы региона. Правда, здесь ему должен будет помочь парламент — без его одобрения такой закон не получится принять. И всё бы ничего, ибо кто-кто, а депутаты пятого созыва Госсобрания Якутии принципиальностью не отличаются, по указке голосуя за что угодно, но тут возникло одно большое «но». Продавливание этого решения вряд ли обошлось бы без спикера Александра Жиркова (которому, кстати, в обмен на помощь якобы было обещано председательство в новом созыве парламента), но теперь он находится вне Якутска и возвращаться в республику, как говорят, пока не собирается.

Pixabay.com Перетягивание каната

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Виной тому обыски в парламенте в рамках расследования дела о взятках, в получении которых подозреваются два депутата — председатель контрольного комитета Якутии Александр Уаров и глава комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Саввин. Обыски в этих, а также в бюджетном комитете начались прямо во время заседания, которое спешно покинул без объяснения причин Александр Жирков. Уже позже пресс-служба парламента сообщила о том, что спикер торопливо улетел поучаствовать в работе Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ и его президиуме. Однако депутаты тихо говорят о том, что в ближайшее время к руководству Госсобранием спикер может и не вернуться: анонимно народные избранники прогнозируют, что теперь сессии парламента оставят вести его заместителям.

Кстати, обыски — это не только угроза для сделки о кресле руководителя республики взамен на отмену выборов, но и та самая половина к четырём поводам поговорить на этой неделе о скорой отставке Борисова. Так, политолог Андрей Данилов, комментируя информацию об обысках в Госсобрании и, по некоторой информации, и в ГУП «Комдрагметалл», высказал мнение, что не исключает повторения в республике дагестанского сценария. Об этом же говорят и оппозиционные политики региона.

A-r-e-s Взятка

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«Задержание за взятку двух председателей комитетов по времени и по заявителю очень похоже на заранее спланированную провокационную акцию, — считает руководитель республиканского отделения партии «Народ против коррупции» Афанасий Максимов.

«Произошедшее событие косвенно подтверждает причины молчаливого согласия действующих депутатов по продаже активов республики, приносящих доход, незаинтересованность в тотальной и детальной проверке деятельности правительства по формированию тарифов на газ, ГСМ, электроэнергию, перевозки грузов и многое другое, — высказывал председатель регионального отделения партии «Гражданская платформа» Анатолий Кырджагасов. — Ясно одно: надо проверить полностью всю прогнившую систему республиканской власти прокуратуре, СК РФ, общественности, полностью переформатировать, обновить власть в республике и восстановить утерянную государственность в полном смысле этого слова».

«Рецепт один — полностью менять власть в республике, и исполнительную, и представительную», — уверен член партии «Гражданская платформа», экс-министр финансов Эрнст Берёзкин.

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Tambako the Jaguar Серпентарий

Новая волна разговоров о грядущей отставке Борисова поднялась 27 апреля, когда СМИ сообщили о том, что его вместе с главой Алтайского края Александром Карлиным могут отправить в отставку вскоре после инаугурации президента России.

«Борисова мне будет искренне жаль, — комментировал очередные слухи об отставке главы Якутии политолог Константин Калачёв. — Да, развел в республике демократию. Но саха, которые ходят строем и с песнями, лично мне представить сложно. Да, кадровая политика Ил Дархана была небезупречна. Со стороны это было очень заметно. Но зато своих не бросал. Обидно, что многие саха не понимают — «золотой век» у них был при Борисове. Чтобы это понять, надо будет лет пять. Может, три».

Политологи республики признаются, что вообще не видят оснований для досрочной отставки главы Якутии.

«Он вполне выгоден Путину как региональный лидер, потому что против Москвы не имеет ничего, — подчёркивал Андрей Данилов. — Ему сказали открыть АЛРОСА — он открыл. Он вполне удобен. Ему скажут «Открой», «Продай» — и он сделает. Он не воспротивился назначению Сергея Иванова — младшего президентом АЛРОСА. Раньше в Якутии это место занимали согласованные люди, а теперь просто взяли из Москвы назначили «молодого эффективного менеджера», как принято говорить. Борисов выполняет всё, что ему скажут».

Pixabay.com Пешка

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Политолог Виталий Обедин высказывал мнение, что если не случится какого-то серьезного осложнения или очередного кадрового заскока в Кремле, то оснований для досрочной подачи в отставку до весны 2019 года у Борисова нет.

Эксперт также посчитал, что с октября 2017 года главе Якутии прочили скорую отставку восемь раз — в том числе из-за состояния здоровья, падения в рейтинге глав регионов, скандала на борту самолёта компании «Аэрофлот», обысков во входящей в ГК «Сумма» «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), самого большого среди регионов России процента голосов за кандидаты в президенты от КПРФ Павла Грудинина (27,25%).

«Я не фанат Егора Афанасьевича и считаю, что он проводит провальную экономическую политику, направленную в первую очередь на обслуживание интересов крупных компаний, а уж кадровая политика — вообще туши свет… Но вот эти затянувшиеся «проводы» уже так утомили», — признавался Виталий Обедин.

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