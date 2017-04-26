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Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»

Политика

Эксперт прокомментировал падение Егора Борисова в национальном рейтинге губернаторов

Егор Борисов
Иллюстрация: Kremlin.ru
Егор Борисов

Якутск, 26 апреля 2017, 12:23 — REGNUM  Угроза досрочного ухода с поста главы Якутии Егора Борисова весьма реальна, считает политолог из республики Андрей Данилов. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он оценил вероятность отставки главы региона до окончания срока полномочий как 50-процентную, комментируя его падение в рейтинге губернаторов за март-апрель 2017 года, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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«Во-первых падение очень большое, на целых 8 пунктов — с 70 на 78-ое место, а во-вторых, он, выходит, в последней десятке, — подчеркнул эксперт. — На фоне всех митингов и выступлений населения республики в целом, угроза отставки для главы Якутии весьма реальна. Раз такие шевеления начались у нас в республике, то это, скорее всего, уже конфликт республиканских политических элит. Он вызывает недовольство среди тех людей, которые здесь что-то решают, раз уже такие митинги. Плюс ещё у нас действительно найдётся много желающих и способных его заменить людей».

Но, скорее всего, полагает Андрей Данилов, это будет не такая отставка, что ему скажут уйти. «Сложить полномочия Егор Борисов может по собственному желанию, или просто не претендовать на третий срок — ему его, скорее всего, не видать. Досидит он до 2019 года или не досидит — шансы 50 на 50. Учитывая то, что его рейтинг так сильно опустился, третий срок уже не светит, ему бы второй досидеть. Всегда найдутся те люди, с которым удобнее работать, чем с непопулярным главой».

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Эксперт констатировал, что сейчас в республике многие недовольны происходящим и политикой главы региона, а также тем, что многие компании, которые были в собственности республики и РФ, теперь распроданы.

«Недовольства связаны, опять же, с химзаводом, с обещанным мостом через Лену, с недостроенной железной дорогой. Все эти проблемы, естественно, накладываются, они должны были быть решены или появились именно при нём. Плюс очень много было кадровых моментов, когда тот же самый Георгий Куркутов, Александр Подголов, которые были в его команде, попадали в истории, связанные с фальшивым дипломом и пьяным вождением. Многие в республике считают, что Борисов уделяет излишнее внимание своему родному району. Ещё момент — когда при Михаиле Штырове (экс-президент Якутии — прим. ИА REGNUM ) его спасали от уголовной ответственности», — перечислил политолог.

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Однако он предлагает учитывать и национальный фактор, благодаря которому ажиотаж вокруг проблем республики может искусственно подогреваться. С другой стороны, отмечает также Андрей Данилов, распродажу имущества стерпят скорее от жителя республики, чем от варяга.

«Поэтому он всё-таки удобен для власти, это прежде всего, но свою миссию уже завершил, поэтому его отставлять жёстко не будут — либо просто попросят уйти, либо не дадут баллотироваться на следующий срок», — сказал также политолог.

По его мнению, если будут досрочные выборы, многие могут попытать счастье стать главой республики, а центру, в принципе, нет разницы, с кем работать.

«В своё время заменили даже Николаева и таких мастодонтов в республиках, как Минтимер Шаймиев (первый президент Татарстана — прим. ИА REGNUM ). Поэтому если вдруг он чем-то не угодит Кремлю, то велик шанс, что его уберут, действительно велик», — подытожил Андрей Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, комментируя ухудшение положения Егора Борисова в «Национальном рейтинге», эксперты отмечали, что сам по себе митинг за отставку действующего главы, учитывая особенности политической организации местных элит, событие из ряда вон выходящее.

Особо сильное впечатление на экспертов произвело большое число участников данного мероприятия, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собравшихся требовать ухода Егора Борисова. Раскол элит, недовольство населения в Саха (Якутия) не просто стал фактом, но и начал проявляться в публичной плоскости. Какую бы позицию Егор Борисов не занял, он рискует либо серьезно испортить отношения с федеральным центром, либо обострить обстановку в регионе. Пожалуй, впервые большая часть экспертов «Национального рейтинга» сошлась во мнении, о возможной отставке Егора Борисова до истечения срока его полномочий.

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