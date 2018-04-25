Глава Чувашии Михаил Игнатьев отчитался за прошлогоднюю работу правительства. За 7,5 лет работы на посту его отчёты из сухой декламации достижений превратились в экономическую поэму, щедро напичканную производными от слова «лидер»: «лидирующие позиции», «в числе регионов-лидеров», «в десятке регионов-лидеров», «в тройке лидеров» — подобных оборотов было рекордное количество, более двух десятков. Венцом статистики стало «первое место» Чувашии «по уровню реальной заработной платы» — при этом чиновника не смутило, что в республике, по данным Росстата, минимальные в Поволжье средняя зарплата и доходы жителей на фоне больших долгов по зарплате.

Cap.ru Депутаты и приглашённые

Тема экономики превалировала во всём: и в докладе, и в сессии вопросов-ответов, и в дискуссиях. Впрочем, без политики не обошлось. Звучали требования отозвать из Совета Федерации экс-президента Чувашии Николая Федорова, связав его имя с предбанкротным положением тракторного концерна и предполагаемой сменой собственника. Но Игнатьев был «абсолютно уверен», что «завод восстановится», и связал свои надежды с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Без комментариев осталось предложение отозвать и второго сенатора, Вадима Николаева, но по другой причине — из-за разорившегося «Чувашского бройлера», которым он руководил до получения сенаторского кресла.

С высокой трибуны Михаил Игнатьев демонстрировал, что ему до всего в Чувашии есть дело, особенно если это касается конкретных персоналий. Другое дело, что его вмешательство не всегда оборачивается добром для тех, по чью душу он является. Так, Игнатьев узнал и озвучил, какую зарплату мог получать на «Химпроме» справоросс Сергей Семенов, в увольнении которого решающую роль мог сыграть сам глава республики. В чём, собственно говоря, и признался с трибуны. При таком «государственном» интересе не удивительно, что неугодные власти, даже профессионалы, бегут из Чувашии.

В глубоком недоумении все остались после его заявления о бизнесе, особенно предприниматели и промышленники. Говоря об антироссийских санкциях, Игнатьев отметил, что в результате «отдельные предприниматели за сутки потеряли 12 млрд долларов», и порадовался, что в Чувашии «такой ситуации нет». И даже трижды переплюнул: «тьфу-тьфу-тьфу». Участники гадали, чему именно радуется Михаил Игнатьев: что Чувашия не потеряла вместе с крупными налогоплательщиками, что нет бизнесменов, которые могли что-то потерять, и непонятно — в кого и на что поплевал.

Примечательно также, что глава Чувашии продолжил риторику, начатую руководителем своей администрации Юрием Васильевым, который на прошлой сессии уверял, что «чист перед Богом». На этот раз уже Михаил Игнатьев заявил, что и у него «совесть абсолютно чиста».

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Полемика с депутатами вылилась в критику оппозиции, которая упрекнула его в том, что глава их «не принимает», «не встречается»:

«Не надо спекулировать на этих вещах, мелочных вещах!»

Ряд диалогов приведём подробнее.

Кто на кого «давит»

Пожалуй, больше всего вопросов касалось инвестиций и ведения бизнеса в Чувашии. Коммунисты, припомнив второе место региона по состоянию инвестиционного климата за 2017 год, поинтересовались, повлекло ли это поток инвестиций, смогло ли правительство «использовать слова Путина» для привлечения предпринимателей. На что Игнатьев сообщил, что в прошлом году в основной капитал республики вложено почти 52 млрд рублей инвестиций, «с ростом не в разы, около 2%», виной всему — закредитованность предприятий и санкции. Столь смелое округление удивило: по данным Росстата, рост составил 1,4% после падения в 2016 году на 16,4%.

Cap.ru Михаил Игнатьев

Справедливости ради отметим, что глава республики признался в неудовлетворении итогами работы инвестиционной работы, но в части создания рабочих мест:

«За счет реализации инвестиционных проектов в республике в 2017 году создано более 2800 рабочих мест. Это значимые показатели, но мы не удовлетворены итогами работы».

Теперь в Чувашии, судя по всему, рассчитывают не на Путина, а на отдельных депутатов, что «вы своих друзей привлечёте» из Москвы в качестве инвесторов:

«Ситуация так быстро меняется в этой жизни. Предъявлены санкции со стороны Соединённых Штатов Америки, отдельные предприниматели за сутки потеряли 12 млрд долларов. Это публично было озвучено. А они налогоплательщиками России являются. Хорошо ещё, что у нас — тьфу-тьфу-тьфу — такой ситуации нет. Если мы плохо будем управлять с вами вместе соответственно, то можем и дойти. Я рассчитываю на вас, что вы своих друзей привлечёте…».

Рассуждая о мировой ситуации, Михаил Игнатьев говорил об особенностях работы с зарубежными партнёрами:

«Когда с отдельными предпринимателями, иностранными компаниями мы встречались в закрытом режиме, один сказал, что в Россию страшно вкладывать деньги, всё разворуют, потому что через экраны подаётся разная информация, и у них подсознательно всё это формируется. Хотя по факту абсолютно это не так».

«Цель предпринимателей — получить прибыль. В прибыль мы не влезаем, но благоприятную среду обязаны создавать», — резюмировал глава республики.

Перед кем у главы «совесть чиста»

Инвестиционно-предпринимательскую тему развил член фракции «Справедливая Россия» Сергей Семенов, высказав мнение, что предприниматели «выводят свои компании» из Чувашии, так как в республике их на них «давят». Игнатьев заявил, что «все предприниматели, состоятельные, богатые, бедные, для меня в одинаковых равных условиях» и «никогда у меня нет очереди, чтобы кто-то по какому-то заявлению получил бюджетные деньги»:

Cap.ru Сергей Семёнов спрашивает о давлении на бизнес

"Думаю, что органы власти давят на тех, кто хочет использовать «серые» схемы, где-то полумошеннические схемы, где-то не хотят зарплату платить — хотя бы 15−16 тыс. Вот они и думают, что власть давит».

Говоря об известных руководителях, глава Чувашии сообщил, что бывший вице-премьер Михаил Резников, чья карьера чиновника скоропостижно провалилась, вернулся на Чапаевский завод и теперь представлен к госнаграде. Опальный экс-депутат и директор фирмы «Август» ВладимирСвешников, который новое производство планирует открыть уже не в Чувашии, а в Татарии (первоначально заявлялось о 3 млрд рублей инвестиций), известен благотворительностью, которой бы не было, если «бы мы давили». С лишённым в Чувашии всех должностей Анатолием Князевым (бывший вице-спикер и глава фракции единороссов), который в Коми занимает пост вице-премьера, «дружили, дружим».

«Вы ездите в Коми на охоту. Вы дружите, мы дружим», — сказал, в частности, Михаил Игнатьев, затем для «чистоты наших отношений» обрушившись на Семенова.

Глава региона припомнил скандал и судебные разбирательства с предоставлением зарплатных мест в Госсовете. Сергея Семенова, напомним, назначили на место замглавы комитета вопреки его согласию и воле партии — в результате суд встал на сторону парламентария, на парламент был наложен штраф. На что Игнатьев заявил, что теперь у него «совесть абсолютно чиста» в части трудоустройства политика.

«Потом информация прошла, что вы советник генерального директора «Химпрома». Я думал, что на общественных началах, а вы получали там приличную зарплату. 100 тыс., не 100 тыс. — в декларации, наверное, всё это будет. Я спросил у директора «Химпрома», когда у него был: «Он на работу вообще ходит?». Он говорит, что появляется. Я говорю, что если работает, то надо платить, если не работает, то не надо платить», — демонстрировал глава Чувашии персональный интерес к судьбе политика.

Признание главы

Ряд вопросов касался заработной платы и доходов населения. В докладе главы было отмечено, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2017 году в Чувашии составила 24,5 тысячи рублей, или 107,2% к январю-декабрю 2016 года, реальная заработная плата — 104,6% (по России — 103,4%). И «среди регионов ПФО по уровню реальной заработной платы Чувашия занимает первое место».

"По-моему, это не меняет положение Чувашской Республики. Почему данные приводятся именно с той позиции, которая удобна?» — недоумевал член фракции ЛДПР Константин Степанов.

«Ожидать, что Михаил Васильевич выступит как-то иначе, не приходилось. Мы не услышали другую сторону медали, какие проблемы стоят перед республикой и какие вызовы предстоит преодолевать, чтобы улучшить условия человека труда», — заметил в продолжение темы член фракции КПРФ Григорий Данилов.

Cap.ru Григорий Данилов

«У нас самая низкая заработная плата. Мы должны смотреть российские цифры и не прятаться за ухищрения. Давайте не будем говорить о динамике», — поддержал коллег глава фракции справороссов Игорь Моляков.

«Динамику берём. Если динамки плохая, то мы вообще ещё хуже будем выглядеть… Есть регионы, которые имеют нефть, газ, с ними сложно сравниваться», — ответил Михаил Игнатьев, предпочитая и тут «удобное сравнение», ссылаясь на ресурсодобывающие регионы, которых в России не так много, а не соседей, которые находятся в том же положении, что и Чувашия, но опережают по средней зарплате.

Остыв, чуть позже Михаил Игнатьев напомнил, что «в докладе сделал признание», отметив «нашу недоработку, что уровень зарплаты у нас низкий»:

»Сказал? Сказал. Публично, честно».

И пошёл в атаку: такую ситуацию усугубляет теневая занятость. По словам главы Чувашии, в республике «почти 70 тыс. человек как самозанятые не платят НДФЛ».

«Давайте будем работать, — предложил Игнатьев. — Я говорил об официальной занятости, сейчас говорю о неофициальной занятости».

По данным Росстата, в 2017 году в Чувашии средняя зарплата составила 24 531 рубль (в Поволжье — 29 166 рублей), среднедушевые доходы — 17 892 рубля (в Поволжье — 25 871 рублей). Это самые низкие показатели в округе.

Также был поднят вопрос по информационной работе. Ранее мининформполитики опубликовал три аукциона на общую сумму в 4 млн рублей с информированием о социально-экономическом положении республики в федеральной прессе.

«Вы всегда задаете вопросы, почему Чувашия на федеральном уровне плохо представлена. А что остаётся делать органам власти?» — вопросом на вопрос ответил Михаил Игнатьев и подчеркнул, что это «не реклама лично главы республики»:

"Я вообще не любитель рекламироваться. Это о Чувашии, о деловом климате».

Сенаторов — на малую родину

Ещё большее раздражение вызвали вопросы и выступление лидера фракции справороссов Игоря Молякова, который признался, что после «доклада сложилось впечатление, будто мы живём в каких-то параллельных реальностях». Он поднял проблему тракторного концерна, гражданский спектр которого «Ростех», судя по сообщениям в прессе, «передаст малоизвестной фирме». Политик высказал опасение, что концерн может повторить судьбу хлопчатобумажного комбината, от которого сегодня осталось «только наименование остановки».

Cap.ru Игорь Моляков

«И наказанных нет, что крупнейшее в СССР предприятие по своей отрасли разрушено и тысячи людей потеряли работу, а имущество признано безнадёжным к взысканию… И я боюсь, что завтра огромные цеха тракторного завода будут признаны минимуществом безнадёжными к взысканию и там будут стоять голые коробки».

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«В 90-м году был огромный митинг тракторного завода. И выступая рядом с Федоровым, президентом (экс-президент Чувашии Николай Федоров, ныне первый вице-спикер Совета Федерации, — прим. ИА REGNUM ), я рассказал, к чему приведёт раздробление тракторного завода — в итоге сегодня мы наблюдаем то, к чему эта политика привела. У меня к вам предложение — тот, кто начал эту пагубную, эту чудовищную, эту разрушительную политику — Николай Васильевич Федоров находится в Совете Федерации. Он находится там, потому что вы туда его послали. Если вы рассказываете нам о замечательных вещах, как республика расцветает, то у меня предложение — вы отзовите Федорова, тем более что он недавно философскую книгу написал, пусть он идёт преподавателем, как он неоднократно говорил», — предложил Игорь Моляков.

На это отреагировал Михаил Игнатьев.

«Вот здесь фамилия Чемезова была названа. Он возглавляет не первый год государственную корпорацию «Ростех». У него чуть ли не 1 млн работающих, обороты на триллион и выполняют заказы оборонно-промышленного комплекса. И здесь один из депутатов сказал, что Чемезов принимает решение. Тракторный завод восстановится, я абсолютно уверен», — сказал глава Чувашии.

Главный оппозиционер республики также предлагает отозвать и другого сенатора, Вадима Николаева, в связи с предзабастовочной ситуацией на «Чувашском бройлере», где в отношении бывшего директора заведено уголовное дело. Сенатор ранее возглавлял данное предприятие, поучая с трибуны, как надо работать.

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Игорь Моляков также отметил, что напряжённая ситуация сложилась в сельском хозяйстве из-за обвала закупочных цен на сырое молоко:

«Ни слова не сказано о важнейшей проблеме. Люди начинают резать скот, так как очень низкая закупочная цена на молоко, и разговоры о том, что рост в производстве сельскохозяйственной продукции будет 1% — это от лукавого, в пределах погрешности, в то время как в Татарстане — 5%, в Оренбургской области — 7%».

И предложил «не принимать отчёт к сведению».

Эпилог

В завершение обсуждения парламентарии выступили с критикой «отсутствия взаимодействия с оппозиционными депутатами».

Cap.ru Константин Степанов недоумевает, почему глава Чувашии не хочет встречаться с оппозицией

"Практика встреч прекратилась. С чем связано такое нежелание интересоваться позицией разных политических сил напрямую, мне, честно говоря, не совсем понятно. Но это однозначно признак негативный», — считает Константин Степанов.

«Вы ни одного предложения не сделали. Вышли на трибуну и хотите сказать, что глава вас не принимает, глава с вами не встречается. Уважаемые коллеги, совесть-то у меня чиста. И у вас должна быть чиста. Не надо спекулировать на этих вещах, мелочных вещах!» — заявил Игнатьев, свернув дискуссии.