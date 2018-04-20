«Тракторные заводы» будут выводить из кризиса по новой схеме

Москва, , 11:26 — REGNUM Выводить проблемный концерн «Тракторные заводы» (КТЗ) из кризиса и улучшать финансовую ситуацию на предприятии будет новый частный инвестор. Этим займётся машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» в партнерстве с дочерней структурой «Ростеха».

Задействование механизмов частно-государственного партнёрства предусмотрено новой схемой выведения предприятия из кризисной ситуации, разработанной «Ростехом». Решение о привлечении инвестора было одобрено на заседании правления госкорпорации 18 апреля.

«Акции концерна будут проданы новому собственнику по символической стоимости, поскольку КТЗ отягощен серьезными долгами»,— пояснил один из собеседников газеты «Коммерсантъ».

Взамен инвестор обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и провести реструктуризацию многомиллиардной кредиторской задолженности концерна, а также обеспечить эффективную работу предприятия.

«Транскомпонент» выкупит 100% акций КТЗ. Фактическим держателем акций концерна станет новая дочерняя структура ТК, где 33% получат «Высокоточные комплексы» (входят в «Ростех»). На следующем этапе планируется разделить КТЗ на дивизионы: восемь военных предприятий перейдут под полный контроль «Ростеха» (в лице «Высокоточных комплексов»). Гражданская же составляющая КТЗ (26 заводов) останется у ТК.

Определение всех параметров предстоящих сделок планируется завершить в первом полугодии 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года ВЭБ, который является главным кредитором концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), обратился в Арбитражный суд Чувашии с иском о банкротстве КТЗ. В состав основных производственных активов КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, расположенных в восьми регионах (Алтайский край, Карелия, Мордовия, Чувашия, Владимирская область, Волгоградская область, Курганская область, Липецкая область).

В ноябре 2017 года в отношении концерна «Тракторные заводы» было введено наблюдение. А в конце месяца управление перешло «Ростеху», который планирует «расширять производство». Завершить процесс передачи КТЗ в управление «Ростеху» планировалось ориентировочно в I квартале 2018 года.