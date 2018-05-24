Каких только ярлыков не навесили на протестующих против строительства мусороперерабатывающего комплекса (МПК) местных жителей и приезжающих на лето в Киржачский район Владимирской области дачников действующие в интересах бизнесменов владимирские чиновники. Они-де и не понимают ничего, и озабочены лишь своими местечковыми интересами, да и вообще, протест против строительства МПК инспирирован извне. Вот только дело в том, что защищающие свое жизненное пространство граждане борются еще и за будущее сотен тысяч не имеющих к ним никакого отношения жителей соседних регионов.

mermyhh Свалка

Читайте также: Владимирцы протестуют против строительства завода по переработке мусора

Нормативные акты подготовлены, территориальные схемы обращения с ТКО нарисованы (так считаем не мы, журналисты, о том, что в большинстве случаев они «нарисованы на коленке», заявляют представители отрасли обращения с отходами), наступила пора строить МПК технопарки и прочие объекты обращения с отходами. Вот и во Владимирской области во исполнение поручений президента и постановлений правительства собрались было построить один такой ультрасовременный технопарк с лучшим японским оборудованием. Проблема только в том, что данный объект не учтен в терсхеме обращения с отходами, расположен в самом неподходящем с геологической точки зрения месте, подозрительно напоминает банальную мусорную свалку и создается вопреки воле местных жителей.

В Киржачском районе области под сурдинку «мусорной реформы» чиновники, идя навстречу пожеланиям инвесторов из компании «ЭкоТехСтрой Владимир», решили построить МПК. Судя по представленной коммерсантами презентации проекта, вблизи сельского поселения (с.п.) Филипповское будут построены цех сортировки отходов и цех переработки, а также выделена территория для захоронения неперерабатываемых отходов. Строить собираются не мусоросжигательный завод, не очередной полигон ТБО, и, казалось бы, такое начинание стоит только приветствовать, но дьявол, как известно, кроется в деталях. А вот детали, при их ближайшем рассмотрении, не оставляют от столь благостной версии властей и предпринимателей камня на камне.

Recyclemag.ru Свалка

Данный инвестпроект возник тогда, когда терсхема обращения с отходами была давно разработана, утверждена и не предполагала размещения на этих землях каких-либо объектов. Покупка земельного участка под технопарк компанией «ЭкоТехСтрой Владимир» с самого начала сопровождается скандалами. В своем обращении к прокурору области граждане указали, что благодаря действиям руководства с.п. Филипповское и Киржачского района земельный участок был выведен из собственности государственного лесного фонда, а затем продан по существенно заниженной цене. Добавим, что раньше здесь находился испытательный полигон ОАО «Метровагонмаш». Единственным назначением которого являлось проведение испытаний военной техники (гусеничные машины для зенитно-ракетных комплексов ПВО), что полностью соответствовало виду разрешенного использования земельного участка.

Прокурорские работники нарушений не нашли, поэтому сказать наверняка, законно или незаконно была приобретена земля инвестором, мы не можем. Так или иначе, у коммерсантов в руках оказалось более 1200 га земли. Разработчики инвестпроекта МПК заявили, что намерены осуществлять глубокую переработку, поэтому под цеха и несколько карт для захоронения хвостов им требуется всего лишь 57 га, что также соответствует планируемой мощности предприятия. Зачем тогда нужны оставшиеся сотни гектаров? Считаем, что они и на этот вопрос ответили, когда сказали, что рассчитывают принимать отходы от московской программы реновации.

В общем, убедительно ответить на возникшие у общественности вопросы коммерсантам не удалось — не сходятся цифры. И у местных жителей есть все основания подозревать, что строительство технопарка лишь ширма, маскирующая желание создать очередную свалку и принимать московский строительный мусор. Кстати, ИА REGNUM уже сообщало о подобном проекте в Московской области, разве что в том случае не было такой красочной презентации.

Читайте также: Мусорный скандал в Каширском районе Подмосковья

Типичная история: предприниматели сделали чиновникам предложение, от которого те не смогли отказаться, пришли в регион с инвестициями, да еще и предложили решить острейшую мусорную проблему, а эгоистичные граждане вновь противятся своему благу. Как бы не так! И вот здесь и начинается то, что и привлекло наше внимание к скандалу в Филипповском.

Mosreg.ru Свалка

МПК собираются разместить на междуречье реки Шерны и ее левого притока реки Мелёжи. Место положения полигона находится в пределах водно-ледниковой равнины московского оледенения, которая на фоне окружающей территории весьма существенно отличается большой мощностью хорошо проницаемых отложений песчаного состава. То есть фильтрат от полигона может свободно дренироваться между реками Мелёжей и Шерной, а при определенных условиях может достигнуть и реки Киржач, что приведет к их химическому и бактериологическому загрязнению. А в результате десятки соседних населенных пунктов останутся без воды. Это еще не все!

Не то МПК, не то свалку решили разместить прямо над участком «Шерна» Клязьминско-Шернинского месторождения пресных подземных вод, предназначенного для питьевого водоснабжения населенных пунктов Восточного Подмосковья. Приступить к освоению данного месторождения планируется уже в 2020 году.

Не лишним будет вспомнить и то, что благодаря усилиям «эффективных менеджеров», эксплуатирующих свалки «Кучино», «Тимохово», полигон ТБО «Электросталь», поля фильтрации ХФК «Акрихин», ситуация с водоснабжением в Восточном Подмосковье близка к критической. Участок «Шерна» на текущий момент остается единственным резервом Восточной системы водоснабжения.

Подробные результаты научных исследований читайте на наших слайдерах:

Раз уж до решения суда (а признаться, мы не верим в то, что он когда-либо состоится) нельзя называть своими именами действия владимирских чиновников, упорно проталкивающих интересы компании «ЭкоТехСтрой Владимир» в части покупки земли и вида ее разрешенного использования, то их действия, направленные на уничтожение единственного источника питьевой воды для густонаселенного Подмосковья, мы обязаны назвать преступлением.

Именно эту простую мысль и пытаются донести до владимирских чиновников, при полном бездействии прокуратуры и судов, жители Киржачского района и московские дачники. А в ответ получают публичные обвинения в том, что их протест инспирирован и проплачен. Видимо, у мусорных королей нашлись очень убедительные для местных властей аргументы.

Читайте также: «Антимусорный» митинг под Владимиром собрал больше тысячи человек