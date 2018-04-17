Общественные слушания «О ситуации во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике» — одном из крупнейших федеральных музеев России, который с приходом нового руководства переживает сложные времена — состоятся 17 мая. Об этом объявили члены инициативной группы. Они надеются, что директор ВСМЗ Игорь Конышев посетит слушания и представит концепцию развития учреждения, подготовить которую министр культуры РФ Владимир Мединский поручил еще год назад.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Палаты и Успенский собор во Владимире

Новый виток сопротивления

Владимиро-Суздальский музей-заповедник, который объединил почти 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Боголюбове, Кидекше и Муромцеве, скандалы сотрясают не первый год. Новый виток начался после того, как в марте 2018 года был закрыт Детский музейный центр, расположенный во владимирских «Палатах» (бывшее здание «Присутственных мест»).

Общественные слушания решили провести активисты инициативной группы, которая была создана после закрытия Детского музейного центра.

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Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Напомним, что официальная причина приостановки деятельности центра, в который входят экспозиции и игровые залы и который ежегодно посещает более 30 тыс. детей, — отсутствие экспертного заключения о безопасности сети газопотребления. В последний раз это исследование проводилось ещё 14 лет назад. Сейчас руководство учреждения заключает договор со специализированной организацией, которая должна провести экспертизу и решить, насколько безопасно посещать центр.

Однако родители маленьких посетителей, учителя и общественники не верят, что центр был закрыт именно по этой причине — уж больно много вопросов. Во-первых, проверка МЧС не подтвердила, что здание не отвечает требованиям безопасности.

Во-вторых, слухи о закрытии Детского музейного центра ходили давно, а трагедия в Кемерово, после которой и задумались о безопасности детей, выглядит лишь как повод воплотить задуманное в жизнь.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в палатах 2

Но на общественных слушаниях активисты хотят говорить не только о детском центре, а обо всех проблемах музея. Например, о реновации «головной боли» Игоря Конышева — образовательно-культурного центра «Палаты».

Претензии к Игорю Конышеву как к руководителю федерального музея появились еще в 2016 году, когда он только был назначен министром культуры Владимиром Мединским на этот пост. Назначение ознаменовалось крупными закупками: автомобиля, кофейных и вендинговых аппаратов, дорогого рояля. Кроме того, в музее появились «веселые» сувениры — например, монетки с изображением голых ягодиц.

Дальше — больше: попытка уничтожить экскурсионное бюро, которое создавалось долгие годы; реновация культурно-образовательного центра «Палаты», в результате которой он рискует потерять даже намек на свое прошлое; скандалы с безграмотной реконструкцией памятников архитектуры и многое другое.

Но основные претензии связаны с единоличным принятием решений: Игорь Конышев не хочет ни с кем советоваться и сотрудничать с местным сообществом. Это особенно опасно в случае, когда над музеем нависла новая угроза — потерять свои объекты. Сейчас РПЦ претендует на Георгиевский собор в Гусь-Хрустальном, Спасо-Преображенский собор, Знаменскую церковь и приказную избу в Суздале, а также Троицкую церковь, Музей хрусталя и Золотые ворота во Владимире.

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Анна Кумицкая ИА REGNUM Спасо-Евфимиев монастырь

В городе уверены, что действия Игоря Конышева ни к чему хорошему привести не могут. Например, Герой труда, в течение 50 лет — директор ВСМЗ, а теперь его почетный президент, советник губернатора Алиса Аксенова считает, что назначение Игоря Конышева — «страшная по последствиям преступная ошибка» министра культуры.

«Мединский у меня десятый министр, но никогда бы раньше ни один отдел кадров не допустил бы до руководства музея человека с такой биографией, как у нового директора. Мне иногда кажется, что это какой-то страшный сон. Этого не могло быть, чтобы совершенно чужой мужик, который не знает ни истории, ни архитектуры, стал руководителем научного и культурно-просветительского учреждения», — говорила Алиса Аксенова в интервью ИА REGNUM в апреле 2017 года.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Троицкая церковь

Никто не может повлиять

Чтобы попытаться решить все эти проблемы, активисты и решили провести общественные слушания. Дата выбрана не случайно — 18 мая 2017 года в Москве состоялось обсуждение дел в музее. Тогда министр культуры Владимир Мединский дал поручение до конца года подготовить концепцию развития музея. Но, видимо, поручение министра, который и назначил Игоря Конышева гендиректором музея, мало что значит для назначенца: концепция пока так и не представлена.

«Мы публично обращаемся к директору Владимиро-Суздальского музея-заповедника И. В. Конышеву с приглашением выступить на слушаниях и представить, как это было поручено министром, концепцию развития музея-заповедника. Мы считаем, что для директора ВСМЗ И. В. Конышева это хороший шанс нормализовать отношения с городским сообществом, ответив на беспокоящие жителей вопросы», — говорится в пресс-релизе инициативной группы.

Активисты, среди которых краеведы, члены родительских комитетов, историки культуры и учителя, надеются, что общественные слушания начнут новую эру во взаимоотношениях общественности и музея — эру сотрудничества. Для этого создано «Общество друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника».

«В процессе нашей общей работы мы поняли, что общественные слушания — только часть важной общественной деятельности по развитию Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Именно поэтому мы решили создать Общество друзей Владимиро-Суздальского музея-заповедника и выносим на ваш суд и обсуждение миссию этого общества. Такого рода общественные организации существуют рядом со всеми ведущими музеями мира, они помогают музеям: организуют волонтеров, привлекают публику, проводят научно-просветительские мероприятия и даже собирают средства для приобретения музейных экспонатов», — сообщили члены инициативной группы.

На общественные слушания приглашаются все заинтересованные стороны: от музейного руководства до жителей города. Однако пока неизвестно, кто решится прийти на них.