«Варягов» в Нижегородской области стало больше — «Нижегородпассажиравтотранс» по итогам конкурса возглавил бывший сотрудник префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы Артём Коновалов, а из других кандидатов в руководители, что претендовали на кресла в муниципальных компаниях, мэр Нижнего Новгорода не исключил возможность «создания новой управленческой команды».

Нижний Новгород

В областном правительстве за прошлую неделю также произошли кадровые рокировки — министр культуры Сергей Горин ушёл в отставку по собственному желанию и в тот же день был назначен советником главы региона.

Глава минфина области Ольга Сулима заявила, что в структуре госдолга региона планомерно снижается объём коммерческих кредитов, и внесла предложение об увеличении расходов областного бюджета 2018 года на 1,5 млрд рублей — до 148 млрд рублей при 145 млрд рублей доходов, которые за счёт федеральных безвозмездных вливаний также вырастут на 1 млрд 167 млн рублей. Дефицит бюджета вырастет на 324 млн рублей, составив 3 млрд рублей.

Evgeny Деньги

В Нижнем Новгороде прошла конференция «Цифровое будущее отраслей российской экономики», в рамках которой глава региона Глеб Никитин подписал соглашение об участии области в проекте «Умный город». А в ночь на 20 апреля 2018 года Никитин с делегацией из чиновников проехался на тестовом поезде метро от станции «Московская» до ещё не открытой станции «Стрелка».

Вокруг другого объекта, построенного к чемпионату мира по футболу FIFA 2018, стадиона «Нижний Новгород» развивается скандал. Рабочие собираются устроить забастовку, утверждая, что зарплату им не платят уже три месяца.

Проверки надзорных ведомств в местах массового пребывания граждан, проведённые в области после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, выявили в Нижегородской области 4333 нарушения требований пожарной безопасности. Больше всего нарушений связано с неисправностью автоматических систем противопожарной защиты, отсутствием аварийного освещения, загромождением путей эвакуации и закрытием дверей эвакуационных выходов на ключ. В 23 торговых центрах была временно приостановлена работа.

Продолжается зачистка «политического олимпа» Нижнего Новгорода. Ещё одного бывшего мэра Олега Кондрашова привлекли по уголовной статье, а также объявили в международный розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о взятке в особо крупном размере, ранее у правоохранительных органов были к нему претензии по другому делу, но их сняли в 2016 году. По новому делу арестованы два предпринимателя и бывший заместитель мэра Владимир Привалов. Сам Кондрашов через свои СМИ заявил, что находится на лечении за границей.

В районах Нижегородской области на 23 апреля затоплены девять низководных мостов, три участка дорог и 65 придомовых территорий. МЧС отмечает, что возникновение чрезвычайных ситуаций маловероятно, эвакуации населения не производилось.

«Варяги» в Нижнем Новгороде

Проблемному муниципальному предприятию, название которого не сходило с информационной повестки региона, выбрали руководителя. Возглавил МП «Нижегородпассажиравтотранс» Артём Коновалов из Москвы.

Магистр экономики, окончивший экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, Коновалов руководил ЗАО «Строительно-монтажная компания «Термоформ» и ЗАО Трест «Инжсетьстрой». Кроме того, он занимал руководящие посты в департаменте строительства Москвы, департаменте ЖКХ и благоустройства Москвы, префектуры Юго-Восточного административного округа Москвы. Коновалова выбрали в рамках конкурса, в котором на кресло директора претендовали ещё пять человек.

Виктор Васнецов. Варяги. 1909

Одновременно с этим проходил конкурс на выбор директора для «Нижегородэлектротранса». Мэр города Владимир Панов отметил, что в результате конкурса «идеального кандидата, который бы ответил на все вопросы, объяснил, как он будет руководить предприятием, выявлено не было».

"Многие претенденты обладают сильными сторонами в какой-то определённой области, сфере работы предприятия. Мы, учитывая разброс оценок и мнений в отношении всех шести выступающих, будем предлагать трудоустройство в «Нижегородэлектротрансе» не только на пост директора, но и на должности заместителей. Возможно, у нас получится собрать из кандидатов хорошую команду, которая сделает предприятие успешным», — резюмировал он, уточнив, что «предприятию нужен руководитель, который убедительно докажет, что оно может крепко стоять на ногах».

Напомним, в начале октября 2017 года энергетики заявили, что готовы ограничить подачу электроэнергии «Нижегородэлектротрансу» из-за неоднократного нарушения платёжной дисциплины. Ситуацию после вмешательства властей удалось разрешить, остановки электротранспорта не произошло.

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Бюджетный вопрос

Дефицит областного бюджета 2018 года перешагнёт отметку в 3 млрд рублей, хотя изначально его впервые за долгие годы приняли бездефицитным. Очередной пакет поправок увеличит показатель на 324 млн рублей, доведя расходы до 148 млрд рублей при 145 млрд рублей доходов, которые за счёт федеральных безвозмездных вливаний также вырастут на 1 млрд 167 млн рублей. Поправки одобрил профильный комитет Законодательного собрания Нижегородской области 19 апреля, а 24 апреля на сессии утвердили сразу в двух чтениях.

По информации министра финансов Нижегородской области Ольги Сулимы, в составе федеральных поступлений — дотация на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетников — 284,5 млн рублей. Рост зарплат запланирован с 1 мая 2018 года, когда МРОТ должен будет соответствовать прожиточному минимуму, то есть быть не менее 11 163 рублей.

Нижегородстат отметил, что за первые два месяца 2018 года среднемесячная зарплата в регионе относительно такого же периода 2017 года выросла на 10,5%, составив 30,03 тыс. рублей. В бюджетной сфере уже отмечается существенный прирост зарплат: в образовании — на 14%, в здравоохранении — на 31,1%, в организациях, осуществляющих деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, — на 37,6%.

По информации из минфина области, рост дефицита бюджета связан с направлением «на расходы остатков средств дорожного фонда, сложившихся на 1 января 2018 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета», но к росту госдолга он не приведёт.

Urosario.edu.co Бюджет

По вопросу государственного долга министр финансов отметила, что он на начало апреля составляет 73,5 млрд рублей, что относительно начала 2018 года меньше на 3,3% — на 2,5 млрд рублей. В госдолге 0,4% приходится на государственные гарантии, 43,3% на бюджетные кредиты, 52,1% составляют государственные ценные бумаги и только 4,2% — кредиты коммерческих банков.

«Мы планомерно снижаем объем дорогих коммерческих займов в структуре долга, ведём работу с управлением федерального казначейства по привлечению бюджетных кредитов — с этого года они предоставляются бюджетам муниципалитетов и субъектов не на 50, а на 90 дней», — добавила Ольга Сулима.

Главный по культуре: кресло опустело

В правительстве области на прошлой неделе произошли изменения в министерской верхушке. 18 апреля 2018 года по собственному желанию ушёл с поста министра культуры Нижегородской области Сергей Горин. В тот же день глава области поблагодарил экс-министра за проделанную работу и взял к себе в советники.

«Для определения кандидатуры на пост министра культуры Нижегородской области будет подготовлен и проведён конкурсный отбор. В конкурсную комиссию планируется привлечь видных деятелей культуры», — заявил Глеб Никитин, уточнив, что пока обязанности министра будет выполнять его первый заместитель Татьяна Маврина.

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Цифровизация: «Умный город» идёт в Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде 20 апреля прошла конференция «Цифровое будущее отраслей российской экономики». Глеб Никитин напомнил собравшимся, что «цифровая экономика сегодня — один из приоритетов развития страны», которому уделил внимание президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Нижегородская область сегодня один из флагманов программы «Цифровая экономика». Разработаны и проходят согласование проекты дорожных карт создания и внедрения системы полного жизненного цикла «Цифровое предприятие» и системы «Цифровой муниципалитет». Определены пилотные предприятия Нижегородской области для внедрения системы полного жизненного цикла. Наша задача — интегрировать усилия компаний, «Росатома», «Ростелекома» при поддержке регионального Центра компетенций и обеспечить условия для перехода региона в цифровую экономику», — заявил глава области.

Цифровая экономика

В тот же день он и президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский подписали соглашение о сотрудничестве в реализации проекта «Умный регион». Одним из направлений станет внедрение технологий дистанционной передачи сведений с коммунальных счётчиков.

Кроме того, будет сделан аудит уровня информатизации региона и уже после этого определены первоочередные направления.

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Ночной вагончик: тест на «Стрелке»

Новая станция метро «Стрелка», которую власти обещают сдать 30 апреля, в ночь на 20 апреля пережила нашествие чиновников. Это не ночная ревизия подрядчика, а тестовый рейс, в котором приняли участие Глеб Никитин и его подчинённые.

Дорога от станции «Московская» до ещё не открытой «Стрелки» заняла порядка четырёх минут, но это лишь «тестовая» скорость, на деле пассажиры смогут добираться быстрее. Во всяком случае так говорят в правительстве региона.

«Запуск поезда подтверждает готовность верхнего строения пути», — отметил Никитин, добавив, что новая станция «открывает новые возможности для развития самого метрополитена в сторону станции «Волга» и Сормовского района».

На сегодня на станции уже видна «финишная прямая» — идёт обратная засыпка котлованов, завершается чистовая отделка стен и монтаж инженерных систем. Две трети актов выполненных работ уже подписаны.

Нижегородметропроект Станция «Стрелка»

Эксперты прогнозируют, что новая станция позволит увеличить пассажиропоток подземки на 30%.

Напомним, строительные работы начаты весной 2015 года, а стоимость объекта составляет более 11,66 млрд рублей.

Забастовкой по репутации властей

Пока областные и городские власти тестируют новую станцию метро «Стрелка» на другом объекте чемпионата мира по футболу, где должны пройти матчи уже в июне 2018 года, назревает скандал. Рабочие строительной компании «УС 620», которые завершали работы на стадионе «Нижний Новгород», собрались бастовать из-за того, что уже три месяца, по их словам, не получают заработную плату.

Издание nn.ru 20 апреля сообщило, что к ним в редакцию пришли представители рабочего коллектива и рассказали, что напишут обращение в прокуратуру, уведомление работодателю, в котором сообщат, что приостановят работу до выплаты долга.

«Наша бригада выполняет вентиляционные работы. Последний раз нам зарплату платили в начале января — за декабрь. Обещают каждую неделю, что через неделю все заплатят. И ничего», — цитирует слова Александра издание.

Михай Мункачи. Стачка. 1895

В компании слова рабочих опровергают, утверждая, что «выплаты заработной платы проводятся регулярно и вовремя».

Между тем вопрос несвоевременных выплат зарплаты уже поднимался и в отношении метростроевцев — они бастовали летом 2017 года. Сейчас долги им выплачены.

Напомним, тестовый матч на новом стадионе, обошедшемся в 18 млрд рублей, прошёл 15 апреля, но выявленные недочёты будут устранять и дальше. Второй тестовый матч на поле пройдёт 28 апреля.

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Потенциальные убийцы в Нижнем Новгороде

После пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, надзорные органы начали масштабную проверку мест массового пребывания граждан. 19 апреля были подведены предварительные, но неутешительные итоги.

По информации врио начальника ГУ МЧС по Нижегородской области Сергея Воронцова, за это время прошло 318 проверок, в результате которых были выявлены 4333 нарушения требований пожарной безопасности.

«Наиболее характерными нарушениями являются неисправность автоматических систем противопожарной защиты (пожарной сигнализации и оповещения, пожаротушения и дымоудаления), отсутствие аварийного (эвакуационного) освещения, загромождение путей эвакуации мебелью, торговым оборудованием и товаром, закрытие дверей эвакуационных выходов на ключ. Среди 23 крупных торговых объектов, работа которых может быть временно приостановлена: ТЦ «Муравей», ТЦ «Открытый материк», ТРЦ «РИО», — рассказал глава ведомства.

Пожарный рукав и огнетушитель

В свою очередь врио губернатора Глеб Никитин заявил, что на компромиссы власти идти не будут и будут «жёстко настаивать на соблюдении всех требований пожарной безопасности».

"Было написано большое количество предписаний по устранению нарушений, деятельность некоторых объектов Управление предлагает приостановить», — добавил Никитин, уточнив, что проверки продолжаются.

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Напомним, 25 марта в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в результате крупного пожара погибли 60 человек, из которых 37 — дети. В здании не работали системы оповещения, пожаротушения и дымоотведения. А прибывшие на место пожарные расчёты столкнулись с закрытыми эвакуационными выходами.

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Следователи по экс-мэрам пошли

19 апреля следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по факту получения взятки в 17 млн рублей. Фигурантами стали бывший глава Нижнего Новгорода, занимавший этот пост с декабря 2010 года по конец июля 2015 года, Олег Кондрашов, его заместитель Владимир Привалов и два предпринимателя. Трём последним по ходатайству следователя в качестве меры пресечения выбран арест, а Кондрашова объявили в международный розыск. Нашёлся он, правда, быстро — через собственные нижегородские издания сообщил, что после операции находится на излечении за границей, куда выехал до того, как у следствия возникли к нему вопросы.

«В данный момент я нахожусь на лечении за границей, мне была сделана хирургическая операция, и сейчас я прохожу процесс восстановления. Он идёт уже длительный период. До моего отъезда никаких вопросов ко мне со стороны следствия не было», — цитирует его слова издание НИА «Нижний Новгород», входящее в медиахолдинг Кондрашова.

По делу же пояснения дал адвокат Владимира Привалова Андрей Наумов. В интервью газете «Коммерсантъ» он уточнил, что дело выросло из отказных материалов 2015 года, «реанимированных непонятно по какой причине».

Владимир Привалов во время избрания меры пресечения заявил, что никаких денег не получал, и назвал ситуацию «заказным делом чистой воды».

Напомним, бывшие чиновники подозреваются в том, что в 2012—2013 годах получили 17 млн рублей взятки «за общее покровительство», а также помощь в выделении участка под крематорий. До этого Олег Кондрашов был фигурантом уголовного дела о занижении стоимости при продаже акций городского предприятия, владевшего двумя котельными и теплосетями, — ОАО ТЭК-НН. Имущество города было реализовано за 52,7 млн рублей при его балансовой стоимости около 314 млн рублей. Кондрашова обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями, но в январе 2016 года его из дела вывели. А осенью 2017 года сделка купли-продажи и вовсе была признана недействительной. В конце ноября Арбитражный суд области удовлетворил соответствующий иск прокуратуры, поданный в интересах города.

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Расследование дела экс-мэра и его заместителя, по информации нижегородских СМИ, ведёт тот же следователь, что и в деле другого экс-главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина, также заподозренного во взятке в особо крупном размере.

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В связи с возбуждением уголовного дела планируют приостановить членство Олега Кондрашова в «Единой России». Эта норма прописана в уставе, поэтому чем-то необычным не является.

Паводок: без ЧС

Управление МЧС по Нижегородской области прогнозирует вероятность подтопления «пониженных участков местности, низководных мостов, дорог местного значения, придомовых территорий». Самые большие риски в городе Боре, Шахунье и Краснобаковском районе.

На 23 апреля 2018 года в десяти районах области наблюдалось подтопление трёх автомобильных дорог, девяти мостов, а также подтоплены придомовые территории 65 домов.

Уровень воды над мостами постепенно снижается — на 10−30 см,

«Отрезанных населённых пунктов нет, объездные пути имеются, жизнедеятельность населения не нарушена, сил и средств для реагирования на ухудшение обстановки достаточно. Ведётся ежедневный мониторинг паводковой обстановки», — отметили в ведомстве.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

В Уренском районе с 13 апреля из-за повышения уровня воды в реке Уста «произошло ежегодное затопление участка автомобильной дороги Арья — Атазик, в 500 м от п. Атазик». Автомобильное сообщение было нарушено, но эвакуация жителей не требуется. На этом участке работает лодочная переправа.

Подъём уровня реки Ерокуша нарушил автосообщение с улицей Заречная в селе Натальино в Навашинском районе, но жилые дома в зону затопления не попали. Уровень воды снижается, для жителей силами администрации также организована лодочная переправа.

Третий участок затопленной дороги отмечается в посёлке Затон им. Михеева в Воскресенском районе. Хотя с посёлком и нарушено автосообщение, но эвакуация не потребовалась, для жителей работает лодочная переправа.

От паводка также пострадали 64 придомовые территории г. Урень.

«Для удобства передвижения жителей обустроены деревянные переходы», — отмечается в ведомстве.

Паводок продолжается, погибших и пострадавших от первой волны в регионе нет.