«Единая Россия» приостановила членство в партии Олега Сорокина после ареста

Нижний Новгород, , 17:30 — REGNUM Нижегородское отделение «Единой России» в рамках заседания политсовета приняло решение о приостановлении членства в партии арестованного вице-спикера нижегородского парламента Олега Сорокина. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения.

Кроме того, партийцы поручили политсовету Канавинского районного отделения рассмотреть вопрос о приостановлении полномочий Сорокина в качестве члена районного политсовета.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-спикер Нижегородского заксобрания Сорокин был задержан 19 декабря. Ему предъявлено обвинение по ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Суд избрал в отношении Сорокина меру пресечении в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Однако защитник вице-спикера Заксобрания области подал апелляционную жалобу и просит изменить меру пресечения на домашний арест.

В нижегородском парламенте заявили, что приостановят полномочия Сорокина как депутата только после окончания расследования.

Читайте ранее в этом сюжете: Помочь арестованному вице-спикеру нижегородского парламента приехал Астахов