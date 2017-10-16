Остановка электротранспорта в Нижнем Новгороде откладывается

Нижний Новгород, , 14:25 — REGNUM Ограничения энергоснабжения «Нижегородэлектротранса» с 16 октября вводиться не будет. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, трамваи и троллейбусы Нижнего Новгорода продолжат работу в обычном режиме.

По словам главы администрации Сергея Белова, ему удалось провести встречу с «ТНС Энерго»: «Никаких отключений транспорта не будет. Мы договорились о том, что переговоры об условиях и сроках погашения образовавшейся задолженности будут продолжены на будущей неделе».

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В начале октября ПАО ГК «ТНС Энерго» заявило о том, что готово ограничить подачу электроэнергии «Нижегородэлектротрансу» из-за того, что муниципальное предприятие неоднократно нарушало платежную дисциплину при расчетах за потребленную электроэнергию. Это привело к возникновению задолженности перед поставщиком.

На 2 октября 2017 года задолженность МП «Нижегородэлектротранс» перед ПАО ГК «ТНС Энерго» составляет 71,9 млн рублей, в том числе просроченная — 46,9 млн рублей. Неоплаченным является потребление электроэнергии за 3,5 месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетики дали чиновникам время подумать до 16 октября.

Возникшие у «Нижегородэлектротранса» долги перед энергетиками появились из-за того, что налоговые органы арестовали счета предприятия, требуя срочного погашения налоговых долгов за 2014 год.

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В ситуации с многомиллионными долгами администрация Нижнего Новгорода оказалась не в первый раз. В частности, в декабре 2015 года из-за долгов была ограничена подача электроэнергии тому же «Нижегородэлектротрансу».

В результате в городе были введены ограничения в работе электротранспорта — на линии не вышло две трети подвижного состава.