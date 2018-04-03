Минувшая неделя в Чувашии примечательна множеством экономических событий. Глава республики Михаил Игнатьев встретился с генконсулом Китая в Казани господином У Инцинем и принял участие в ялтинском форуме, при этом оба события остались малопримечательными в информационной повестке. Если судить по парочке релизов, то главное, что удалось Чувашии на Международном экономическом форуме в Ялте, — подписать согласованный ранее план мероприятий по реализации соглашения с Крымом (руководство которого активно налаживает связи с регионами страны).

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мать-покровительница»

В федеральном медийном поле ялтинский форум больше запомнился «кулуарным» комментарием Михаила Игнатьева о планируемом производстве машин на тракторном концерне: он заявил, что в республике «планируют выйти на производство 50 тракторов в год» — затем год исправили на «месяц». Но к тому времени сообщение с фактической ошибкой уже успели перепечатать районные издания Чувашии.

Cap.ru Глава Чувашии Михаил Игнатьев и генеральный консул Китая в Казани У Инцинь

Переговоры с китайским генконсулом напоминали встречу о намерениях — очередных намерениях. Хотя в регионах Поволжья формат российско-китайского межрегионального сотрудничества реализуется с 2013 года в рамках поручения президента РФ по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. За это время в Чувашии худо-бедно внятные контуры получил, пожалуй, только один проект — агропарк в Порецком районе, по нему соглашение о сотрудничестве было подписано в 2016 году. Возвращаясь к нынешней встрече, отметим, что высокий гость, как подчёркивается в релизе, считает Чувашию «привлекательным регионом для Нового шёлкового пути». И хотя «китайская сторона дает высокую оценку усилиям лично главы Чувашии по развитию двусторонних связей» — правда, при этом выясняется, что Чувашия привлекательна своим расположением, а не действиями властей.

«Чувашия является привлекательным регионом для Нового шёлкового пути. Республика имеет географически выгодное положение, обладает плодородной землей, отличается высоким качеством сельскохозяйственной продукции», —цитируют региональные власти генконсула.

Примечательно, что минэкономразвития скопировало релиз пресс-службы главы Чувашии, ничего не добавив к сказанному.

Скриншот аккаунта Михаила Игнатьева в Инстаграмме

Кроме того, Михаил Игнатьев обзавёлся новым ником: в рабочем порядке, мимоходом, появился его аккаунт в Инстаграмме, где в настоящее время насчитывается 15 публикаций и 321 подписчик. Последние публикации сделаны три дня назад и посвящены ялтинскому форуму. Напомним, в 2010 году на официальном портале органов власти Чувашии создан блог Михаила Игнатьева, который по факту оказался мертворожденным проектом.

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Также в республике говорили об «историческом решении» в отношении «Коммунальных технологий», продолжили разбираться в деталях транспортной реформы, акцентируя внимание на Чебоксарах, выяснять необходимость строительства 28-этажного здания в центре столицы и объяснялись по поводу прошедшего месяц назад концерта Наташи Королёвой.

Самый большой вклад в продвижении региона внесла новая мисс России — 18-летняя чебоксарская студентка Юлия Полячихина, которая вернула Чувашии корону королевы красоты 22 года спустя после победы в российском конкурсе другой чебоксарки Шуры Петровой.

КТЗ, Вексельберг и цифры

В федеральной экономической повестке внимание к Чувашии было обращено в связи с концерном «Тракторные заводы» (КТЗ), где на ряде предприятий введено внешнее управления, а в суде рассматривается дело о банкротном иске ключевых предприятий КТЗ. «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщал, что выводить проблемный концерн из кризиса и улучшать финансовую ситуацию на предприятии будет новый частный инвестор — машиностроительный холдинг «Транспортные компоненты» (ТК) в партнерстве с дочерней структурой «Ростеха».

По данным издания, акции концерна будут проданы новому собственнику «по символической стоимости, поскольку КТЗ отягощен серьезными долгами». Взамен инвестор обязуется решить вопросы дефицита оборотных средств и провести реструктуризацию многомиллиардной кредиторской задолженности концерна, а также обеспечить эффективную работу предприятия. Планируется разделить КТЗ на дивизионы: восемь военных предприятий перейдут под полный контроль «Ростеха», гражданская составляющая (26 заводов) останется у ТК.

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В Чувашии данное событие не комментируют. Но практически одновременно с этим сообщением было опубликовано заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева, сделанное «в кулуарах» Ялтинского форума, что в республике «планируют выйти на производство 50 тракторов в год». Позже было уточнено, что речь идёт о 50 машинах ежемесячно. Можно полагать, что слетевшая фраза была оговоркой «по Фрейду» и касалась будущего как концерна, так и самих тракторов российского производства.

«Произошёл большой ляпсус. С одной стороны, эта оговорка может говорить о том, что человек, занимающий высокий пост и апеллирующий цифрами, не владеет ситуацией. Хотя тракторный концерн постоянно на слуху, и Игнатьев часто собирает совещения по ситуации вокруг КТЗ, делал много заявлений. С другой стороны, конечно, невозможно быть специалистом во всём, поэтому нужно опираться на советников, помощников, министров. То, что они не смогли нормально донести информацию до главы региона, говорит о непрофессионализме вспомогательной структуры. Игнатьева подставило его окружение — вопрос в том, умышленно или в силу непрофессинализма?» — задаётся вопросом лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Отметим, что 23 апреля на планёрке в правительстве были обсуждены промежуточные итоги социально-экономического развития Чувашии. Говоря о промышленности, Михаил Игнатьев сообщил, что индекс промпроизводства по итогам I квартала 2018 года составляет 105,2%, несмотря «на то, что есть отдельные проблемы на площадках концерна «Тракторные заводы». Глава Чувашии считает, что это «хорошая динамика для нас».

23 апреля федеральные СМИ со ссылкой на Reuters сообщили, что активы компании «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга заморожены из-за новых американских санкций. Речь может идти о 1,5−2 млрд долларов. В публикациях также отмечается, что ранее в Швейцарии был заблокирован ряд зарплатных счетов сотрудников компании, они были разблокированы по итогам проверок. Напомним, в санкционный список Вексельберг попал 6 апреля вместе с рядом других российских олигархов. О том, как заморозка счетов скажется на проектах бизнесмена, не сообщается.

Напомним, что в Новочебоксарске действует совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «Роснано» — производство солнечных модулей на базе завода «Хевел». Ранее также заявлялось, что группой компаний «Ренова» в Чувашии предусматривается реализация инвестиционного проекта по созданию тепличного комплекса. Его стоимость оценивалась в 6,5 млрд рублей, и первый этап ввода в эксплуатацию намечен на IV квартал 2018 года. В отчёте главы Михаила Игнатьева, который выступил с докладом на Госсовете Чувашии 24 апреля, сообщается, что в настоящее время на объекте «начаты работы по вертикальной планировке участка, построена временная автодорога, выплачен аванс генподрядчику в счет предстоящих поставок оборудования под комплекс и строительно-монтажных работ». Напомним, что данные тепличные комплексы планируется также построить в Коми, Прикамье и Свердловской области.

КПРФ вспоминала Ленина и выбирала секретаря

Из политических партий в медийном пространстве наиболее заметны были коммунисты, что объясняется отчётно-выборной конференцией в Чебоксарах и календарной датой — 148-летием со дня рождения Владимира Ленина. Что касается последнего, то оно прошло по традиционному сценарию, ограничившись в районах возложением цветов, а в Чебоксарах — митингом и встречей с депутатом Госдумы, лидером чувашских коммунистов Валентином Шурчановым. Накануне митинга в столице республики на пост первого секретаря Чебоксарского горкома КПРФ был переизбран Андрей Игнатьев, который «самокритично признался, в каких вопросах недорабатывал, и пожелал новому составу горкома усилить организационно-партийную и массово-политическую работу». В партию принято 63 человека, а «работа горкома была признана удовлетворительной».

Скриншот сайта Kprf121.ru Митинг 22 апреля в Чебоксарах

«В. С. Шурчанов отметил, что перед горкомом стояла задача восстановить работу городской партийной организации. И реском считает, что так оно и вышло. В этом и состоит главная оценка работы Чебоксарского горкома КПРФ. Конечно, есть и недостатки, которые нужно будет устранять. Валентин Сергеевич обратил внимание, в частности, на сбор членских взносов, приём в партию, усиление работы в трудовых коллективах, больницах и учебных заведениях, охват партийным влиянием городских окраин», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте КПРФ.

Напомним, раскол в стане коммунистов произошёл в 2016 году, когда лидер фракции в Госсовете Чувашии и глава чебоксарских коммунистов Дмитрий Евсеев вышел из партии, партбилет сдали и другие партийцы. В результате многие мероприятия коммунистического толка проводятся дважды — нынешними и бывшими коммунистами, где последние себя называют «настоящими коммунистами».

Опасная высотка

В столице Чувашии на расширенном заседании градостроительного совета развернулись дискуссии по проекту строительства многофункционального здания в центре города, по ул. К. Маркса. В него предлагается включить жилую, офисную, развлекательную и спортивную зоны, детские площадки и двухуровневый ресторан. Планируется, что высота зданий будет от четырёх до 28 этажей.

Мэрия Чебоксар ранее уже не раз отказывала ООО «ПСК «Содружество-1» в выдаче разрешения на строительство. Один из часто звучащих доводов противников высотной застройки в этой части города — нарушение внешнего исторического облика Чебоксар. В свою очередь, гендиректор компании Юрий Шилов, который, к слову, ранее работал вице-мэром Чебоксар, заявляет, что во многих городах России «не боятся» высоток, считая это показателем «современности, самодостаточности, успешности».

Свои комментарии по поводу строительства высотки дали эксперты, архитекторы, депутаты. Пожарные считают, что плотность застройки очень высока, что вызовет проблемы с организацией системы пожаротушения. В минкультуры Чувашии отмечают, что границы территорий объектов культурного наследия не установлены, зоны охраны не утверждены. Так как данный земельный участок располагается в пределах защитных зон, то «сегодня говорить о каком-либо строительстве не приходится».

Главный архитектор города Вениамин Мамуткин напомнил, что согласно параметрам плотности застройки для комфортных условий на 1 га территории допустимо строительство 15−17 тыс. кв. метров, в то время как данным проектом предуксмотрено 64 тыс. кв. метров на площади 1,6 га. По его мнению, «проект в данном случае реализовывать опасно».

"Проектировщики увлеклись объемом, не учли окружающую застройку. Охранять надо не одно здание, а всю среду. В противном случае это неверный подход к проектированию. Надо начинать от общего, нужна концепция развития исторической части. Высотка — это не отправная точка, она стала чуждой, она не вписывается ни по объему, ни по высоте, ни композиционно. Её невозможно обосновать. Нужно исследование исторической зоны. Отправной точкой должен стать комплекс работ по охранной зоне. Никто не против высоток. Но почему здесь? Проект можно реализовать, но не в этом месте», — приводят в мэрии мнение кандидата архитектуры, доцента кафедры архитектуры и дизайна среды Чувашского государственного университета Александра Исаева.

Итоги заседания градостроительного совета подвел главный архитектор Чувашии Александр Шевлягин. Он отметил, что необходимо уменьшить этажность центра, общую площадь здания и учесть окружающую застройку.

«Сейчас готовится документ «Проект объединенной зоны объектов культурного наследия», по которому и будет приниматься решение о застройке. Он предоставлялся в Министерство культуры РФ, но его вернули на доработку, без него решение о строительстве многофункционального центра не будет принято», — сказал Шевлягин.

Транспортный вопрос

Чиновники в Чувашии ищут компромисс, дорабатывая республиканский документ планирования перевозок по межмуниципальным маршрутам. Против данного проекта ранее выступила администрация Чебоксар, ссылаясь на засилье межмуниципальных маршруток. Яблоком раздора стали маршрутки сообщением Новочебоксарск — Чебоксары, всего их 16, при этом они ездят через весь город Чебоксары, составляя тем самым конкуренцию местному транспорту и создавая аварийные ситуации.

Официальные цифры действительно впечатляют: в сутки по внутригородским маршрутам в Чебоксарах ходят 490 маршруток, а из Новочебоксарска — 337. При этом доля новочебоксарских пассажиров на данных межмуниципальных маршрутах не превышает 10% от общего пассажиропотока. Можно также полагать, что, кроме доставки из одного города в другой, межмуниципальные маршрутки дублируют маршруты как в Чебоксарах, так и в Новочебоксарске, которые муниципалитеты отдают местным перевозчикам только по итогам торгов, — таким образом, межмуниципальные перевозчики без торгов могут легально получить сразу три маршрута, выиграв в конкурсе только один.

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Минтранс настаивает на «косметических» изменениях. В мэрии Чебоксар предлагают действовать решительно и провести транспортную реформу — в частности, отменить или изменить схему движения ряда межмуниципальных маршрутов, в целом конечными станциями определить вокзалы.

Мэрия Чебоксар против «Коммунальных технологий»

В Чувашии вынесено резонансное решение по делу между администрацией Чебоксар и ООО «Коммунальные технологии» (КТ). Арбитражный суд республики вынес решение о расторжении договора долгосрочной аренды муниципального имущества. Данное судебное решение не вступило в законную силу, но в администрации Чебоксар подчёркивают, что «следующий отопительный сезон мы должны начать с новой теплоснабжающей организацией». И предлагают несколько вариантов решения.

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Концерт Наташи Королёвой: оргвыводы

В Чебоксарах разбирались с тендером на концерт Наташи Королёвой, которая выступила в столице Чувашии месяц назад. Информационный скандал разразился после того, как 17 апреля на портале госзакупок был размещены документы месячной давности — на уже состоявшийся концерт. Мэрия объяснилась на экстренно созванном брифинге, пояснив, что в подведомственном учреждении (АУ «Творческий город»), разместившем закупку, в марте была вакансия контрактного управляющего, поэтому конкурсы не были размещены вовремя. Руководитель «Творческого города» получит выговор, в мэрии пересмотрят положение о закупках. Чиновники заверили, что сделали оргвыводы по инциденту с концертом Наташи Королёвой, и обещали ужесточить контроль за муниципальными закупками. На этом информационный пузырь сдулся.

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УФАС ответило чувашскому правительству

Информационно «отстреливаться» пришлось и УФАС, на которое с критикой обрушились региональные чиновники, обвиняя в затягивании закупочных процедур и как следствие — сроков строительства объектов. И основанием для оценки «брака в работе антимонопольного ведомства» стали якобы 35 проигранных в судах дел из 39. В ответ глава УФАС Вячеслав Борисов на пресс-конференции с удивлением отметил, что «не представляет, откуда взяты эти цифры»: по его словам, всего в 2016 году было 32 судебных спора в сфере закупок — 21 дело выиграно, в 2017 году проходило 24 суда с окончательным определением — 19 «из них мы выиграли».

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Борисов с сожалением констатировал, что заседания превращаются «в некую оценку эффективности работы антимонопольного органа». Говоря о выпадах в свой адрес, глава чувашских антимонопольщиков заверил, что для «нас это нормальный процесс», так как контролирующий орган «не может априори нравиться контролируемому лицу». Кроме того, были озвучены итоги рассмотрения ряда резонансных дел в Чувашии.

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Дети: жертвы и преступники

На фоне феминизации преступности в Чувашии, о чём ранее говорил глава МВД по региону Сергей Неяскин, в республике растёт число преступлений против несовершеннолетних — в 2017 году по сравнению с 2016 годом рост составил почти 65%, всего зарегистрировано 968 преступлений против детей. При этом число преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось на 22%, с 464 до 362 — чаще всего это кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Обращает на себя внимание тот факт, что число наркопреступлений возросло на 205% — с 18 до 55.

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Напомним, ранее в докладе чувашской полиции особое внимание было уделено процессам «феминизации преступности, проявляющимся в тенденции увеличения удельного веса женщин в общей структуре преступности»: за 2017 год доля таких преступлений составила 16,5%, что на 2,5% выше уровня 2016 года. И это действительно тревожный знак, потому что женщина способна стерпеть многое и терпеть долго, и на преступление идёт, как правило, когда доведена до отчаяния. Психологи считают, что женская преступность является показателем нравственного здоровья общества, его духовности. И этот вопрос — отдельная тема для изучения психологов и социологов.

«Мисс Россия» из Чувашии

Спустя 22 года Чувашия вернула славу региона, в котором живут самые красивые девушки страны. 18-летняя чебоксарская студентка Юлия Полячихина завоевала титул «Мисс Россия — 2018», опередив 49 конкурсанток. Всего на участие в конкурсе подали заявки 70 тыс. девушек. Напомним, в 1996 году звание «Мисс Россия» была удостоена 16-летняя Александра Петрова, которая трагически погибла в 2000 году накануне своего 20-летия.

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Фотофакт

Скриншот сайта Kprf121.ru Шумерля

В Шумерле дом по улице Мичурина утонул в мусоре. Данные фотографии прислали жители города, они опубликованы на сайте коммунистов с надеждой, что «глава администрации Шумерли примет правильные решения».