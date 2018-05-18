После принятия правительственного постановления о десятикратном сокращении водоохранной зоны Байкала активизировались те, кому по итогам прямой линии с президентом РФ поручено построить новую дорогу на самый большой остров Байкала — Ольхон. Но то, что было озвучено на днях проектировщиками в ходе заседания научно-технического совета «Ольхон — дорога инноваций», вызывает недоумение.

Любовь Аликина ИА REGNUM Застройку Ольхона турбазами узаконили

К примеру, представитель проектной организации «Регион Проект» Евгений Школьников, говоря об инновационном подходе к разработке проектной документации и необходимости снижения экологической нагрузки на окружающую среду, заявил о возможности размещения в поселке Хужир асфальтобетонного завода, необходимого для строительства дороги.

«Эта мера также предоставит возможность администрации поселка заасфальтировать центральные улицы», — заявил разработчик, слова которого цитирует i38.ru.

Вместе с тем Евгений Школьников признаёт, что неизбежное увеличение числа автотранспорта не будет способствовать улучшению экологической обстановки на острове. Решить этот вопрос он предложил посредством строительства велодорожек.

«Ольхон ежегодно принимает тысячи туристов. Очевидно, что увеличение числа автотранспорта не способствует улучшению экологической обстановки на острове. Приоритетной альтернативой автомобилю может стать велосипед. В целях снижения экологической нагрузки на остров мы акцентируем внимание на устройстве велодорожек. Они повысят безопасность, упорядочат движение и снизят ущерб прилегающим территориям», — считает Евгений Школьников.

Любовь Аликина ИА REGNUM Застройка Ольхона приняла угрожающие масштабы

Кандидат биологических наук, председатель Иркутского отделения Социально-экологического союза России Виталий Рябцев таким проектом весьма озадачен:

«Это какой-то адский шабаш, а не «заседание научно-технического совета «Ольхон — дорога инноваций». Размещение асфальтобетонного завода позволит заасфальтировать все. В Китае в каждый распадок ведут асфальтированную дорогу. Вдоль каждой речки, каждого ручья, часто — по обоим берегам.

А вот вовсе запредельный перл: «Очевидно, что увеличение числа автотранспорта не способствует улучшению экологической обстановки на острове. Приоритетной альтернативой автомобилю может стать велосипед. В целях снижения экологической нагрузки на остров мы акцентируем внимание на устройстве велодорожек» — вы, губители Ольхона, прежде всего «акцентируетесь» именно на автодороге!»

В заключение обсуждения авторы проекта отметили, что строительство дороги осложняет федеральный закон «Об охране озера Байкал», поэтому они намерены обратиться за помощью к депутатам Госдумы. После этого, очевидно, последует новое наступление на Байкал.

Любовь Аликина ИА REGNUM Застройка турбазами Ольхона

«Да, здесь вам еще предстоит разрушить последнюю линию защиты Байкала — границы и режим центральной экологической зоны», — иронизирует Виталий Рябцев.

Российский координатор международной экологической коалиции «Реки без границ» Александр Колотов тоже полагает, что после сокращения водоохранной зоны предстоит еще немало удивительных событий:

«Мы говорим о том, что решение о сокращении водоохранной зоны, ослабляющее природоохранный режим на части Байкальской природной территории, было принято волюнтаристским образом, без учета предложений Лимнологического института СО РАН и без публичных консультаций с местными жителями. В ответ мы слышим, что все в порядке, сокращения зоны ЮНЕСКО не произошло. Но про ЮНЕСКО никто не спрашивал, речь идет о другом: о механизме принятия экологически значимых решений без всякой оглядки на экспертные мнения и местные сообщества.

Что такое вообще зона ЮНЕСКО? Такого юридического термина по отношению к Байкалу нет вообще. Насколько я помню, ЮНЕСКО просто принимает за границы уникального объекта Всемирного природного наследия — озера Байкал — границы его Центральной экологической зоны (ЦЭЗ). Один из компонентов ЦЭЗ — это как раз водоохранная зона. В принципе, ничего не мешает правительству таким же беспардонным манером изменить и границы Центральной экологической зоны, а потом сообщить ЮНЕСКО, что, по мнению правительства, такая корректировка границ ничуть не ослабляет природоохранный режим уникального объекта Всемирного природного наследия. Так что, боюсь, сокращение водоохранной зоны — это еще цветочки».

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Напомним, водоохранная зона — это суша протяженностью 500 метров от берега Байкала. Такое определение дали в 1999 году, когда был принят закон «Об охране озера Байкал». Байкальскую природную территорию разделили на три части с различным статусом земель: центральная экологическая территория (ЦЭТ), зона атмосферного влияния и буферная экологическая зона. К ЦЭТ отнесли акваторию озера с островами, национальные парки, заповедники и водоохранную зону.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

В 2015 году распоряжением правительства РФ водоохранную зону расширили до 60 километров от озера, куда включили земли национальных парков, заповедников и более 40 населенных пунктов. Территория расширенной зоны составила более 89 тысяч километров. Но 15 июня 2017 года во время прямой линии к Владимиру Путину обратился некий Виктор, рассказавший в ходе видеовключения не только об отсутствии дороги на Ольхоне, но и о том, что статус водоохранной территории лишает их возможности охоты и выпаса скота. И тогда глава государства согласился с необходимостью смягчения закона и дал поручение Минприроды РФ скорректировать границы до 1 марта 2018 года. 26 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение РФ: водоохранную зону Байкала сократили в десять раз — до 200 метров.

Виктор Рябцев ИА REGNUM Снимок экрана 2018-02-13 в 17.38.28

Те, кто ринулись исполнять поручения, почему-то упустили из виду, что Владимир Путин говорил об облегчении жизнедеятельности «людей, уже живущих на этих землях», а не собственников строящихся и построенных в водоохранной зоне турбаз. К тому-же глава государства просил осуществить работу вместе с экологическими организациями и не допустить нарушений международных обязательств. Это, судя по вышеприведённым словам Александра Колотова и озвученным ранее заявлениям заведующей лабораторией гидрологии и климатологии ИГ СО РАН Ольги Гагариновой, тоже лукавство.

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Между тем, как следует из обращения общественников, активистов ОНФ и иркутских учёных, побывавших на Ольхоне в декабре 2017 года, застройка острова приняла угрожающие масштабы.

«Населенные пункты разрастаются буквально на глазах. Деревня Харанцы увеличилась в площади примерно в 20 раз! Полоса сплошной застройки уже опоясала Хужирский залив (протяженность более 3 км). За несколько лет оказались застроенными обширные природные территории — степи, леса, песчаные массивы площадью около 1−1,5 тыс. га.», — говорится в открытом обращении к специальному представителю президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову.

По документам, как выяснил временно исполняющий обязанности руководителя островного лесничества Владислав Шалашов, строящиеся гостиницы и турбазы на Ольхоне проходят как жилые дома местных жителей.