В земельном интересе пожирателей Байкала не сомневается даже прокурор

Светлана Шаповалова, , 11:52 — REGNUM

Прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры Сергей Зенков предлагает отклонить скандальный правительственный законопроект о десятикратном сокращении водоохранной зоны озера Байкал, так как полагает, что единственным мотивом этого шага «является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность. Свои доводы на этот счет он изложил в заявлении, полученном главой комитета Госдумы по природным ресурсам («Единая Россия») Николем Николаевым.

«Проект правительственного распоряжения о сокращении вохоохранной зоны Байкала в случае принятия повлечёт за собой необратимые негативные последствия для уникальной экосистемы Байкальской природной территории и не позволят России надлежащим образом выполнять взятые на себя обязательства по охране объекта Всемирного природного наследия — озера Байкал. В настоящее время водоохранная закона практически совпадает с Центральной экологической зоной Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) и территорией объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Это обеспечивает соблюдение единого правового пространства для всех названных природных территорий, создание которых направлено на надлежащую охрану не имеющей аналогов экосистемы.

Уменьшение границ водоохранной зоны озера приведёт к отмене на соответствующей территории установленных ст. 65 Водного кодекса РФ ограничений природопользования, которые не предусмотрены постановлением Правительства РФ от 30.08.2001 №643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещённых в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории»», — напомнил прокурор.

В пример он привел тот факт, что на сегодняшний день в водоохранной зоне озера Байкал запрещена добыча полезных ископаемых.

«В случае её сокращения в границах ЦЭЗ БПТ станет возможным их промышленная разработка и добыча. Это в свою очередь приведёт к существенному изменению ландшафта вокруг озера Байкал. В существующих границах водоохранной зоны расположена большая часть водных источников, являющихся притоками озера. Уменьшение территории данной зоны позволит природопользователям осуществлять сброс сточных вод в эти источники без предварительной очистки, что приведёт к их загрязнению, заилению и истощению.

Кроме того, вывод соответствующей территории из водоохранной зоны позволит перевести расположенные на ней леса из категории защитных в эксплуатационные с правом возведения на них капитальных строений, что будет способствовать развитию неконтролируемого туризма и иной хозяйственной деятельности в ЦЭЗ БПТ», — считает природоохранный прокурор Сергей Зенков.

Он также напомнил, что основной довод Минприроды РФ, региональных министерств природных ресурсов Иркутской области и Республики Бурятия заключается в том, что на сегодняшний день для населения 159 населённых пунктов, расположенных в действующих границах водоохранной зоны озера Байкал (около 128,4 тыс. человек), применяется жёсткий режим запретов и ограничений, который препятствует нормальной жизнедеятельности и развитию соответствующих территорий.

«Вместе с тем корректировка водоохранной зоны озера Байкал в сторону её сокращения, безусловно, приведёт к ухудшению экологической ситуации в регионах, а самое главное — отступлению от реализации задач по сохранению уникального природного явления планеты. От решения вопроса по изменению границ водоохранной зоны озера Байкал зависит, останется ли оно стратегическим запасом пресной воды мирового масштаба либо станет очередной зоной развития экономики и туризма», — считает Сергей Зенков.

Прокурор Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры назвал «не соответствующим действительности» утверждение, изложенное в пояснительной записке к правительственному законопроекту в той части, где указано, что уточнение границ водоохранной зоны озера Байкал не потребует дополнительных ассигнований из бюджетов.

«Однако это не соответствует действительности. Так, подобная корректировка не только сделает бессмысленными уже понесённые бюджетные затраты на установление на местности этих границ и внесение сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости, но и повлечёт дополнительные расходы на повторное проведение этих работ. Земли, на которых расположено озеро Байкал (включая его водоохранную зону), в силу п. 4 ч. 5. ст. 27 Земельного кодекса РФ, являются ограниченными в обороте и не предоставляются в частную собственность. В связи с этим полагаем, что единственным мотивом к планируемому уменьшению размеров водоохранной зоны является прямая заинтересованность отдельных лиц вынести соответствующие земли из состава ограниченных в обороте и оформить их в частную собственность.

Вместе с тем именно такое ограничение является основным рычагом давления на землепользователей, систематически нарушающих режим охраны ЦЭЗ БПТ, поскольку правоотношения по временному владению и пользованию землей (аренда, безвозмездное пользование) возможно прекратить в гораздо более упрощённом порядке, чем оспаривать право собственности на неё. В настоящее время земельные правоотношения могут быть расторгнуты в случае выявления факта нарушения законодательства об охране озера Байкал, что не устраивает недобросовестных приодопользователей», — заявил Сергей Зенков.

Напомним, Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура была создана 1 декабря 2017 года по приказу генпрокурора РФ Юрия Чайки. Цель — контроль за исполнением законов по охране природы и природопользованию в границах Байкальской природной территории и Ангаро-Байкальского бассейна. В её состав вошли восемь межрайонных природоохранных прокуратур в Братске, Иркутске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, Еланцах (Иркутская область), Улан-Удэ, Северобайкальске (Бурятия), Петровске-Забайкальском (Забайкальский край).

А природоохранным прокурором Сергей Зенков был назначен чуть более недели назад. В органах прокуратуры начал работать в 1984 году стажером, затем следователем прокуратуры Свердловского района Иркутска. С 1994 по 1997 год — прокурор Иркутского района. С 1997 года — прокурор Ленинского района Иркутска. В августе 2006 года был назначен заместителем прокурора Иркутской области. Турпоток на Байкале он считает серьезной проблемой.

«Строительство туристических баз «где кому хочется» глава надзорного органа назвал недопустимым. По данным Сергея Зенкова, в ходе последних проверок на территории возле озера было выявлено 50 турбаз, не соблюдающих действующее законодательство», — писал год назад сайт irkutsk.sibnovosti.ru.

Между тем «отдельные лица», которых упоминал в своем письме новый природоохранный прокурор Сергей Зенков, весьма активно начали искать защитников проекта Минприроды РФ. Один их таких — коллега Николая Николаева, депутат Государственной думы Михаил Щапов. Из распространённого накануне пресс-релиза следует, что этот народный избранник даже обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с письмом, в котором просит ускорить, по возможности, процесс согласования новых границ водоохранной зоны, предложенных Минприроды РФ.

«Вариант министерства, возможно, не идеален. К нему есть вопросы у ученых, в том числе у института географии СО РАН — в части границ в населенных пунктах. Однако с учетом сложившейся социальной обстановки в прибрежных районах откладывать принятие решения нельзя. В своем письме я предлагаю принять решение о сокращении водоохранной зоны по варианту Министерства природных ресурсов и экологии.

И сразу после этого начать работу совместно с депутатами, общественниками, учеными, региональными и местными органами власти по уточнению границ водоохранной зоны на территории населенных пунктов, то есть в той части постановления, которая сейчас и вызывает споры. Процесс должен быть максимально открытым, обсуждаться в каждом конкретном поселке с людьми, утверждаться на общественных слушаниях. В дальнейшем я предлагаю зафиксировать новые границы водоохранной зоны в законе «Об охране озера Байкал», чтобы исключить новые попытки конъюнктурного регулирования на уровне правительства», — считает Михаил Щапов.

Также известно, что одно из иркутских СМИ опубликовало на днях итоги некоего опроса о сокращении водоохранной зоны озера. Без указания методики его проведения заявляется:

«Мнения разделились практически наполовину: 48% выступают против сокращения, 46% — за. При этом 62% высказались за ограничение хозяйственной деятельности человека вблизи Байкала (турбазы, магазины), 36% считают, что влияние человека можно не ограничивать».

Напомним, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев настаивает на поддержке научного подхода по изменению границ водоохранной зоны Байкала, при этом он просит правительство РФ разобраться, почему Минприроды изменило разработанный Институтом географии имени В. Б. Сочавы проект по корректировке границ водоохранной зоны озера.

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«Это не корректировка. Это уменьшение в десять раз водохранной зоны. Мы должны исходить из того, что в населенных пунктах, где сейчас проживают люди, действительно есть серьезные сложности с точки зрения соблюдения тех или иных норм. Поэтому именно проект, который был подготовлен специалистами Института географии имени В. Б. Сочавы, рассматривался как возможность найти сбалансированное решение…

Действительно этот проект базируется на серьезных научных исследованиях. Но анализ тех документов, которые сейчас вошли в правительство, в сравнении с тем проектом, который был распространен Институтом, — он разнится», — указал Николаев.

Это очень наглядно видно на изображениях, которые депутат опубликовал в своём Telegram-канале.

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Между тем научный руководитель ИНЦ СО РАН, академик РАН Игорь Бычков, слова которого цитирует irk.ru, полагает, что проведение границы водоохранной зоны согласно методике Института географии имени Сочавы СО РАН гарантирует, что существенное сокращение площади водоохранной зоны Байкала не затруднит выполнение ее целевых функций.

«Для населенных пунктов и территорий муниципальных образований в точках расположения объектов инфраструктуры, расположенных в границах водоохранной зоны озера Байкал, вопрос выделения функциональных зон должен решаться в индивидуальном порядке на основе природных условий и особенностей хозяйственного развития. Критически важно учесть соблюдение этого пункта при изменении границ водоохранной зоны и провести дополнительные научные исследования, если потребуется», — заявил он.

Депутатов Госдумы в ходе заседания круглого стола по вопросам изменения границы водоохранной зоны озера Байкал насторожило ещё и то, что Минприроды не представило ни одной законодательной инициативы, которая была бы направлена на охрану озера Байкал, а при разработке идеи сократить площадь водоохранной зоны правительство РФ не учитывает мнения большинства экспертов. Так что «байкальская битва» только начинается.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день площадь действующей водоохранной зоны озера Байкал составляет 57,2 тыс. км2, в её границах расположено 159 населенных пунктов с населением порядка 128,4 тыс. человек, 167 объектов социальной и инженерной инфраструктуры, 40 мест размещения ТКО, около 40 кладбищ, 28 автозаправочных станций и проходит порядка 540 км дорог без твердого покрытия.

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«Научное обоснование» сотрудников Института географии им. В. Б. Сочавы помогло чиновникам «скорректировать» границы водоохранной зоны «без ущерба для экосистемы» до 5,9 тыс. км2. Не исключено, что шумиха вокруг байкальских нерп и возможного снятия запрета на их промысел может оказаться лишь «прикрытием» для тех, кто решил по-тихому узаконить постройки гостиниц и баз отдыха в водоохранной зоне Байкала. Слова прокурора — тому подтверждение.

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