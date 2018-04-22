Ссора соседей

World Economic Forum Христя Фриланд

The Globe and Mail освещает выход книги Жослена Колона, бывшего советника экс-министра иностранных дел Канады, посвященной канадской внешней политике в эпоху Джастина Трюдо.

Жослен Колон был советником Стефана Диона, который до момента своей отставки работал над улучшением отношений между Канадой и Россией после присоединения Крыма к России в 2014 году.

«То, что Канада разорвала отношения с Россией, не принесло пользы никому: ни канадцам, ни россиянам, ни Украине, ни глобальной безопасности. Канада должна перестать быть, по сути, единственной страной, практикующей политику «пустого кресла» в отношении России, потому что, поступая так, мы только наказываем себя», — заявлял Дион в начале 2016 года.

Сегодня пост главы МИД занимает Христя Фриланд, которой принадлежит знаменитое сравнение президента России Владимира Путина с «главными стратегическими угрозами демократическому миру»: северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

World Economic Forum Христя Фриланд

По мнению Жослена Колона, нынешние власти Канады не просчитывают свои шаги, и за это Канада рискует дорого заплатить.

«Для Канады как арктического соседа России отношения с русскими не являются выбором, — пишет Колон. — Север открыт для торговли и путешествий, и этот регион в будущем станет нашей повседневностью».

Несмотря на прохладу в отношениях, Россия и Канада как страны, обладающие наибольшими территориями в Арктическом регионе, имеют много общего, а вместе с тем большой спектр направлений сотрудничества. Обе страны увеличивают военную активность в Арктике для защиты собственных границ, настаивают на суверенитете морских маршрутов — Северного морского пути у России и Северо-Западного прохода у Канады. Страны с трудом, но продолжают совместные программы по созданию благоприятных условий для жизнедеятельности коренных народов Севера.

Между Россией и Канадой существуют территориальные споры: обе страны претендуют на расширение своего шельфа за счет подводного хребта Ломоносова (свои претензии на участок выражает и Дания). Комиссия ООН по границам континентального шельфа уже несколько лет рассматривает заявки стран и не выносит окончательного решения.

E Pluribus Anthony Карта Канады

Трамп близок к заповедной нефти

Администрация президента США Дональда Трампа сделала первый шаг к разрешению работ по бурению нефти в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске, сообщает The Washington Post.

Бюро по управлению землями министерства внутренних дел США в четверг, 19 апреля, анонсировало начало исследований возможного воздействия разведочных работ на окружающую среду в пределах заповедника. Теперь у местного населения и представителей властей штата Аляска есть 60 дней на предоставление своих комментариев.

«Развитие добычи ресурсов на прибрежной равнине Аляски является важным аспектом для удовлетворения энергетических потребностей нашей страны и достижения энергетического доминирования, — прокомментировал новость Джо Балаш, помощник министра внутренних дел по управлению землями и полезными ископаемыми. — Я с нетерпением жду возможности лично посетить общины, наиболее затронутые этим процессом, и услышать их озабоченность».

Жители районов Аляски, соседствующих с заповедником, выступают решительно против начала технологического освоения этих земель. Активную поддержку протеста оказывают экологические организации, которые выражают готовность оспаривать возможное решение властей в судебном порядке.

Национальный Арктический заповедник площадью в 78 тыс. км2 находится в северо-восточной части Аляски и является самым большим заповедником страны. Вопрос о добыче нефти на территории заповедника обсуждается с 1977 года. С последней сменой власти в Америке судьба заповедника на Аляске практически сразу оказалась под угрозой. Администрация Дональда Трампа делает ставку на отмену пятилетнего запрета администрации Барака Обамы на разведку нефти и газа в Северном Ледовитом и Атлантическом океанах и рассматривает возможности бурения на любом участке у побережья США.

U.S. Fish and Wildlife Service Арктический национальный заповедник. Аляска

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Азия изучает Север

Китай укрепляет научные связи с арктическими странами. Как сообщает агентство Синьхуа, Китай и Финляндия подписали соглашение о создании совместного исследовательского центра при Арктической космической обсерватории.

Центр будет построен в городе Соданкюля в финской провинции Лапландия. Китайско-финское научное сотрудничество будет касаться исследований северного региона Земли, изменений климата, мониторинга окружающей среды, а также выработки практических действий вроде навигации в водах Арктики.

Активное научное общение Китай ведет и с Норвегией. 16−17 апреля в Пекине состоялся семинар по исследованию климата, в котором приняли участие китайские и норвежские ученые. Участники мероприятия договорились о совместной работе над системой прогнозирования экстремальных погодных условий в Арктике.

Сотрудничество будет основано на платформе Международного исследовательского центра Нансен-Чжу, созданного совместно Китаем и Норвегией в 2003 году.

Добавим, что другие страны Азии также стремятся сыграть важную роль в изучении Арктического региона. В Архангельске на этой неделе прошел I Корейско-российский семинар по арктическим исследованиям, в рамках которого Северный (Арктический) федеральный университет и Корейский полярный исследовательский институт заключили соглашение о проведении совместных исследований и разработке совместных образовательных программ.

«Арктика для Кореи ближе, чем вы можете подумать. Северный Ледовитый океан влияет на формирование погоды, и мы вкладываем большие инвестиции в арктические исследования, — сообщил представитель Корейского полярного исследовательского института Шин Хьенг Чуль.

Арктика важна азиатским странам не только из-за климатических изменений. При помощи научно-технической инфраструктуры и общения с приарктическими государствами Азия в будущем надеется получить право голоса в вопросах управления регионом, его ресурсами и возможностями морских маршрутов. Поэтому в дальнейшем научное сотрудничество Азии и северных стран будет только крепнуть.

Шельфовое превосходство Statoil

Норвежская нефтедобывающая отрасль ждет экономического роста. Надежду подкрепляет заявление компании Statoil о скором начале работ на шельфовом месторождении Йохан Кастберг. По сообщениям норвежских СМИ, на прошлой неделе проект получил поддержку норвежского правительства и был представлен на рассмотрение парламента.

Нефтяное месторождение Йохан Кастберг в акватории Баренцева моря было открыто компанией Statoil в 2011 году. Оценка запасов в 400−650 миллионов баррелей нефти делает его одним из крупнейших недавних открытий на континентальном шельфе Норвегии.

Реализация проекта, согласно заявлениям Statoil, вернет тысячи рабочих мест отрасли, потерянные во время экономического спада. Добыча первых объемов нефти с месторождения Йохан Кастберг запланировано на 2022 год, всего этих ресурсов хватит более чем на 30 лет.

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Поиск и разработка перспективных месторождений необходимы не только для компании, но и для страны в целом. Нефтяная промышленность — один из основных источников бюджетных поступлений Норвегии, несмотря на интерес страны к возобновляемым источникам энергии. Statoil является крупнейшей нефтегазовой компанией Норвегии и Северной Европы и одним из крупнейших поставщиков сырой нефти на мировом рынке и крупнейшим поставщик природного газа на рынок ЕС.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Добыча нефти

Первоначальная стоимость проекта Йохан Кастберг составляла 12,86 млрд долларов США. Statoil бросила силы на поиск более совершенных технических возможностей для снижения стоимости работ на шельфе. Инжиниринговая компания Aker Solutions провела масштабные исследования, в результате которых затраты на разработку месторождения сократились более чем в два раза — до 6,07 млрд долларов.

«Проект не был коммерчески жизнеспособным из-за высоких капитальных затрат и безубыточной цены на нефть более 80 долларов за баррель. Но сегодня мы разрабатываем надежный план развития и эксплуатации месторождения с сокращением капитальных затрат, который будет выгодным с ценами на нефть менее 35 долларов за баррель», — сообщает Маргарет Оврум, исполнительный вице-президент по технологиям, проектам и бурению Statoil.

Технологическое превосходство Норвегии — очередной повод для России задуматься о стимулировании развития собственного научного прогресса. Освоение арктического шельфа начнется через несколько десятилетий, но решением технических и законодательных вопросов нужно заниматься уже сегодня.

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