Анна Горохова, , 21:37 — REGNUM

США выставят на аукцион запасы Национального нефтяного резерва на Аляске — об этом на прошлой неделе заявило министерство внутренних дел США (оно курирует сферу природных ресурсов). В начале декабря 900 участков — рекордное количество площадей стратегического запаса будут — сданы в аренду под добычу нефти и газа.

Арктический сектор США — штат Аляска и примыкающие к нему моря — привлекает всё большее внимание к своим богатейшим природным ресурсам. Вопрос об их освоении уже давно стал частью внутриполитических дебатов в США. Помимо расконсервации Национального нефтяного резерва, особую остроту приобрел вопрос разрешения добычи на территории Национального арктического заповедника — самой большой нетронутой природной территории в Америке. Не за горами и старт долгосрочного бурения на шельфе Чукотского моря и моря Бофорта.

Все эти решения становятся реальным воплощением стратегии американского президента Дональда Трампа, заявившего, что США вступают в золотую эпоху энергетического доминирования. «Зелёная» политика экс-президента Барака Обамы сменилась охотой на углеводородные ресурсы.

Запасы Аляски

Аляска — единственный арктический штат США, и его запасы часто называют стратегическим энергозапасом страны. Доходы от добычи углеводородов особенно важны для благосостояния штата, так как составляют 90% всех бюджетных поступлений. Более 20% нефти и газа Аляски добываются на масштабном месторождении Прудо-Бей на Северном склоне.

На северо-западе Аляски огромную территорию занимает Национальный нефтяной резерв (ННР) — земли, разведанные и неразведанные запасы которых составляют больше 1 млрд баррелей нефти. Территория также богата природным газом и представляет стратегическую важность для страны. Анонсированный правительством США аукцион на 900 участков ННР станет самым масштабным из уже прошедших, однако о его успехе говорить пока рано: в 2016 году из выставленных 145 участков заявки были поданы только на 67. Добывающие компании по-прежнему сомневаются в рентабельности новых проектов на Аляске при низкой цене на нефть.

В погоне за нефтегазовым лидерством администрация США хочет разрешить разведку углеводородных месторождений даже в заповедной зоне. Ограничение разведочного бурения в Арктическом национальном заповеднике дикой природы на Аляске было установлено еще в 1980-е годы. Однако американское правительство взволновали современные оценки объемов нефти в природной зоне — около 7,7 млрд баррелей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за открытие заповедника для добывающих компаний выступает подавляющее большинство членов республиканской партии, которые пытаются создать экономические условия для решения в свою пользу через поправки к бюджету США на 2018 год. Окончательное решение о разведке должен принять Конгресс США. В случае одобрения проекта будет создан грант на проведение сейсмических исследований.

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Вашингтон также имеет виды на нефтегазовые ресурсы арктического шельфа. Большая часть этих запасов нефти находится на шельфе Аляски: по данным национальной Геологической службы, на американскую часть шельфа приходится до 27 млрд баррелей нефти.

Энергетическое лобби ждет своего часа

Наибольший интерес к запасам Аляски проявляют такие американские компании, как Chevron, Exxon Mobil, ConocoPhillips, англо-голландская Shell, норвежская Statoil. Во времена высоких цен на нефть энергетическое лобби оказывало давление на правительство США, чтобы получить доступ к залежам нефти и газа в Национальном нефтяном резерве и Арктическом национальном заповеднике, а также ресурсам на арктическом шельфе.

Добыча нефти на арктическом шельфе связана с высокими затратами. Сегодня, при относительно низких ценах на нефть, многие нефтегиганты сомневаются, стоит ли овчинка выделки. Напомним, крупные нефтяные корпорации, такие как Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Statoil, еще в 2015 году отказались от бурения на шельфе Аляски из-за высокой себестоимости добычи и отсутствия безопасных и эффективных технологий для ведения подводной геологоразведки в арктических условиях.

И всё же аналитики считают, что в будущем, после исчерпания всех легко извлекаемых залежей углеводородов на суше, добыча на шельфе станет не просто рентабельной, но и необходимой. Поэтому мысль о постепенном исследовании и освоении арктического потенциала не покидает нефтяные корпорации

Особенно горячо поддерживает разведку месторождений у побережья США президент Дональд Трамп: как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня он объявил о предоставлении доступа к шельфовым территориям и объявил, что с этого начнется «золотая эпоха американской энергетики».

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Экологические риски

Планы правительства пугают экологических защитников, привыкших к политике экс-президента Обамы — при нём бурение в ряде районов Атлантического океана и у побережья Аляски было запрещено ради сохранения окружающей среды. Теперь представители природоохранных организаций уверены, что бурение в водах Чукотского моря и моря Бофорта может привести к экологической катастрофе, самые активные из них проводят протестные акции вблизи нефтяных платформ.

Впрочем, пару лет назад настороженно к идее разработки нефти у берегов Аляски относилось и министерство внутренних дел США: по прежним оценкам его специалистов, долгосрочное бурение с вероятностью в 75% приведет к разливам нефтепродуктов. Однако новый глава МВД Райан Зинке, очевидно, с этими прогнозами не согласен, поскольку выступает за ускорение процесса выдачи лицензий на нефтегазовую разведку и дальнейшую разработку.

У экологов есть основания для опасений: в начале 2017 года администрация США предоставила сведения об утечке газа из подводного трубопровода компании Hilcorp в заливе Кука у южных берегов Аляски. Оказалось, что труба прохудилась в декабре 2016 года, но обнаружено это было только в феврале 2017-го. Ежедневно в воды Тихого океана просачивалось от 6 до 9 тысяч кубометров газа.

«Я глубоко обеспокоен потенциальной опасностью для окружающей среды. Наша команда по предотвращению и ликвидации разливов немедленно отреагировала на сообщение об инциденте», — заявил губернатор Аляски Билл Уокер.

Работа трубопровода была остановлена, но место и причину утечки не удавалось установить несколько месяцев: работе водолазов мешали морской лед и сильные приливы. Пришлось дожидаться весны.

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Однако площадь льда на Севере планеты постепенно сокращается, а вместе с ней — и риски при проведении буровых работ на шельфе. Власти Америки и самого штата Аляска выступают за активное развитие добычи углеводородов как в море, так и на суше, желая привлечь внимание крупных нефтегазовых корпораций. Целью администрации Трампа, по всей видимости, стало обеспечение плавного перехода к добыче на новых месторождениях, когда уже существующие истощатся.

Смогут ли противники энергетической лихорадки отстоять хотя бы заповедные зоны американской Арктики?