Проблема терроризма и экстремизма в Афганистане была в очередной раз обозначена на II Сочинском форуме Евразийской интеграции «Перспективы развития и укрепления Шанхайской организации сотрудничества», завершившемся 18 апреля.

U.S. Navy Афганистан

В первый день работы форума выступил представитель Афганистана Мохаммад Алам Изидьяр. Изидьяр, заместитель председателя верхней палаты афганского парламента, подчеркнул, что продолжающаяся в Афганистане война — не локальная проблема.

«Это не та война, убытки от которой ограничатся только нашей страной, — сказал Изидьяр. — Война в Афганистане и опасность терроризма в этой стране является угрозой для всех государств региона и мира, и потому достижение мира и стабильности в Афганистане в такой же степени отвечает интересам региона и мира и расценивается как важный фактор, способный распутать узлы многих проблем».

Афганский представитель выразил надежду на помощь со стороны России (и Китая) в возрождении исторических связей между Афганистаном и странами ШОС и в стабилизации обстановки в стране.

В связи с этим отмечу, что какая-либо стабильность Афганистана, много лет погруженного в гражданскую войну, требует усмирения боевиков, регулярно организующих теракты и нападения на представителей правоохранительных органов, военные объекты, а также на мирных жителей.

Сообщения о таких ЧП поступают практически ежедневно. Так, 19 апреля в провинции Кандагар в результате взрыва был убит полковник Джанан Мама, командир отряда быстрого реагирования в составе пограничной полиции, три его телохранителя и один мирный житель. Три человека получили ранения.

Это произошло в результате взрыва мины, прикрепленной к автомобилю, сообщает афганское агентство Pajhwok. Покушение на Маму — не первое. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Проблема терроризма в Афганистане не исчерпывается присутствием талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку в этой центрально-азиатской стране активно действуют их конкуренты — террористы группировки «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Несмотря на присутствие в Афганистане США (прежде всего, военное), которые в лице президента Дональда Трампа сокрушаются по поводу «афганского фактора», на Вашингтон в Кабуле надежды всё меньше. В то же время Россия остается той страной, на которую такие надежды есть.

Активное участие России в помощи Афганистану по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не случайно. По оценкам Москвы, масштабы присутствия ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на афганской территории оцениваются в 4,5 тысяч человек, и это значение растет.

Характерно, что США и НАТО не признают масштабов проблемы, с которой сталкиваются непосредственные соседи Афганистана. Они называют завышенной оценку таджикских служб, согласно которой в Афганистан за последнее время переместилось восемь тысяч сирийских боевиков.

«Талибан» * и… Афганская война?

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в Афганистане после окончания Афганской войны, то есть после вывода в 1989 году ограниченного советского контингента из Афганистана.

Напомню, что одним из «козырей» диссидентов, критикующих советский строй, была гибель солдат и офицеров ВС СССР в Афганской войне, якобы бессмысленная. Говорилось, что Афганистан был не то чтобы совершенно стабилен, но вовсе не опасен ни дли мира, ни для ближайших соседей, одним из которых был СССР. И уж тем более моджахеды не были угрозой для афганского населения.

В постсоветский период к этим обвинениям добавились новые: будто бы Афганистан радикализировался по вине советского руководства, вводом ограниченного контингента «озлобившего» афганских исламистов.

Dodmedia.osd.mil Афганистан

Относительно первого обвинения диссидентов — о бессмысленности гибели советских солдат — стоит напомнить, что ограниченный контингент советских войск в Афганистане (ОКСВА) был введен в соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (подписан 5 декабря 1978 года).

Положительный ответ афганскому руководству был дан не сразу: опасавшийся за свою жизнь президент Афганистана Нур Мухамед Тараки несколько раз обращался в Москву. Советское руководство согласилось, зная о планах создать «исламскую дугу» на границе, в которую должны были быть включены исламисты не только из Афганистана и Пакистана, но и из Ирана.

И это при том, что США начали тайную поддержку афганских моджахедов еще за полгода до ввода ОКСВА в Афганистан.

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Президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов на пресс-конференция «30 лет ввода советских войск в Афганистан — причины, следствия, итоги» сказал:

«Мне довелось со стороны это видеть, я не участвовал в этих совещаниях, но довелось видеть, как трудно вырабатывалось это решение. Вот, например, заходит начальник Генерального штаба Николай Васильевич Огарков, и ему докладывают — товарищ маршал, вот здесь синяя папка, это аргументы все против ввода (войск), а красная — аргументы за. Собиралось по крупицам это решение».

«Афганистан — это солнечное сплетение Евразии, если посмотрим, увидим по крайней мере четыре цивилизации, которые как бы выходят на Афганистан. Владея этим регионом, этим пространством, всегда можно повлиять — ну, тогда — на Советский Союз, и, собственно говоря, это было, на Китай, на Индию, на Пакистан, Иран», — отметил Ивашов.

В статье «Новый раунд «Большой Игры»: игроки, стратегии и фигуры» Юрий Бялый отмечает: Москва знала, что моджахедов на светскую власть Народно-Демократической партии Афганистана натравливали Пакистан, США и ряд арабских монархий, прежде всего — Саудовская Аравия. В войну были включены также исламисты из Ирана, — и всё это на южных границах СССР. Поддержку им оказывал и Китай, объявивший Москву своим врагом после советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский (1969 г.).

Антисоветскими пропагандистами умалчивается, что одним из активистов Апрельской революции был агент ЦРУ Хафизулла Амин, который пришел к власти, приказав убить Тараки, и сам был убит советскими спецслужбами во время штурма президентского дворца (27 декабря 1979 г.).

Также никто из обвинителей СССР не вспоминает, что война в Афганистане (2001—2014 гг.), то есть ввод американских войск в эту страну, началась как «месть» за укрывательство Афганистаном лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладана.

При этом выводится за скобки, что бен Ладен — в прошлом американский разведчик и личный друг Джорджа Буша-младшего.

Кстати, продолжавшаяся 13 лет война с участием американских войск вовсе не привела ни к уничтожению «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ни к решению внутренних афганских проблем. Напротив, регион радикализовался еще больше именно в период присутствия американцев и в итоге обрел еще один «приз» в виде «филиала» группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена РФ).

Наконец, обвинителями СССР не говорится и о том, что после вывода из Афганистана советских войск наркотрафик из страны, по разным оценкам, вырос в десятки раз. А если и говорится, то объемы роста наркотрафика сильно занижаются.

Второе обвинение — в ответственности СССР за радикализацию моджахедов — требует отдельного рассмотрения. Для этого обратимся к истории.

Между войнами: у власти — Панджшерский лев

Запад признает, что после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году длившаяся на тот момент 11 лет гражданская война вышла на новый уровень.

Демократическая Республика Афганистан, образованная на волне Апрельской революции 1978 года, прекратила свое существование в 1992 году.

Мухаммед Наджибулла, возглавивший страну в 1987 году (при Горбачеве), был в 1992 году захвачен боевиками во время переворота, организованного при участии разведки Пакистана (ISI), а в 1996 году — казнен.

Переворот 1992 года был организован боевиками, сформировавшими на севере страны — ближе к границам Пакистана — структуру Северный альянс.

В 1992 году армии полевого командира Ахмада Шах Масуда (участник первого вооруженного выступления исламской оппозиции в Афганистане — мятежа в долине Панджшера, за что получил прозвище Панджшерский лев) и Абдул-Рашида Дустума заняли Кабул и свергли правительство Наджибуллы.

Масуд стал министром обороны Афганистана. В январе 1994 года полевой командир Гульбеддин Хекматияр вступил в альянс с Дустумом для противоборства с Масудом за контроль над Кабулом.

В результате артиллерийских обстрелов столицы погибли около четырех тысяч мирных жителей, была разрушена масса культурных и исторических памятников афганской столицы.

Кабул — под талибами*

Главари «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в стране в 1996 году. Основу группировки составляли этические пуштуны (эта национальность — основная в Афганистане), поэтому, взяв власть, талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) провозгласили своим кредо защиту интересов афганского народа. Они объявили, что будут строить в стране государство на основе законов шариата.

После взятия Кабула в сентябре 1996 года они вытеснили Северный альянс в отдаленные приграничные северные провинции. У власти «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находился в течение пяти лет — до 2001 года, когда в страну вошел американский контингент.

ISAF Public Affairs Афганистан

Против России и Ирана

Итак, антисоветские пропагандисты среди прочих обвинений в адрес руководства СССР выдвигали следующее: якобы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возник в Афганистане как ответная реакция на ввод ОКСВА. Если бы советские войска не были введены в Афганистан, не было бы и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Это утверждение можно было бы рассматривать как версию, если бы «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был не спецпроектом, а настоящим «исламским» движением недовольных советским военным присутствием.

Но в том-то и дело, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (слово «талиб» (طالبان) переводится как «студент медресе») был создан искусственно и с определенными целями. Вспомним, что члены этой организации пришли к власти в Кабуле, свергнув Масуда, который пытался договориться с Россией.

Введение в действие «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напоминает спецпроект, «заточенный» на противодействие странам, враждебным его создателям. И его «родиной» является отнюдь не Афганистан.

В статье «Судьба «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (газета «Суть времени», 2015 г.) Мария Подкопаева пишет:

«Но в афгано-пакистанской зоне много лет действовал проект строительства собственного радикально-исламистского государства. Это проект движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сформировавшегося в начале 90-х годов в системе медресе на севере Пакистана под покровительством Саудовской Аравии и Соединенных Штатов».

О цели проекта Мария Подкопаева пишет в статье «Афганский инкубатор» (газета «Правда», 1998 г.).

В 1998 году талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), вытесняя Северный альянс, который на тот момент удерживал уже только десять процентов территорий, захватили в Афганистане 50 иранцев, 11 из которых расстреляли, а тела выдали Тегерану как неопровержимые улики против себя.

«То есть упорно натравливают на себя Иран. Зачем?» — спрашивает эксперт.

По данным автора статьи, в июне 1998 г. Иран начал укреплять северо-восточную границу. Для этого в районе города Мешхед (являющийся административным центром остана Хорасан-Резави в Иране) открылась новая база иранских ВВС для защиты крупного иранского транспортно-трубопроводного проекта Мешхед — Серахс с выходом в перспективе к Персидскому заливу.

Участок трубопровода от города Серахса (остан Хорасан-Резави, Иран) до Мешхеда находится рядом с афгано-иранской границей — то есть является наиболее уязвимым местом в случае военного конфликта.

«А мешхедский проект — не мелочь, а иранская альтернатива западному направлению нефтетранзита с Каспия. И, ставя его под угрозу, талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполняют западный заказ», — пишет эксперт.

По оценкам Подкопаевой, американские эксперты «давно обеспокоены тем, что Иран почти восстановил военный потенциал, которым обладал перед началом войны с Ираком». И активизация боевиков проявилась как раз тогда, когда Иран начал восстанавливать силы после войны с Ираком (1980—1988 гг.), получил доступ в Среднюю Азию (бывшие советские республики) и начал испытания баллистическая ракеты средней дальности «Шахаб-3».

"И военный конфликт нужен, чтобы талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграли роль Ирака и «разрядили» на себя иранскую военную машину, — говорится в статье. — Помимо самостоятельного значения, втягивание Ирана в конфликт с талибами является частью общего расширения так называемого «афганского котла».

Автор статьи обращает внимание на то, что талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), проведя наступление на север, демонстративно расправились с шиитами и их святынями, бросив вызов всемирной шиитской общине.

В то же время обвинения в адрес Ирана прозвучали из Вашингтона. 7 сентября 1998 г. газета «The Washington Post» написала, что «Иран вынашивает планы вторжения на территорию Афганистана».

«Судя по совершенным антишиитским зверствам, планы иранского вторжения вынашивают совсем не в Иране», — говорится в статье.

По мнению Подкопаевой, руками талибов велась раскачка суннитско-шиитского противостояния, в итоге переброшенного в сам Иран. Эксперт цитирует немецкую газету «Hannoversche Allgemeine», которая называет Иран и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «двумя теократическими режимами», а конфликт — религиозным.

«Не слабый дополнительный итог наступления талибов — шаг к провозглашению суннитской теократии! — пишет эксперт. — Так через многочисленные антишиитские акты насилия на пространстве всего исламского мира разжигается религиозный конфликт, который вновь изолирует Иран в исламском сообществе».

Талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает она, выступая с религиозным вызовом против шиитов, привлекают в свои ряды всех исламских экстремистов суннитского толка, с которыми «уже можно будет идти на Среднюю Азию и не только туда».

Напрашивается вывод, что талибы («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) были созданы как универсальный инструмент, нацеленный как против Ирана, так и против России (через Среднюю Азию).

Не лишним будет упомянуть, что на сегодняшний день обе страны — Россия и Иран — названы Вашингтоном угрозами. И в то же время реальная угроза в виде терроризма в Афганистане отнюдь «не рассосалась».

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* «Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ