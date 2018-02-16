Кто и зачем не ставит точку в Афганской войне?

Мария Выбойщик, , 10:59 — REGNUM

15 февраля исполнилось 29 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Именно в этот день последний советский воин покинул территорию исламской республики (процесс вывода войск, начавшийся в 1988 году, длился девять месяцев).

Этот день — не просто дата, а событие международного значения с долгой предысторией и масштабными последствиями, и по сей день играющими важную роль в расстановке геополитических сил. Не будет большим преувеличением говорить, что 15 февраля 1989 года — это дата окончания без малого десятилетнего сражения СССР с США на территории Афганистана.

Афганской войной (25 декабря 1979 года — 15 февраля 1989 года) называют период пребывания Ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) в соответствии с Договором о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве (подписан 5 декабря 1978 года).

Завершена война была в соответствии с Женевскими соглашениями, или «Соглашениями по урегулированию ситуации в Республике Афганистан» (подписаны 14 апреля 1988 года Афганистаном и Пакистаном, СССР и США — страны-гаранты).

В этой войне СССР выступал на стороне афганского правительства, а США и их многочисленные союзники (в том числе Саудовская Аравия, Великобритания, Израиль) — на стороне исламистов.

Замечу, что в то время Вашингтон вел неклассическую войну с СССР не только в Афганистане, но и по другим направлениям. Афганский фактор стал лишь одной из составляющих плана по атаке на СССР руками «подогретого» Востока. Другими факторами были Иран с его Исламской революцией, проведенной при участии США, Пакистан (4 июля 1977 года здесь произошел военный переворот) и Китай.

Но и этим всё не исчерпывалось, поскольку огромную роль в советско-американском противостоянии играла информационно-психологическая война.

Если в СССР войну в Афганистане называли интернациональной помощью дружественному народу, то в США (и это транслировали позднесоветские диссиденты) распространили ложь о том, что советское «вмешательство в суверенное государство» привело к радикализации Афганистана, что СССР проиграл эту войну и что погибшие советские солдаты зря отдали свои жизни. Кроме того, Западом говорилось и говорится, что США — это чуть ли не рыцари, спасавшие афганский народ от «советской агрессии».

Как 30 лет назад, так и сейчас Афганская война — тема, которую западная пропаганда использует против русских.

Как это было тогда?

Афганистан никогда не был стабильной страной. Даже если брать только ее республиканский период, мирного времени страна практически не знала, тем более не приходится говорить о приличном уровне жизни граждан бывшей британской колонии.

Кабул просил Москву помочь остановить исламистскую агрессию, нарастающую в ходе гражданской войны в Афганистане (началась 27 апреля 1978 года — после Апрельский революции). И Москва, взвесив все «за» и «против», приняла решение помочь. Этот шаг дался советскому руководству непросто.

Сначала Москва оказывала Кабулу гуманитарную помощь. На призыв лидера Народно-демократической партии Афганистана (НДПА) Нура Мохаммада Тараки помочь председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин еще в начале 1979 года отвечал отказом. В телефонном разговора Тараки с Косыгиным 18 марта 1979 г. афганский представитель сказал:

«Мы просим, чтобы вы оказали практическую и техническую помощь людьми и вооружением».

«В противном случае мятежники пойдут в сторону Кандагара и дальше в сторону Кабула. Они приведут половину Ирана в Афганистан под флагом гератской дивизии. Вернутся афганцы, которые убежали в Пакистан. Иран и Пакистан работают по одному плану против нас», — говорится в стенограмме.

Согласие на ввод в Афганистан ОКСВА Москва дала только после того, как исламисты убили Тараки, и занявший в результате переворота его место Хафизулла Амин развернул массовые репрессии. После ввода ОКСВА сам Амин был убит, а партию НДПА возглавил просоветский Бабрак Кармаль.

Информационная война против СССР велась Вашингтоном параллельно с финансированием исламистов на территории Афганистана и военной подготовкой боевиков в Пакистане — тогдашнем союзнике США. Снабжая и готовя боевиков, США создавали в Афганистане угрожающую обстановку.

Когда же после очередной формальной просьбы Амина СССР принял решение ввести контингент, Москву обвиняли в том, что это вторжение, которое ухудшило ситуацию, что мирные жители массово бегут из Афганистана.

После ввода советских войск США пытались продвинуть в Совете Безопасности ООН антисоветскую резолюцию, на которую Москва, однако, наложила вето. После этого Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайной сессии приняла осуждающую Москву резолюцию, призвав вывести из Афганистана «все иностранные войска», но документ не имел фактической силы.

Как это теперь?

Дату 15 февраля мир вспоминает каждый год, причем в последнее время — почти так же остро, как и в конце предыдущей холодной войны. Сейчас, как и тогда, западные пропагандисты пытаются очернить подвиг советских воинов-интернационалистов, говорят о напрасных жертвах и о том, что советское руководство политически нагрело на этой войне руки.

В 80-е годы прошлого века, на закате предыдущей холодной войны, это удавалось сделать из-за прозападной ориентации тогдашнего советского руководства, в итоге сдавшего страну, обесценив ее огромные, в том числе и геополитические достижения.

В настоящее время США продолжают отстаивать свои позиции, тем более что результаты их «работы» на «восточном» фронте носят сокрушительный характер.

В частичности, Афганистан за эти годы превратился из отсталой аграрной страны в главную плантацию по выращиванию мака, доходы от которой делят несколько международных исламистских группировок и их западные кураторы.

Наркотрафик тянется через Турцию — на европейскую территорию и через Среднюю Азию — в Россию. Как в один голос подчеркивают эксперты, ситуация с наркоторговлей после вывода советских войск из Афганистана и последующего демонтажа СССР усугубилась многократно.

Жители Афганистана не просто живут в постоянном страхе из-за терактов, но и периодически испытывают на себе воздействие авиаударов американского «старшего брата».

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Запад пытается обвинять Москву в разгуле терроризма. Так, 9 февраля 2017 года сенатор (штат Аризона, США) Джон Маккейн заявил:

«Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и группировка «Сеть Хаккани» продолжают угрожать нашим интересам в Афганистане и за его пределами. И ситуация не была бы так сложна, если бы Россия в настоящее время не вмешивалась в Афганистан с очевидной попыткой поддержать талибов («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) и подорвать [деятельность] США».

22 августа 2017 года госсекретарь США Рекс Тиллерсон на брифинге сказал:

«Россия действительно осуществляет поставки вооружения талибам («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, очевидно, является нарушением международных норм и норм СБ ООН. Мы, конечно, возражаем против этого и призываем Россию обратить на это внимание».

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США делают это, надеясь, очевидно, что американские граждане не интересуются политикой и не знают о словах таких крупных игроков, как бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс и (на тот момент) советник по национальной безопасности президента США Збигнев Бжезинский.

В интервью 1998 года журналу Le Nouvel Observateur Бжезинский сказал:

«Мы не призывали русских вмешиваться, но мы сознательно увеличили вероятность того, чтобы они это сделали».

На вопрос, не сожалеет ли он о том, что Вашингтон содействовал исламскому фундаментализму, вооружая и консультируя боевиков, Бжезинский ответил:

«Что более важно для мировой истории? «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в России) или падение Советской империи? Несколько возбужденных исламистов или освобождение Центральной Европы и конец холодной войны?»

«Согласно официальной версии истории, помощь ЦРУ моджахедам началась в течение 1980 года, то есть после того, как советская армия вторглась в Афганистан 24 декабря 1979 года. Но реальность, державшаяся в секрете до сегодняшнего дня, является иной: на самом деле [39-й] президент [CША Джим] Картер подписал первую директиву о тайной помощи противникам просоветского режима в Кабуле 3 июля 1979 года. И в тот же день я написал докладную записку для президента, в которой я ему объяснил, что, по моему мнению, эта помощь повлечет за собой советское военное вмешательство», — сказал Бжезинский.

В конце 70-х, почти 40 лет назад, существование дружественного СССР «режима» (так Вашингтон обычно называет взятых на карандаш руководителей стран «третьего мира») в Центральной Азии было нестерпимо для Запада. Сейчас Вашингтон не устраивает влияние на регион со стороны Пекина, а также и успехи России в уничтожении терроризма.

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Как тогда, так и теперь террористический инструмент был заточен не только для регионального пользования: он универсален и «находит широкое применение» в Китае, Индии, Средней Азии, России, на Ближнем Востоке и в Европейском Союзе.

Но Вашингтону мало «стричь овец», хочется еще при этом выглядеть благодетелями. Эта страна не выносит критики и «косых» взглядов. Несмотря на все презрительные реплики в адрес ООН, Вашингтон никогда не пренебрегает своими возможностями в рамках этой организации. А пропагандистский фактор научился блестяще использовать задолго до наступления эры информационного общества.

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Если в поздне‑ и в постсоветские годы очернение подвига «афганцев» было преступлением против памяти погибших на этой войне и одной из бомб, заложенных под Советский Союз, то теперь те же методы применяются уже в отношении России.

И потому, что Афганистан граничит со странами бывшего СССР. И потому, что Россию, что бы она в реальности ни делала для противостояния терроризму, продолжают атаковать западные «партнеры», причем буквально, а не только дипломатически и информационно.

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И потому, что разрушение СССР геополитически привело не просто к установлению так называемого однополярного формата, но и к многочисленным войнам в разных участках планеты.

СССР нет, и за помощью теперь обращаются к России. Такая помощь со стороны России будет невозможна, если одновременно не защищать память своих героев, которую на каждом шагу пытаются отнять у страны.

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