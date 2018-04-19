



Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Еще золота

Крупнейшего подрядчика в Приволжском федеральном округе, который был генподрядчиком Универсиады-2013 и строит стадион «Самара Арена» к чемпионату мира по футболу-2018, засыпали исками почти на 9 млрд рублей. Среди основных претендентов на капиталы ООО ПСО «Казань» депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина — Минспорта РФ, «лопнувший» в 2017 году «Татфондбанк» Роберта Мусина и Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. Последнее подало иск на более чем 2,675 млрд рублей, он пока не рассмотрен, исковое заявление приостановлено до устранения недочётов. А вот иски Минспорта РФ о взыскании неустойки на общую сумму более 1,165 млрд рублей начнут рассматривать сегодня, 19 апреля, и 8 мая 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В первом иске, поданном 5 февраля 2018 года, Минспорта РФ речь идёт о взыскании неустойки в размере 609 711 215,94 рубля. Третьими лицами в деле участвуют АНО «Арена-2018» из Москвы и ФГУП «Спорт-Инжиринг». Подробности иска в материалах суда не уточняются, но именно последнее предприятие выступает заказчиком возведения стадиона «Самара Арена», контракт на который с ПСО как с генподрядчиком был подписан ещё в 2014 году. Общая сумма контракта за время работ выросла с 13,6 до 18,9 млрд рублей. Ещё осенью 2017 года в Минспорте РФ говорили об отставании строительства на отдельных этапах.

Ru2018.org Строительство стадиона «Самара Арена»

На сегодня на стадионе готовятся к тестовому матчу, который пройдёт 28 апреля. В рамках чемпионата мира по футболу FIFA 2018 «Самара Арена» примет шесть матчей — 17, 21, 25 и 28 июня, а также 2 и 7 июля.

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А пока болельщики готовятся болеть за любимые команды, у генподрядчика начинаются судебные слушания.

Из открытых источников известно, что в 2015 году в качестве субподрядчика на стройку для возведения сложного купола «Самара Арены» было привлечено ООО «Стальмонтаж-Электросталь» из Московской области. Вот только контракт с ними на сумму около 3 млрд рублей подписала близкая к ПСО организация — ООО «Строительная компания «Татдорстрой» из Тюлячинского района, учредителем которой является ООО «ВАТАН». А последнее, в свою очередь, принадлежит Равилю Зиганшину. Помимо этого Зиганшину принадлежат ООО «Свияга» и ООО «Дорстрой».

ООО «Стальмонтаж-Электросталь» в процессе исполнения контракта вступило в процедуру банкротства — в отношении него 15 августа 2017 года было введено наблюдение, срок которого уже истёк, но к следующему этапу компания не перешла. В этом деле «Татдорстрой» выступает одним из кредиторов, заявив 21 сентября 2017 года претензии на 54,4 млн рублей основного долга и 8,976 млн рублей неустойки. К слову, 17 апреля 2018 года подмосковный подрядчик подал иск с требованием взыскать с татарского партнёра 179 204 315,45 рубля. Подробности дела неизвестны, дата слушаний пока не назначена. Ещё по одному иску, рассмотренному в конце апреля 2017 года, суд взыскал с ООО «Стальмонтаж-Электросталь» в пользу «Татдорстроя» свыше 850,181 млн рублей долга и 153,809 млн рублей пени.

Примечательно, что хоть стороной контракта по куполу стадиона «Самара Арена» между двумя обществами ПСО «Казань» и не выступает, но, являясь генподрядчиком, именно оно и несёт ответственность за сроки. Вероятно, что неустойка, которую пытается взыскать Минспорта РФ, как раз и связана с самарской стройкой.

Второй иск министерства к этому же ответчику, но уже на сумму 555 447 557 руб. 44 копейки, начнут рассматривать 8 мая 2018 года. Третьими лицами выступают также заказчик стадиона «Самара Арена» — ФГУП «Спорт-Инжиринг» и АНО «Арена-2018».

"Биография» ПСО «Казань»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «ПСО «Казань» создано 15 марта 2002 года. Компания выполняет подрядные, строительные работы не только в Татарии, но и по всем регионам ПФО. Среди крупных проектов, где в разные годы была задействована компания, — завод ОАО «Казаньоргсинтез», комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО «ТАНЕКО» в Нижнекамске, развлекательный комплекс «Пирамида» в Казани, деловой центр в ОЭЗ «Алабуга». А также ООО «ПСО «Казань» выступало генподрядчиком спортивных строек к XXVII Всемирной летней Универсиаде.

Гендиректор и единственный участник общества с номинальной стоимостью доли 72,3 млн рублей — Равиль Зиганшин, являющийся депутатом Госсовета РТ третий созыв подряд.

По сведениям из декларации о доходах, депутат в 2017 году заработал почти в пять раз меньше, чем в 2016 году, — 34,393 млн против 163,549 млн рублей. Супруга депутата за прошлый год заработала 40,658 млн рублей, также сократив свои дохода почти в три раза. В собственности депутата и его супруги — земельный участок площадью 1255 кв. м, жилой дом площадью 894,9 кв. м, 13 объектов нежилой недвижимости общей площадью свыше 50 тыс. кв. м, три стояночных места по 21,6 кв. м каждое.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нового концессионера набережной у Казанского кремля, переданной в пользование на 49 лет в июне 2017 года, также связывают с Равилем Зиганшиным. Договор на участок Федосеевской защитной дамбы был подписан с ООО «Волжская концессионная компания», единственным участником которого является Аделя Равильевна Зайнутдинова.

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А в конце сентября 2017 года, по результатам аукциона, Адмиралтейская транспортная дамба и Верхняя плотина в Казани отошли в аренду на три года ООО «Коаст». Его единственным участником является Тимур Зайнутдинов. Юрадрес с ООО «Волжская концессионная компания» отличается лишь номером офиса.

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В начале октября 2017 года глава «Роскосмоса» Игорь Комаров направил письмоВладимиру Путину с положительной резолюцией в отношении ПСО «Казань», готовой взять на себя строительство стартового стола для космического ракетного комплекса «Ангара» на космодроме «Восточный».

А в начале декабря 2017 года на встрече с вице-премьером Дмитрием Рогозиным, главой Минстроя Михаилом Менем глава Татарии Рустам Минниханов «дал личные гарантии в отношении компаний из республики, которые будут задействованы в строительстве космодрома Восточный». Об этом со ссылкой на собственные источники тогда написал «Коммерсантъ».

Многомиллиардные претензии мэрии Казани

Возвращаясь к финансово-судебным спорам, отметим, что не только Министерство спорта России имеет финансовые претензии к казанскому подрядчику, и в родной вотчине не всё у него гладко.

20 марта 2018 года в Арбитражный суд РТ с иском к ПСО «Казань» обратилось Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. Сумма претензий составляет 2 675 008 910,15 рубля. Третьим лицом в деле участвует некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президента РТ», которая реализует проект по созданию социального ипотечного микрорайона «Салават Купере» в Казани. Подробности дела пока неизвестны, так как исковое заявление оставлено без движения для устранения недочётов, но ПСО «Казань» выступало подрядчиком по четырём домам микрорайона, и к срокам их сдачи имелись нарекания от властей и от самих будущих жильцов.

Оноре Домье. Серия «Люди правосудия»

Так, в интервью РБК в октябре 2017 года глава Госжилфонда РТ Талгат Абдуллин заявил, что компания получила «все деньги до последней копейки, а работу выполнила на 85%», и уточнил, что оставшиеся «15% представляют очень большой объем» — «это ещё четыре дома, которые нужно сдать».

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Примечательно, Госжилфонд РТ в июле 2016 года выдал застройщику пять займов на строительство домов №11−1, 11−2, 11−3, 11−4 и 11−5 в «Салават Купере». 30 мая 2017 года фонд попросил вернуть 200 млн рублей займа по этим договорам, но этого не было сделано, и спор перешёл в суд, в процессе которого выяснились интересные детали. Так, ПСО «Казань» настаивало, что «договор займа является мнимой сделкой, поскольку прикрывает предоставление денежных средств МКУ «Управление капитального строительства и реконструкции ИК МО г. Казани». Первая инстанция иск частично удовлетворила, но застройщик в настоящее время обжалует его.

Жилищным строительством компания не ограничивается, поэтому спектр споров у нее достаточно большой. Так, по ещё одному делу ПСО «Казань» требует взыскать с казанских властей свыше 41,488 млн рублей долга и 3,476 млн рублей неустойки, а Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани потребовало встречным иском расторгнуть муниципальный контракт от 2012 года по выполнению строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция автоматизированной системы управления дорожным движением в городе Казани» и взыскать свыше 76,722 млн рублей неотработанного аванса. В этом деле также пока не поставлена точка, компания считает, что выполнила работы на 678 638 353 рубля, а власти города с этим не согласны. Спор должна разрешить судебная экспертиза.

Но и эти претензии к работе ПСО «Казань» в дорожной сфере столицы Татарии не единственные. 10 апреля 2018 года суд обязал подрядчика в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда исполнить гарантийные обязательства путём устранения недостатков выполненных работ на ряде транспортных узлов и развязок Казани. В частности, по проекту реконструкции существующего участка Ленинской дамбы через р. Казанка «завершить строительные работы по водоотводным трубам (не выполнено соединение и водосброс) под путепроводом», «восстановить плитку подпорной стенки со стороны Кремлевской набережной», «установить судоходную сигнализацию под мостом через р. Казанка», а на транспортной развязке на пересечении улиц Эсперанто и Тихомирнова «восстановить стыки подвесных водоотводных лотков», «восстановить доступ воды по путепроводом в ливневых решётках» и многое другое.

По Ленинской дамбе отдельным иском Управление капитального строительства и реконструкции исполкома Казани пытается взыскать с ПСО «Казань» 47 984 595 рублей неосновательного обогащения. Дело отложено до 28 апреля в связи с необходимостью запросить дополнительные документы.

15 мая 2018 года Арбитражный суд РТ должен рассмотреть аналогичный иск, но уже на сумму 85 698 222 рубля неосновательного обогащения по муниципальному контракту от 23 декабря 2013 года на строительство и реконструкцию ул. С. Хакима с транспортной развязкой на ул. Амирхана (1,35 км).

«Спор между сторонами возник относительно объёма, стоимости и качества выполненных работ по муниципальному контракту», — отмечается в материалах дела.

«Ложка дёгтя» от банкрота ТФБ

Добавил свою «ложку дёгтя» и обанкроченный в 2017 году «Татфондбанк», с экс-главой которого Робертом Мусиным владелец ПСО «Казань» является коллегой по депутатскому мандату.

17 января 2018 года конкурсный управляющий ТФБ в лице госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» подал сразу четыре иска к ПСО «Казань», 21 января в суд поступил ещё один иск. По последнему банк-банкрот пытается взыскать с подрядчика 578,9 млн рублей долга, 28,482 млн рублей процентов и 34,39 млн рублей неустойки. Третьим лицом в деле идёт ООО «Грит Плюс», за которое поручилась компания депутата Зиганшина. Иск начнут рассматривать 7 мая 2018 года, а относительно ООО «Грит Плюс» следует уточнить, что оно является акционером с долей участия 9,94% другого казанского банкрота «ИнтехБанка», разорившегося одновременно с ТФБ.

Правосудие

По остальным четырём январским искам речь также идёт о договорах кредитования и поручительства, в числе третьих лиц в деле — ООО «Урман» (фигурант уголовного дела экс-председателя правления ТФБ Роберта Мусина), ООО «Траверз компани» (также аффилировано с Мусиным), банкрот ООО «Ягодинская слобода», фигурирующий в делах «Татфондбанка», снова ООО «Грит Плюс» и ООО «Инвестиционные капиталы». Общая сумма предъявленных претензий по этим искам превышает 3,888 млрд рублей, иски не рассмотрены, по части из них слушания начнутся в мае.

Таким образом, только по вышеперечисленным искам с крупнейшего подрядчика Татарии различные компании и госведомства требуют более 8,78 млрд рублей.