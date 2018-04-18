В Совете Федерации завершились Дни Мурманской области. С 16 по 18 апреля региональные власти получили возможность напрямую привлечь федеральное внимание к проблемам, которые уже становятся безотлагательными.

Иван Шилов ИА REGNUM Марина Ковтун

Сегодня, 18 апреля, в ходе пленарного заседания Совета Федерации губернатор Мурманской области Марина Ковтун суммировала высказанные предложения. «Мурманск возвращает былое величие», — уверенно заявила глава региона. Но количество внутренних проблем, озвученных после этой фразы, заставило усомниться в реальности красивых слов.

Арктика без Мурманска невозможна

Сегодня, по словам губернатора, Мурманская область идет «арктическим вектором» и в этом видит свое будущее. Важное место региона в развитии Арктики обусловлено природой: удачное географическое положение, крупная минерально-сырьевая база, которой, по мнению ученых, хватит еще на 60—100 лет. Наличие развитого промышленного и оборонного потенциала делает Мурманскую область заметным игроком в российской Арктической зоне. Атомный российский флот, базирующийся в Мурманске, по мнению Ковтун, превращает регион в «пятый военный округ с зоной ответственности по всему арктическому побережью практически до Берингова пролива».

Главным преимуществом Мурманска является Кольский залив и единственный порт в стране, имеющий гриф «без ограничения»: круглогодичный, с глубинами до 300 метров и подходящий для судов любого водоизмещения. Глава региона считает это козырем в будущей конкурентной борьбе за ресурсы Арктики:

«Мурманск станет главной базой для обеспечения реализации всех проектов по освоению арктического шельфа России и по добыче углеводородов. Мы обречены на этот успех и главенствующую роль».

Претензия Мурманской области на лидерство в развитии российской Арктики не ограничивается выступлениями губернатора на различных федеральных площадках. Потенциал региона интересует реальных инвесторов. В западной части Кольского залива «Новатэк» строит «завод для строительства заводов по производству сжиженного природного газа» — крупную специализированную верфь для строительства крупнотоннажных морских сооружений. Благодаря этому проекту новый завод «Новатэка», «Арктик СПГ 2» на Ямале, обойдется компании гораздо дешевле, чем первый «Ямал СПГ», платформы для которого шли морским путем из Китая.

Читайте также: «Новатэк» укрепляется в Арктике

Kremlin.ru Марина Ковтун

Мурманский парадокс

В свете перечисленных арктических перспектив внутренние проблемы Мурманской области выглядят еще более катастрофично. Накануне, 17 апреля, на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике Марина Ковтун раскритиковала федеральный центр за невнимание к проблемам Севера.

«Что государство сегодня делает для Севера? — цитирует губернатора онлайн-издание «Би-порт». — Препарирует и за наши деньги решение Конституционного суда исполняет? Мы сегодня всё выжали из своей медицины, отдав на зарплату. И то же с МРОТ. Они говорят — это госгарантии, федеральным законом обеспечивается. А где федеральное финансирование, кто их обеспечивает? У нас каждая услуга в 2,2 раза дороже, мы ламповыми заводиками свою экономику не обеспечим».

Сегодня на общем заседании Совета Федерации Марина Ковтун повторила эти же претензии в более сдержанном виде. Так называемое северное удорожание товаров и услуг, произведенных на территории Мурманской области, делает их неконкурентоспособными на рынке. Доля затрат на топливо, энергию, фонд оплаты труда существенно выше, чем в среднем по РФ. Северные надбавки к зарплатам стали отдельным тяжелым грузом, который теперь лег на плечи областных властей и регионального бизнеса.

Напомним, что в декабре 2017 года Конституционный суд постановил, что теперь северные надбавки не могут прятаться «в теле» МРОТ, а должны начисляться на него сверху. Это увеличило нагрузку на региональные бюджеты и частные компании, зарегистрированные на Севере. Минтруд России в предоставлении финансовой помощи регионам отказал.

Мурманский регион до сих пор не газифицирован, и это делает местные коммунальные тарифы на тепловую энергию одними из самых высоких в России.

«Газификация региону необходима. Это сложно решаемая задача, но без этого невозможно осуществлять прорывное развитие региона, о котором говорил президент в своем послании Федеральному Собранию», — безапелляционно заявила Марина Ковтун.

Читайте также: Послание президента: кто выиграет в Арктике?

Парадоксально, но при отсутствии системы газоснабжения и высоких тарифах на тепло регион обладает избытком электроэнергии. На территории области работает Кольская АЭС и 17 гидроэлектростанций, но регион не имеет возможности передать избыточную энергию куда-либо. Выход — в повышении уровня потребления, размещении предприятий на территории Мурманской области. Возможно, это является конкурентным преимуществом региона в привлечении новых акторов, но так ли оно сильно при остальных затратах на производство в Заполярье?

Белые халаты

Здоровье Севера

Губернатор Мурманской области не дает забыть федеральному центру о проблемах здравоохранения в арктических субъектах России. В частности, Марина Ковтун активно продвигает свой проект «Арктический доктор», который призван решить проблему нехватки врачебных кадров в населенных пунктах области.

Напомним, согласно программе «Арктический доктор», врачи-специалисты в возрасте до 50 лет, прибывшие в регионы Арктической зоны РФ, имеют право на получение 500 тысяч рублей при трудоустройстве, после года работы — еще 500 тысяч рублей, а после окончания действия пятилетнего контракта — еще 1 млн рублей. Проект был одобрен президентом России Владимиром Путиным, однако пока официально не запущен.

Читайте также: Мурманская область начнет привлекать врачей в Арктику за свой счет

Мурманская область готова стать пилотным регионом и до принятия решения на федеральном уровне осуществлять выплаты участникам программы за счет средств областного бюджета. В 2018 году область планирует привлечь 15 врачей и выделить на первые выплаты после года работы 8,5 млн рублей.

«Мы сами начнем реализацию программы, чтобы она, скажем, не ушла в песок. Я думаю, будет очень справедливо, если Федерация осуществит поддержку северных территорий в этом направлении и даст нам возможность обеспечить себя врачами», — заключила Марина Ковтун.

Второй проблемой здравоохранения Ковтун назвала рост региональных показателей смертности от онкозаболеваний: в последние 10 лет они выросли в 1,5 раза и уже превышают общероссийский показатель.

Для улучшения ситуации региону нужна модернизация онкологического диспансера. Реконструкция медучреждения начнется в этом году, власти Мурманской области предусмотрели в бюджете региона 238 млн рублей. Но на полную модернизацию онкодиспансера этих денег не хватит: Мурманск ждет 360 млн рублей от государства. Минздрав России объявил о разработке общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями и уже принял заявку от Мурманской области.

Предложения, высказанные мурманской делегацией в рамках Дней субъекта, были внесены в проект постановления Совета Федерации, и, возможно, некоторые вопросы будут выведены из режима ожидания. Но их концентрация позволяет судить о том, насколько тяжелым является процесс развития российской Арктики.

Читайте также: Арктический перекос: каков капитал Ямала?

Мурманская область — один из самых ярких индикаторов ситуации на Севере. Об успехах России в «арктическом» прогрессе нельзя судить только по декларируемым достижениям Ямало-Ненецкого автономного округа.

Если не доставать региональные проблемы из пыльного долгого ящика, то можно прийти к тому, что такие регионы будут в итоге развиваться только вахтовым методом, из-за отсутствия приемлемых условий жизни. Нужен прорыв — помогите Северу. В одиночку он уже давно не справляется.