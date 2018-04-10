Во Владимирской области инициативная группа, в которую входят историки, общественники, художники и простые жители, начала подготовку к проведению общественных слушаний о судьбе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Поводом стало закрытие Детского музейного центра в культурном центре «Палаты», которое произошло якобы из-за несоответствия помещения требованиям пожарной безопасности. Жители, на чьи глазах фактически уничтожают один из крупнейших музеев страны, пытаются хоть как-то повлиять на ситуацию и привлечь к ответу директора музея Игоря Конышева.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Музейный центр в «Палатах»

Детский центр: нарушения есть, нарушений нет

Детский музейный центр, который находится в культурно-образовательном центре «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, был закрыт в конце марта. Официальная причина приостановки деятельности центра, в который входят экспозиции и игровые залы и который ежегодно посещает более 30 тыс. детей, — отсутствие экспертного заключения о безопасности сети газопотребления. Как позже сообщили ИА REGNUM в музее, сейчас руководство учреждения заключает договор со специализированной организацией, которая должна провести экспертизу и решить, насколько безопасно посещать центр. В последний раз такое исследование проводилось 14 лет назад.

«Подобного рода экспертиза в отношении данного объекта проводилась в 2004 году и на сегодняшний момент не может учитывать изменений и дополнений к требованиям и нормативам в области промышленной безопасности, предъявляемым к зданиям и объектам общественного назначения», — сообщил заместитель гендиректора по хозяйственной работе Евгений Сахнов.

Во владимирском МЧС, которое следит за пожарной безопасностью общественных зданий, были сильно удивлены открытием музейного руководства. Буквально в начале апреля в «Палатах» прошла проверка, которая не выявила никаких нарушений. Начальник управления МЧС по Владимирской области Владимир Белозеров и вовсе заявил, что «к вопросам обеспечения пожарной безопасности вот эта временная приостановка работы этих культурных центров не относится».

О безопасности «Палат» рассказала и почетный президент ВСМЗ, бывший директор музея Алиса Аксенова, которая создала музей фактически с нуля.

«В XVIII веке были умные архитекторы, и они все это предусмотрели. Там три выхода на северную сторону и еще дополнительный — на южную сторону, там нет проблем, эвакуация элементарная. Любая самая свирепая пожарная комиссия не нашла бы нарушений», — рассказала Алиса Аксенова.

Так или иначе, центр был закрыт и не работает до сих пор. Детям предлагают заниматься на базе других объектов музея. Родители хотят водить своих детей именно в детский центр, расположенный в «Палатах». Почти сразу они направили письмо с 40 подписями в региональную Общественную палату, областное заксобрание, департамент образования, региональному уполномоченному по правам ребенка и гендиректору музея Игорю Конышеву. Авторы письма просят разобраться в истинных причинах закрытия центра.

Анна Кумицкая ИА REGNUM «Палаты» и Успенский собор во Владимире

Не первая потеря. Последняя ли?

Преобразования культурно-образовательного центра «Палаты» начались не сегодня. Он находится в самом центре Владимира и представляет собой здание площадбю 6 тыс. квадратных метров. «Палаты» строились в конце XVIII века как здание присутственных мест. Чиновничьими они перестали быть только в конце XX века. После переселения областной администрации здесь появились картинная галерея, экспозиция «Минувших дней очарование», выставочные залы.

Спокойная и размеренная жизнь комплекса закончилась летом 2016 года после прихода нового генерального директора, для которого «Палаты» стали «главной головной болью».

«В «Палатах» две проблемы. Это не совсем грамотно выстроенная логистика, когда у тебя одно бутылочное горлышко на входе, и у тебя там смешивается всё. Вторая проблема — это сильно устаревшая материально-техническая база. Хотя, на мой взгляд, если переписать «Палаты» под современные подходы, то можно сделать хороший музей, который будет привлекать большее количество людей», — говорил Игорь Конышев в 2017 году.

Сейчас проблемы комплекса начали «решаться» руководством музея. Реновация комплекса началась в 2017 году. Правда, сотрудники музея называют этот процесс «уничтожением». В качестве примера они приводят разбор постоянной экспозиции Владимирского искусства в Картинной галерее, ликвидацию Дворцового зала с камином, где проходили дворянские балы и городские праздники, демонтаж экспозиции «Преображение Палат» и другие деяния.

«Выставочные залы третьего этажа Палат утратили свое историческое лицо. Отныне часть залов 18-го века выкрашены в радикально черный цвет — стены, лепной потолок, пол. Как это согласуется с общей стилистикой здания? Есть ли утвержденные планы реконструкции данного исторического здания?» — задаются вопросом сотрудники и общественники.

Вопросы вызывают и странные скульптуры и выставки, которые поселились в музее, и которые больше подходят для музеев современного искусства, а не классического здания. Например, скульптурная композиция голландского художника, сделанная из целлофановых пакетов.

«Это мужчина с двумя флагами в руках, висящий над лестничным пролетом. На голубом флаге изображены мужчины, держащие друг друга за руки, на желтом — рыба. Мужчина практически выпадает с третьего этажа, потому, что его за шею тянет вниз женщина. Она, видимо, хочет вернуть его к традиционной для нашей страны ориентации, а он не желает», — описывают композицию источники ИА REGNUM.

«В 2018 году в Палатах не пройдет ни одной выставки, организованной в сотрудничестве с ведущими музеями страны. Что раньше было нормой. Горожане могли не ездить в столичные музеи и увидеть в родном городе собрания Исторического музея, Русского музея, Эрмитажа. А что теперь в музее? Теперь явно что-то не так!» — говорится в письме, поступившем в редакцию.

По данным ИА REGNUM, в 2018 году преображение «Палат» только продолжится. Например, на третий и четвертый кварталы года намечена «реновация экспозиций «Рождение книги» и «Мир былины» в публичную библиотеку с временными выставками по принципу открытого хранения». Летом, в разгар сезона, в музее хотят начать разбор картинной галереи.

«Дела очень печальные, — сказала ИА REGNUM Алиса Аксенова. — Пострадал не только Детский центр, но и весь культурно-образовательный центр. Это был самый живой, самый интересный культурный очаг в города. Здесь был Детский музейный центр, картинная галерея, потрясающая экспозиция, которую уже изуродовали, выставочный зал. Игорь Конышев с самого начала не понимал, куда он попал».

Общественность требует отчета

Все эти действия руководства музея, к которому и раньше было много претензий, вызывают опасения у местных жителей. Особо страшно, что общественности до сих пор не была представлена концепция развития музея, о которой говорилось еще в мае 2017 года на совещании в Минкультуры. Владимирцы просто не знают, чего ждать.

«Больше года назад, в День музеев 18 мая 2017 года, в Министерстве культуры Российской Федерации состоялось совещание под председательством министра культуры В. Р. Мединского, на котором было принято поручение директору ВСМЗ разработать проект концепции развития Владимиро-Суздальского музея-заповедника. В протоколе совещания было записано: «После общественного обсуждения и рассмотрения в Союзе музеев России проект концепции представить в Минкультуры России», — и четко обозначены строки: «до конца 2017 года». Требование Министерства культуры РФ по проведению общественного обсуждения проекта концепции развития ВСМЗ не выполнено», — напоминают члены инициативной группы в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Собрание инициативной группы прошло 11 апреля. В нее вошли более 20 человек, среди которых — краеведы, члены родительских комитетов, историки культуры и учителя. Участником группы является и уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Активисты предлагают провести общественные слушания, на которых может выступить и гендиректор музея Игорь Конышев.

«Изменения, которые происходят сегодня в музее и которые связаны с приходом нового директора, оцениваются в обществе неоднозначно, вплоть до резкого неприятия и осуждения. Подобные оценки, конечно, не идут на пользу ни музею, ни региону в целом. Однако отсутствие ясной, открытой и получившей одобрение специалистов и общественности концепции развития музея-заповедника приводит к тому, что такие настроения и тревоги будут только нарастать. Действия руководства музея и его планы на будущее непрозрачны и поэтому производят впечатление непродуманных, зачастую воспринимаются людьми как идущие во вред музею и региону в целом», — говорится в обращении, которое было опубликовано одним из региональных каналов.

В обращении активисты также предлагают уйти от взаимных обвинений и признать, что у всех сторон есть искреннее желание развивать музей.

Пойдет ли Игорь Конышев на эту встречу, пока неизвестно. Напомним, что ранее, когда он только был назначен на должность генерального директора, Игорь Конышев отказался от помощи местных музейщиков. Например, он пренебрег встречей с создательницей музея, Героем Труда Алисой Аксеновой, с которой о проблемах музея говорил лично Владимир Путин. Корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор тогда заявил, что не видит «обязаловки встречаться с ветеранами труда и обсуждать перспективы работы музея».

Возможно, сейчас в музее есть более серьезные проблемы, чем несовпадение вкусов при реновации «Палат» и расположение Детского музейного центра. Например, музей может лишиться нескольких объектов, на возвращение которых подала заявки РПЦ. Это Золотые ворота, расположенные во Владимире, а также Георгиевский собор, Знаменская церковь, Приказная изба Покровского монастыря и несколько объектов Спасо-Евфимиева монастыря. Все они находятся в Суздале. Эти объекты — одни из самых популярных среди посетителей, а их потеря означает потерю большой части экскурсантов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Золотые ворота

Игорь Конышев, судя по публикациям на сайте музея, занимается этой проблемой вплотную, пытаясь минимизировать риски от потери объектов. В условиях, когда решение о передаче объектов принято, музею остается только думать, как не потерять посетителей, например, из-за того, что новые площадки иногда находятся вдалеке от главных достопримечательностей.

«Главная сложность связана с тем, что не всегда новые площади находятся на «туристской тропе». И если ситуация складывается таким образом, что экспозицию приходится перемещать на значительное расстояние от основных объектов показа, падение посещаемости становится неминуемым», — цитирует Игоря Конышева ВГТРК.

Чтобы минимизировать негативные последствия, по мнению Игоря Конышева, стоит исключить формальный подход и всесторонне рассмотреть ситуацию

«Формируя план передачи объектов в ведение РПЦ, мы должны привлекать к обсуждению вариантов не только Минкульт, Росимущество, музеи и епархию, но еще и экспертов туристского сообщества, которые могли бы подсказать, как минимизировать отраслевые риски и ущербы», — заявил гендиректор музея.