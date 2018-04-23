После трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» жизнь в Кемерове разделилась на «до» и «после». В регионе это понимают все — большинство граждан чувствует грядущие коренные перемены интуитивно через боль и несчастье, а специфическая региональная система власти через отставку бессменного главы и автора системы — Амана Тулеева, который спустя десять дней после отставки стал председателем Совета народных депутатов. Но обо всем по порядку.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Слухи в СМИ о смене Тулеева ходили давно. В частности, обсуждался вопрос о назначении преемника или человека из другого региона. Однако в полный голос об этом стали говорить осенью 2016 года, когда в области прошла череда скандальных отставок и арестов. 14 ноября 2016 года СК РФ арестовал ряд чиновников из администрации Кемеровской области и руководство регионального СК. Сообщалось, что подозреваемые вымогали у Антона Цыганкова принадлежащие ему 51% акций АО «Разрез «Инской». Дело расследуется до сих пор, некоторые СМИ сообщают, что материалы будут переданы в суд в ближайшее время.

Government.ru Аман Тулеев

15 ноября 2016 года Тулеев выступил на пресс-конференции в Кемерове, на которой оправдывал арестованных чиновников и заявил, что действия СК РФ направлены против него лично, а обвинения назвал «абсурдными». Тулеев связал это с тем, что якобы он не дает развиваться крупным собственникам угольной промышленности из-за экологических проблем в области. Однако добыча угля с 2009 года неуклонно растет.

Коррупционному скандалу в Кемерове предшествовала отставка первого заместителя губернатора Максима Макина, который был связан с коррупционным расследованием в фирме «Теплоэнерго», необоснованно завышавшей тарифы и совершившей другие правонарушения. Таким образом, команда Тулеева и возможный преемник понесли существенный урон, и вопрос о назначении губернатором своего ставленника стал проблемным.

Вопрос о смене главы региона снова стал всё чаще упоминаться в СМИ во время длительной болезни Амана Тулеева летом 2017 года. В это время СМИ сообщали сразу о трех потенциальных кандидатах на его место: секретаре президиума генсовета «Единой России» Сергее Неверове, первом вице-губернаторе Кемеровской области Владимире Чернове и мэре Нижнего Тагила Сергее Носове. Однако в августе 2017 года Тулеев появился на телекамерах и даже провел совещание. В вопросе о смене главы региона появилась пауза до конца февраля 2018 года.

27 февраля президент России Владимир Путин лично встретился с генеральным директором ООО «Угледобывающая компания «Колмар» Сергеем Цивилёвым. После этого события СМИ сразу заявили, что глава государства встретился с будущим губернатором Кемеровской области.

Через несколько дней, 5 марта, после встречи с Путиным Цивилев назначен заместителем губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и потребительскому рынку. Стоит отметить, что нового заместителя губернатора в администрации представили скромно. Аман Тулеев на церемонии отсутствовал. В публичном пространстве Цивилев и Тулеев ни разу не появлялись вместе.

Спустя еще три недели случилась страшная трагедия — 25 марта сгорела «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Это кровавое событие и смерть детей изменили то, что не смогло изменить длительное отсутствие Тулеева летом 2017 года и скандальные аресты и отставки осенью 2016 года — 1 апреля Тулеев заявил, что уходит в отставку. Временно исполняющим обязанности назначен Сергей Цивилев.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар в торговом центре «Зимняя вишня». Кемерово

Однако сразу же после отставки бывшего главы региона многие СМИ сообщили, что Тулеев не собирается уходить на пенсию, а готовится стать председателем областного Совета народных депутатов. После выборов в областной Совет в 2013 году Тулеев отказался от своего мандата, оставшись в кресле губернатора. Согласно статье 55 закона Кемеровской области «О выборах депутатов Совета народных депутатов Кемеровской области» отказ от мандата отзыву не подлежит. Местный правозащитник Максим Учватов направил соответствующий запрос в Генеральную прокуратуру.

Однако 10 апреля кемеровские депутаты проголосовали за нового спикера, отдав ему мандат бывшего депутата Ван Вай Чена, который отказался от своего места в октябре 2016 года. Согласно статье 58 все того же регионального закона, передать отозванный мандат можно только в течение 14 дней после отказа. При этом на сайте Центризбиркома информации о передаче мандата Тулееву нет.

Интересно проследить реакцию, которая возникала после этого хода Тулеева. Против решения экс-губернатора области выступил руководитель фракции партии «Единая Россия"в Госдуме Сергей Неверов:

«Я повторю еще раз, что считаю это неправильным. И это мое личное мнение».

Против выдвижения на должность председателя областного совета высказались также оппозиционные партии в Государственной думе.

Отмечу характерное поведение местных партийных функционеров. Так, руководитель фракции «Справедливая Россия» в кемеровском парламенте Владимир Волчек раскритиковал личное мнение главы единороссов Неверова, сказав, что его оценка оторвана от реальности. При этом думская фракция «Справедливой России» осудила Тулеева за решение стать спикером.

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Действия депутатов местного парламента указывают на то, что в области партийные различия размыты, а прослеживается одна партия — «партия Тулеева», которая заняла своими кадрами многие ключевые места, в том числе мэрии городов, избирательные комиссии всех уровней, областные департаменты, депутатский корпус, контрольные ведомства и другие ключевые места. В одночасье региональная система не изменится и будет оказывать сопротивления попыткам её изменения. Область находится в транзите.

Выборы губернатора Кемеровской области и депутатов регионального Совета пройдут в сентябре 2018 года. «Системный администратор», как говорят программисты, как мы видим, не собирается просто так уходить. Зачем ему это нужно? Действующий глава региона заявил, что Кузбасс должен стать первым регионом за Уралом. На новом посту Тулеев может действовать двумя способами: либо помогать Сергею Цивилеву достичь поставленной цели и, так сказать, передать ему все дела, либо может создать ряд трудностей для действующего главы региона в целях продвижения своего ставленника и самосохранения действующей системы, команды и себя лично. Не случайно председатель СК РФ Александр Бастрыкин в разговоре с пострадавшими на пожаре в «Зимней вишне» 13 апреля заявил:

«Следствием установлены высокопоставленные должностные лица, препятствовавшие проведению проверок противопожарной безопасности в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня».

Фирс Журавлёв. Чиновник (фрагмент). 1884

Возможно, Москва дает понять бывшему главе региона, что при упрямстве следствие может коснуться «высокопоставленных чиновников». Бастрыкин не уточнил, кто именно причастен к запрету проверок.

Кстати, эффективность этой самой команды оценил президент России Владимир Путин на встрече с Сергеем Цивилевым 5 апреля.

«Что касается эффективности региональной команды, то, по оценкам правительства Российской Федерации, не администрации, а именно правительства, эта эффективность находится где‑то на 73-м месте в целом по России», — сказал Путин.

Явного противостояния пока между бывшим и действующим главой региона не видно, но сложившиеся условия, политическая хватка Тулеева и, главное, сохранившаяся система вертикали власти в регионе могут привести к этому противостоянию. Тем не менее Сергей Цивилев 16 апреля отправил в отставку четырех заместителей губернатора, все остальные замы стали временно исполняющими обязанности.

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В заключение несколько слов об «особенностях» системы. Многие эксперты считают, что специфика региональной системы непосредственно привела к трагическим событиям в «Зимней вишне». В ходе следственных действий было установлено, что сгоревшее здание не было сдано в эксплуатацию, точнее, было сдано незаконно, а также не проходило проверок. Вдумаемся, в центре города находится трехэтажный торговый центр, через который ежедневно проходят тысячи человек, который не сдан в эксплуатацию. Это возможно не в случае ошибки нормально действующей системы, а в случае недопустимой системной деформации, которую придется исправлять новому главе региона. Кузбасс находится в транзите, но какова конечная станция — первое место за Уралом или дестабилизация?

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