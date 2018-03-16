В России пытаются легализовать устройства для анонимного оставления детей, так называемые беби-боксы, что в переводе на русский означает — ящики для детей. В информационном пространстве развернулась настоящая война за умы простых граждан и депутатов, от которых зависит, быть закону о «беби-боксах» или не быть. Говорят, что на войне все средства хороши, но так ли это?

Иван Шилов ИА REGNUM Беби-бокс

Если эта война идёт внутри одной страны, при этом сама Россия подвергается жесточайшему давлению со стороны стран Европы и США, то совершенно очевидно, что «бесчестная» война нам не нужна. Это не значит, что необходимо прекратить все дискуссии на спорные темы. Ни в коем случае. Это значит, что надо вести честную борьбу, а не войну с использованием сомнительных средств. А они используются.

История внедрения в России средневековой практики

Первые ящики для детей в России появились ещё в 2011 году. Сторонники их установки (по совместительству изготовители «беби-боксов» заявляли самую благую цель на свете: спасение жизни младенцев. По их мнению, мать, которая решила загубить собственное чадо, увидев такой ящик (а лоббисты «беби-боксов» называют их «окнами жизни»), непременно передумает и положит в него своего новорождённого ребёнка.

Эверт Ян Бокс. Подкидыш. 1958

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При этом лоббисты ящиков напрочь отвергали все доводы специалистов о том, что данная схема не работает. Сторонники «беби-боксов» в один голос повторяли и до сих пор продолжают повторять мантру «лучше в ящик, чем на помойку». И за последние семь лет ничего не изменилось: они одержимо убеждены в том, что «спасают» жизнь «хотя бы одного ребёнка».

Лоббисты ящиков совершенно игнорируют доводы о том, что в «беби-бокс» может быть подкинут чужой ребёнок (и такие случаи уже зафиксированы), что будучи «неучтённым» новорождённый может быть продан нечистоплотными чиновниками в лучшем случае в семью, в худшем… на чёрный рынок детей. Они не обращают внимания на то, что в таком ящике ребёнок может просто умереть (и, увы, уже умирали).

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Их одержимость идеей внедрения «беби-боксов» в России позволяет закрывать глаза на все эти тяжёлые издержки, которые неизбежно наступят, в случае повсеместного внедрения ящиков для детей (совсем не дешёвых по цене) в шаговой доступности, и эти издержки будут уже не единичными случаями.

Джованни Браголин (Бруно Амадио). Плачущий мальчик. 1950-е

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Внедрение «беби-боксов» повлечёт за собой и возникновение правовых неопределённостей с существующим законодательством. Исправлять придётся не только Семейный и Уголовные кодексы, но и Конституцию Российской Федерации!

Очередной проект закона о «беби-боксах» и его недоработки

В Государственную думу России 19 декабря 2017 года в очередной раз внесён законопроект о легализации автоматических устройств для анонимного оставления новорождённых на региональном уровне. Подобные проекты уже вносились и всякий раз отклонялись. Данный вариант законопроекта предлагает урегулировать возможность создания специализированных мест для анонимного оставления новорожденного ребенка («беби-боксов») после его рождения и до достижения им возраста четырех недель. Причём решение об этом будут принимать региональные органы представительной власти.

Проект закона мог рассматриваться уже в начале апреля, но Совет Госдумы согласился с предложением профильных комитетов о переносе рассмотрения законопроекта в первом чтении на «более поздний срок».

Лотфулла Фаттахов. Прозаседавшиеся. 1953

Возможно, что причиной переноса стало заключение правового управления. В нём указано, что пункт 1 проектируемой статьи 10 Федерального закона №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» декларирует, что «каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь и на охрану здоровья». Однако указанные конституционные права (часть 1 статьи 20 и часть 1 статьи 41 Конституции Российской Федерации) имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации и не нуждаются в дополнительном законодательном закреплении.

Зачем авторы инициативы о «беби-боксах» внесли пункты о «праве на жизнь» ясно из самой пояснительной записки к проекту закона. В первой половине записки идут ссылки на это право каждого ребёнка, а во второй это право увязывается с фактами убийства матерями своих новорождённых детей (инфантицид). То есть в очередной раз обществу, а в данном случае и депутатам навязывается совершенно ложный посыл, что «беби-боксы» якобы снизят случаи инфантицида в России.

При этом многократно доказано, что инфантицид никак не связан с наличием или отсутствием ящиков для детей.

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Анализ случаев подкидывания детей в «беби-боксы» показывает, что в большинстве случаев подбрасывают ухоженных детей, одетых, с записками, в которых зачастую, помимо возраста, указано и имя. Очевидно, что в данных случаях матери, не только не собирались убивать новорождённых детей, но и ждали их рождения, явно подготовившись к этому событию. Более того, специалисты убеждены, что женщина, задумавшая убийство своего ребёнка сделает это, даже если «беби-бокс» будет установлен у подъезда её дома.

Пабло Пикассо. Мать и дитя. 1922

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Также в правовом управлении указали на существенную недоработку в проекте закона.

«В связи с возможностью анонимного оставления ребенка, по нашему мнению, не ясно, как будет определяться фактический возраст ребенка, позволяющий оставлять его в специализированных местах и последствия, если возраст ребенка окажется больше», — указано в ответе управления.

На самом деле специалисты в области права указывают на то, что анонимные ящики могут стать настоящими окнами для криминала. Процесс будет невозможно контролировать из-за его анонимности. Женщины, которых заподозрят в том, что они что-то сделали со своим ребёнком, смогут сослаться, что отнесли его в «беби-бокс». Что в этих случаях делать правоохранительным органам? Решительно непонятно, что делать со статьёй 125 УК РФ — «Оставление в опасности», особенно в тех случаях, если оставленный в ящике ребёнок погибнет. Кто будет нести уголовную ответственность?

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Это лишь часть вопросов, на которые вряд ли есть ответы в данном проекте закона. А они должны быть, ведь если какой-нибудь субъект федерации решит воспользоваться правом установки «беби-боксов», то региональное законодательство может вступить в конфликт с федеральным. Кто будет отвечать за то, если «что-то пойдёт не так»? И кто будет оплачивать установку и обслуживание таких устройств, каждое из которых стоит свыше 400 тыс. рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Разверстая пасть беби-бокса

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Бесконечный пиар и махинации с отзывами?

Казалось бы, всего этого уже достаточно, чтобы вообще раз и навсегда прекратить средневековую практику установки «беби-боксов» в России. При этом немедленно запретить и удалить все существующие и функционирующие сегодня подобные устройства. Но нет. У правоохранительных и надзорных органов «вопросов» нет, или почти нет, за исключением единичных случаев.

Более того, каждая подобная законодательная инициатива о легализации ящиков для детей, которые не спасают детей, а провоцируют социальное сиротство, становится мощнейшим поводом для пиара «беби-боксов». Лоббисты ящиков в очередной раз получают повод прочитать свои мантры про «хотя бы одну жизнь ребёнка» и «лучше в ящик, чем на помойку». В социальных сетях интернета устраиваются многочисленные манипулятивные социологические опросы, которые предлагают голосовать «сердцем», а не умом (именно таким образом однажды на выборах президента России предлагали выбирать Бориса Ельцина).

Commons.wikimedia.org Выбери свободу (предвыборная агитка 1996 года)

Разве это не война против собственных граждан? Когда вместо серьёзного анализа социальной проблемы, вместо поиска конструктивного решения, предлагается суррогат в виде анонимного ящика в шаговой доступности? Когда вместо серьёзного обсуждения правовых последствий существования «беби-боксов», сторонники ящиков предлагают «спасать хотя бы одного ребёнка», при том что в этих же ящиках, к сожалению, уже умер и не один…

Но самое неприятное за последнее время мне довелось увидеть на официальном «Сайте обеспечения законодательной деятельности», где собственно и размещён проект закона №345 593−7 о внесении изменений в статью 10 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и статью 19 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (в части создания специализированных мест для анонимного оставления ребенка).

В графе отзывы указаны только два положительных от 2 февраля парламента Кабардино-Балкарской республики и от 12 февраля 2018 года думы Чукотского автономного округа.

Жорж Дюмениль де Латур. Шулер с бубновым тузом. Около 1635

При этом не указаны отрицательные отзывы на данный проект закона. А они есть. Их на данный момент восемь. Против данной законодательной инициативы выступили администрация Липецкой области, Алтайское краевое законодательное собрание (мотивируя тем, что ящики для детей помогают избежать родителям уплаты алиментов), комитет по социальным вопросам Рязанской областной Думы, комитет по социальной политике Тульской областной Думы, профильный комитет законодательного собрания Красноярского края, Госсоветы республик Коми и Крыма, а также правительство и комитет по социальным вопросам законодательного собрания Нижегородской области.

«Принятие данного законопроекта может повлечь нарушение следующих прав ребенка: права ребенка жить и воспитываться в семье (статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации); права общаться с родителями и другими родственниками (статья 55 Семейного кодекса Российской Федерации); права на имя, отчество и фамилию (статья 58 Семейного кодекса Российской Федерации); имущественных прав (статья 60 Семейного кодекса Российской Федерации); права ребенка на усыновление (удочерение), так как без сведений о родителях и наличии официального отказа от ребенка не может быть передан под опеку и усыновление (удочерение) (статья 123 Семейного кодекса Российской Федерации).

Создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка не решит заявленную позитивную задачу по спасению новорожденных от смерти, при этом создаст условия для разрушения норм общества, может подтолкнуть женщин на легкий отказ от ребенка. Кроме того, создание специализированных мест для анонимного оставления ребенка может создать угрозу террористических актов.

В Нижегородской области профилактика отказа от ребенка во время беременности проводится психологами женских консультаций при взаимодействии с органами социальной защиты и Нижегородской епархией методом адресной работы. Также сообщаем, что на указанный проект федерального закона поступил отрицательный отзыв Правительства Нижегородской области», — указано в одном из ответов региональных парламентариев.

Может эти решения представительных органов субъектов федерации просто не дошли до Государственной думы, и мы имеем дело не с манипуляцией на официальном сайте? Будем надеяться. В любом случае оба положительных отзыва присланы в стиле «одобрямс», а вот отрицательные отзывы имеют аргументацию, которую за многие годы так и не парировали те, кто одержим идеей установления ящиков для выкидывания детей, да ещё и в шаговой доступности.