Алексей Банников, , 16:18 — REGNUM

В России не утихают споры о том, нужны ли в нашей стране специальные устройства для анонимного оставления детей, так называемые «беби-боксы». Сторонники данной инициативы не устают повторять, что таким образом «спасается жизнь ребёнка», при этом их последняя попытка легализовать устройство через принятие федерального закона не увенчалась успехом.

Нам же важно понять, действительно дли устройство «спасает жизнь», или оно выполняет иную функцию, далёкую от тех заявлений, в которых нас убеждают авторы инициативы?

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Так, 15 ноября стало известно о том, что в расположенный в Краснодарском крае «беби-бокс» был подкинут очередной ребёнок. Информацию об этом подтвердил министр краевого здравоохранения Евгений Филиппов. Подкинутая девочка, которой, судя по записке, один месяц и три недели, была хорошо одета и завёрнута в одеяло. На ней была шапка, два комбинезона, а также оставлена записка: «Прости, малыш, я люблю тебя».

Очевидно, что человек, а в данном случае скорее всего мать, не только не собиралась убивать новорождённую девочку, но и ждала её рождения, явно подготовив к этому событию одежду для ребёнка. Какие причины заставили пойти женщину на столь отчаянный шаг мы теперь, возможно, не узнаем никогда. Будь ей оказана своевременная психологическая или социальная помощь, то, вероятно, любящая мать и её «малыш» были бы сегодня вместе. Но вместо реальной помощи женщина воспользовалась предложенным суррогатом в виде ящика для подкидывания детей. И теперь если она одумается и захочет вернуть ребёнка, то это будет вовсе не так просто, как избавиться от него.

Анализ случаев подкидывания детей в «беби-боксы» показывает, что в большинстве случаев подбрасывают ухоженных детей, одетых, с записками, в которых зачастую, помимо возраста, указано и имя.

Приведём в пример несколько случаев, которые ранее освещались в прессе. Так, 16 марта 2012 года в Краснодаре была подброшена девочка Шодия недели от роду с просьбой в записке устроить её в хорошую семью. Также мать девочки указала свой телефон. Естественно, что сотрудники опеки немедленно связались с женщиной, и ребёнок вернулся в семью.

На следующий год 21 марта 2013 года в «беби-бокс» города Новороссийска была подкинута здоровая десятидневная девочка. Сотрудники опеки тут же начали подбирать для неё приёмную семью, и в результате к ним обратились несколько пар, которые претендовали на усыновление. Но уже через несколько дней в опеку пришли две женщины, одна из которых мать ребёнка, а другая её свекровь. Они собрали документы, подтверждающие родство с ребёнком, и даже свидетелей, которые видели, как мать положила девочку в «беби-бокс». Свой поступок женщина пояснила так: «Не ведала, что творила».

В 2014 году в Краснодарский «беби-бокс» детей подкидывали дважды. В январе это сделала студентка из Волгограда, которая подбросила своего новорожденного сына после того как её возлюбленный отказался на ней жениться. Однако на следующий день она оправилась от пережитого шока и помчалась забирать своего ребёнка. После прохождения генетической экспертизы и установления родства мальчик вернулся к маме.

Второй случай, который произошёл в декабре, чем-то похож на январский. Ребёнка подбросила женщина, которая работает медсестрой. Он был у неё уже третий. На отчаянный шаг она пошла после того, как посчитала, что уехавший в командировку муж бросил семью, так как не отвечал на звонки. Однако вскоре выяснилось, что он получил травму и угодил в больницу. И именно поэтому не мог некоторое время связаться с семьёй. После того как муж объявился, женщина отправилась забирать ребёнка. Ей также пришлось доказывать родство, и в итоге всё закончилось благополучно.

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Из вышеприведённых случаев, а большинство известных нам историй подкидывания именно такие, очевидно, что жизни и даже здоровью ребёнка ничего не угрожало. Матери (известны случаи, когда детей подкидывали мужчины и даже бабушки, но это отдельная тема) не собирались причинять вред своим детям, не собирались выкидывать их на помойку, как часто любят говорить сторонники ящиков для детей: «Лучше в «беби-бокс», чем на помойку».

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Потому говорить о том, что с помощью этих устройств «спасается жизнь младенца», и тем более называть их «окнами жизни» не просто неверно, но и кощунственно. Потому что за каждой из вышеперечисленных историй, пусть и закончившихся благополучно, стоит чья-то маленькая трагедия — разлука, которую можно было бы избежать, если приложить все усилия для реальной помощи семьям и матерям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А не подсовывать им бездушный механический суррогат в виде «беби-бокса», при этом успокаивая себя лживыми мантрами про «спасённую жизнь».

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