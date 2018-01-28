Не найти и не проверить: сколько детей сгинуло в «беби-боксах»?

Алексей Банников, , 21:58 — REGNUM

Одна из проблем, связанных с существованием и эксплуатацией в некоторых городах России устройств для анонимного оставления детей («беби-боксов»), это отсутствие какого-либо централизованного учёта попавших туда детей. Дело в том, что «беби-боксы» находятся вне закона, и в лучшем случае хоть какие-то данные может представить учреждение, при котором они установлены. Поэтому понять, сколько детей было оставлено в «беби-боксах» с момента их появления в России можно только через запросы к тем, кто их обслуживает (а это не всегда государственные учреждения), а они вовсе не обязаны вести учёт, либо через публикации в СМИ, которые, как правило, появляются после каждого нового случая подкидывания.

Это большая проблема, потому что касается наших детей. Но, к сожалению, те, кому положено осуществлять контроль в сфере защиты и охраны детства, стараются её не замечать. «Беби-боксы» устанавливают в России с 2011 года. Они работают при больницах, родильных отделениях и даже при храмах, но не существует никакой структуры, которая хотя бы на элементарном уровне вела учёт их деятельности. А ведь речь идёт не о пунктах приёма цветного металла, а об устройствах для анонимного оставления детей. И потому на данный момент функцию «аудиторов» вынуждены выполнять представители общественности.

Так, активисты Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» ранее собрали подобную статистику. На начало 2016 года в России существовало более 20 «беби-боксов» в 12 регионах страны. За это время в них было оставлено 45 детей, причём 19 из них (это практически половина) — в единственном подобном ящике в Подмосковье (Люберцы). При этом во всех остальных устройствах по всей России в среднем оставляли по шесть детей в год. А вот, например, в единственный «беби-бокс» (открыт с весны 2014 года) в Екатеринбурге, который, кстати, работает при храме, за последние три года вообще не подкидывали детей.

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И вот на днях главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства в Люберцах Татьяна Мельник отчиталась о работе «беби-бокса», установленного при больнице в конце 2013 года. Она сообщила, что за четыре года в нем оставили порядка 40 малышей. И это практически единственный в России «беби-бокс», в который стабильно попадает по 10 новорождённых в год. В остальных регионах подобные устройства, судя по статистике, практически «простаивают», а вот в Люберцах нет, что уже вызывает вопросы.

Пытаясь разобраться в проблеме, я наткнулся на несколько интересных публикаций. В одной из них сообщалось, что осенью 2016 года в Березниках (Пермский край) с промежутком в один день в медицинские учреждения были подброшены два младенца, но ни одна из женщин не сумела воспользоваться «беби-боксом», установленным в здании детской больницы в этом городе. Можно ещё раз зафиксировать, что поведение женщин, которые пусть и безрезультатно, но всё-таки искали этот ящик для детей, — явно не поведение матери-убийцы. И даже не найдя устройство, они всё равно нашли возможность подкинуть ребёнка медикам без ущерба для здоровья малыша (при этом одна из них вернулась за новорождённым спустя три дня).

Не менее интересной оказалась публикация в «Московском комсомольце» также от 2016 года. Журналист издания отправилась с большой спортивной сумкой на поиски «беби-бокса» в Московский областной центр охраны материнства и детства в Люберцах, и это оказалось не так просто.

«Сложности начинаются уже на самой территории больничного комплекса. Скажем сразу: на то, чтобы отыскать «окно жизни», у корреспондента «МК» ушло около сорока минут. О нем не упоминается ни на одном информационном стенде, на территории нет ни одного указателя», — сообщает издание.

Далее журналист описывает, как безуспешно пытается выяснить местоположение ящика для детей у охранников, которые отправляли её то в «бокс для инфекционных больных», то в детское отделение.

«Но еще минут двадцать я плутала вокруг корпуса, пока женщины-санитарки не подсказали: искать нужно на заднем дворе. «Там такое небольшое окошечко будет, на котором написано: «Социальное окно». Это и есть беби-бокс». Они даже проводили меня», — сообщила журналист.

В принципе, ситуация знакомая для тех, кто приезжает в незнакомый крупный больничный комплекс. Порой не так просто отыскать нужное здание, а тут речь идёт об одном маленьком «окне». И потому возникает второй вопрос, каким образом выходит, что в подмосковных Люберцах те, кто подкидывает детей (причём напомню, что происходит это стабильно), находят окно «беби-бокса», а в Березниках далеко не всегда?

На мой взгляд, ситуация вопиющая: в ящик для детей в люберецкой больнице, который так просто не найти, ежегодно подкидывают детей больше, чем по всей стране в аналогичные устройства. При этом контролировать на государственном уровне работу устройства некому, так как все «беби-боксы» в России вне закона.

И эту проблему неоднократно поднимала заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина.

«Невозможно точно установить число детей, оставленных в «беби-боксах», и понять, какова их дальнейшая судьба», — заявляла сенатор.

Об этом же упоминалось в разработанных бывшим уполномоченным по правам ребёнка в России Павлом Астаховым положениях от 2015 года, в одном из пунктов которых указывалось, что «заинтересованность отдельных учреждений в беби-боксах может быть вызвана спросом на новорожденных детей со стороны потенциальных усыновителей».

В условиях существующего уровня коррупции в России и бесконтрольности данных устройств велика вероятность того, что так называемые лоббистами ящиков для детей «окна жизни» могут стать окнами возможностей для криминала. А статистика, представленная Татьяной Мельник по работе устройства, в сравнении с другими регионами, где установлены «беби-боксы», наводит на тяжёлые размышления.

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Более того, как-то по умолчанию считается, что в данные устройства ребёнка приносит мать. Но откуда мы можем это знать? Только в тех случаях, когда матери возвращаются. В остальных — нет никакой гарантии, что ребёнка принёс не отец или иной родственник, а может, и вовсе посторонний человек. Прецеденты, когда в «беби-боксы» подбрасывали детей мужчина и бабушка, уже были в России.

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И это — не единственный аргумент против. Наличие ящиков для детей провоцирует домашние роды, которые по определению небезопасны для здоровья матери и ребёнка. Сам «беби-бокс», как и любое механическое устройство, имеет свойство ломаться, а его неисправность в зимнее время может стать причиной смерти подброшенного туда ребёнка. И, к сожалению, нам известно о двух таких случаях, после которых впору назвать эти устройства не «окнами жизни», а окнами смерти.

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Есть ещё много аргументов против, которые ранее подробно освещались и будут освещаться впредь. До тех пор, пока органы государственной власти не примут по данному вопросу твёрдого решения на основе существующих обстоятельств, фактов и аргументов.

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Дети России — не мусор. Они нуждаются в нашей защите и заботе, а не в ящиках, куда их можно подбрасывать, как ненужные вещи.

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