В субботу, 14 апреля, военные США, Великобритании и Франции заявили, что уничтожили на территории Сирии три объекта, связанных с химическим оружием. Этот удар был нанесен в ответ на предположительную химическую атаку, к которой, как утверждается, причастно сирийское правительство. Данная химатака стала грубым нарушением Конвенции о запрещении использования химического оружия (КХО), пишет Лукас Тракимавициус в статье для Asia Times.

Кукрыниксы. В комитете восемнадцати. 1963

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Хотя нанесенные в минувшие выходные авиаудары представляют собой позитивный шаг в плане сокращения возможностей Сирии в сфере химического оружия, этого явно недостаточно. Если не будет предложен конкретный план, который заставит Сирию соблюдать КХО, удары могут оказаться бессмысленными. В данном случае они окажутся лишь средством удовлетворения морального возмущения со стороны Запада.

Последние 50 лет Запад играл центральную роль в построении глобального миропорядка, основанного на правилах. Вопреки распространенному мнению, западные государства работали не только над Хельсинским Заключительным актом 1975 года или Договором об обычных вооруженных силах в Европе 1990 года, но и над многими другими международными договорами, которые были подписаны практически всеми участниками международной системы.

Например, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Конвенция о биологическом оружии были подписаны соответственно 190 и 180 государствами. И хотя не все из этих договоров о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении достигли равного успеха, они сделали мир намного безопаснее.

Л. И. Брежнев подписывает Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки, 1 августа 1975 года

Однако проблема заключается в том, что за последние несколько десятилетий, и особенно за последние 10 лет, мы наблюдаем отказ от соблюдения многих международных соглашений. Такие страны, как Северная Корея и Иран, стремясь получить ядерное оружие, ослабили эффективность ДНЯО. И список можно продолжать и продолжить.

Совсем недавно Сирия и Россия проигнорировали КХО. Сирийский режим обвиняют в повторном использовании химического оружия против невинных мужчин, женщин и детей. Москва якобы использовала отравляющее вещество, принадлежащее к группе «Новичок», во время атаки на экс-сотрудник ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Великобритании.

Соглашения выполняются только в том случае, если есть уверенность в том, что страны, их подписавшие, будут выполнять свои обязательства. В этом заключается суть любых соглашений. Если страны постоянно нарушают те или иные соглашения и не подвергаются наказанию, то формируется определенный поведенческий шаблон, который не только снижает эффективность соглашений, но ведет к разрушению всей практики контроля над вооружениями и нераспространением. Зачем вести переговоры, если достигнутые соглашения всё равно не будут соблюдаться.

Самое тревожное заключается в том, что учитывая нынешнюю тенденцию отказа от соблюдения международных соглашений, мы скоро может оказаться в мире, где буква закона, честная игра и открытость превратятся в реликты ушедшей эпохи.

В связи с этим предполагаемые нарушения КХО со стороны Сирии и России должны быть восприняты с максимальной серьезностью. В отношении этих стран недостаточно принять однообразные карательные меры, такие как изгнание российских дипломатов или военный удар по складам с химическим оружием. Ключевая цель заключается в том, чтобы заставить эти страны соблюдать условия КХО. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить страдания невинных людей.

Если Запад действительно заботится о сохранении созданных институтов и установленных норм, то ему следует предпринять решительные действия для того, чтобы укрепить существующих глобальный порядок. Учитывая волну международного возмущения, вызванного недавним «применением» химического оружия, у Запада появилась отличная возможность для того, чтобы обратить особое внимание на соблюдение КХО.

Кукрыниксы. Выступление ката в роли адвоката. 1977

Что необходимо сделать для того, чтобы заставить Россию и Сирию впредь соблюдать требования КХО? Во-первых, необходимо создать коалицию стран, которая совместно с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) готова будет сочетать санкции с режимом полного контроля.

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Кроме того, чтобы максимизировать шансы на успех, эта ведущая группа должна взаимодействовать с широким кругом международных участников, чтобы развеять любые опасения о том, что это не односторонний моральный крестовый поход, а настоящая попытка объявить вне закона определенную группу оружия массового уничтожения. Также необходимо выстроить взаимодействие с ЕС и НАТО.

В конечном счете бомбардировка сирийских хранилищ и производственных объектов, а также высылка российских дипломатов должны стать первым, а не последним шагом в борьбе с незаконным использованием химического оружия. Основная цель — обеспечить соблюдение КХО и предотвратить дальнейшую эрозию других международных соглашений о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении.

Учитывая, что на кон поставлена судьба глобального миропорядка, основанного на правилах, апатия или половинчатые меры — это то, чего западный мир не может себе позволить.