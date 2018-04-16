В Свердловской области на прошедшей неделе (с 9 по 15 апреля) получила своё развитие тема с отставкой руководителя регионального управления СКР Валерия Задорина. А 12 апреля стало известно об увольнении заместителя начальника управления ГИБДД по региону Александра Юнусова и его руководителя Юрия Дёмина, который возглавлял главк ГИБДД с 2005 года. Конец недели был омрачён смертью сотрудника издания «Новый День», известного на Урале журналиста Максима Бородина. Подробно — в материале ИА REGNUM.

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Уход «непотопляемых»

Указ об увольнении 12 высокопоставленных силовиков из структур МВД, ФСИН, МЧС и СКР президент России Владимир Путин подписал ещё 6 апреля. В этом списке оказался и Валерий Задорин, который возглавлял свердловское следственное управление с осени 2010 года.

Новость не стала неожиданной для свердловского политического бомонда. Ещё в июле 2017 года, после того, как Владимир Путин потребовал от региональных властей и от силовиков разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле, Задорин был отстранён от должности. Правда, затем его вернули. Но в ноябре некоторые местные СМИ снова заявили о том, что он уходит. Тогда информация не подтвердилась.

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С чем же в итоге связана отставка Валерия Юрьевича? Свет на ситуацию пролил он сам. На официальном сайте областного управления СКР с понедельника 9 апреля на видном месте находится новость о том, что сам принял решение уйти в связи с выходом на пенсию по выслуге лет. То есть отставка, вопреки прогнозам некоторых местных наблюдателей, оказалась вполне почётной.

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Похоже, что гораздо меньше повезло руководителю областного управления ГИБДД Юрию Дёмину. Он возглавлял ведомство с 2005 года. За столь внушительный срок пережил несколько скандалов и даже был фигурантом уголовного дела. Давно, в 2009 году. Но все эти обстоятельства не мешали ему успешно руководить областным управлением ГИБДД.

Всё изменилось 28 марта. Его заместитель Александр Юнусов стал участником ДТП и затем, по информации местных СМИ, пытался уйти от погони. Поймали его свои же сотрудники ГИБДД. От медицинского освидетельствования он отказался. Но сотрудники ГИБДД заподозрили, что один из руководителей областного главка пьян.

Факт произошедшего корреспонденту ИА REGNUM подтвердил начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Позднее Юнусов был уволен из правоохранительных органов «по отрицательным мотивам».

Также привлечение к дисциплинарной ответственности обещали и Юрию Дёмину — непосредственному руководителю Юнусова. 11 апреля был день его рождения — исполнилось 57 лет. И в тот же день министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ об увольнении Дёмина с 12 апреля в связи с истечением срока контракта.

Khabar 24 Кресло руководителя

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Новость об увольнении Дёмина вызвала, пожалуй, больший резонанс, чем об отставке Задорина. Одни считают это решение правильным и ничуть не жалеют. Другие же, в том числе и некоторые его давние оппоненты, полагают, что на сегодняшний день в Свердловской области ГИБДД — одно из лучших по стране, и это заслуга Дёмина. Кроме того, многих тревожит вопрос: кто придёт на его место. При всей своей неоднозначности Юрий Дёмин был яркой и достаточно самостоятельной фигурой. Повезёт ли региону с его преемником?

Также свердловчане обсуждают причины отставки главного уральского гаишника. Мнения также разделились. Одни полагают, что поводом стал скандал с его подчинённым, другие же уверены в том, что на это решение повлияло несколько факторов. А некоторые граждане даже видят за этим руку свердловских чиновников. Сам он не прокомментировал своё увольнение. А его фамилия уже удалена из раздела «Руководство Госавтоинспекции в регионе» официального сайта ГИБДД.

Удары по журналистам

В пятницу, 13-го, информационную повестку Свердловской области заполнили сообщения о чрезвычайных происшествиях с журналистами. Нападение было совершено на главного редактора «Областной газеты» Дмитрия Полянина, кроме того, с многочисленными травмами был обнаружен сотрудник издания «Новый День» Максим Бородин.

На Полянина нападение произошло вечером 12 апреля, когда он возвращался домой. По его словам, неизвестные напали на него сзади и били арматурой. В результате у него оказалось сломано ребро и врачи заподозрили сотрясение головного мозга. Пострадавшего доставили в больницу. Возможно, причиной нападения на журналиста стали публикации в «Областной газете». Во всяком случае, сам он отмечает, что способ расправы над ним соответствует одному из эпизодов, описанному в публикации «Это очень похоже на терроризм»: что известно о «коммунальных войнах» Екатеринбурга», сообщает «Облгазета».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Екатеринбург.

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Сам Полянин находится в сознании. А вот другому журналисту, Максиму Бородину, не повезло. Его нашли под окнами своего дома. Предположительно, он выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Врачи два дня бились за его жизнь. Но утром 15 апреля молодой и талантливый журналист скончался.

На Урале он был известен своими расследованиями. Что произошло в тот день, устанавливают правоохранители. Предварительно известно, что дверь в квартире была закрыта изнутри. Криминала в этой истории нет. Скорее всего, произошла трагическая случайность.

В соцсетях люди, которые так или иначе знали Максима Бородина, отмечают: с его уходом уральская журналистика много потеряла. О нём говорят как о принципиальном и честном журналисте. А коллеги помогают организовывать похороны. Скорее всего, похоронят его 18 апреля. В социальной сети Facebook создана группа, где будет размещаться вся актуальная информация для желающих проститься с Бородиным и помочь с похоронами.

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sajinka2 Коррупция

Задержания и аресты

Не обошлась неделя и без громких задержаний. Бывший главный архитектор Первоуральска Константин Г. оказался уличён в совершении ряда коррупционных преступлений. Возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в крупном размере и злоупотребления должностными полномочиями.

Константин Г. был главным архитектором города с 2014 по март 2018 года. Горожанам он запомнился тем, что пытался сделать Первоуральск ярче. Он разработал новую расцветку школ и детских садов. Также при нём на улицах появились указатели. С ним же связывают и раскраску стелы с названием города на въезде в Первоуральск в разные цвета.

СКР, в свою очередь, подозревает его в получении от одного из местных предпринимателей денег на общую сумму порядка 800 тыс. рублей. Взамен главный архитектор якобы оказывал его фирме содействие в получении муниципальных участков земли. Сейчас Константин Г. отправлен в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается.

О другом громком задержании сообщает депутат городской думы Асбеста Наталья Крылова. На своей странице в Facebook она заявила о задержании директора одного из муниципальных унитарных предприятий. Впрочем, силовики пока не комментируют эту информацию.

Судьба ДК «Химмаш»

В Екатеринбурге на прошедшей неделе вспоминали и о знаковых для города объектах, которые ранее были снесены. Икнулось и тем, кто уничтожил недостроенную телебашню, и тем, кто довёл до ручки, а затем уничтожил здание кинотеатра «Темп». Стало известно, что транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности компанию, которая взорвала башню. За отсутствие на ней сигнальных огней фирму обязали уплатить штраф. А по поводу сноса «Темпа» идут проверки. Выводы огласят позднее.

Дмитрий Крылов Екатеринбург

Под угрозой ещё одно здание, на окраине города. Речь о дворце культуры «Химмаш». ИА REGNUM ранее рассказывало о планах структур компании AVS Group снести этот дворец и построить на его месте административный и жилой комплекс.

О грядущем сносе ДК «Химмаш» стало известно в январе. В марте история получила широкую огласку. Администрация Екатеринбурга официально заявила о том, что собственник, которым является AVS Group, не имеет права его сносить. Но в компании с этим не согласились. При этом заявили, что заручились поддержкой областного министерства культуры.

Здание было построено в 1965 году. В качестве одной из причин для его уничтожения бизнесмены называют состояние, которое с каждым годом всё хуже и хуже. Это здание холдинг приобрёл ещё в начале 2000-х годов, и уже тогда оно было в изношенном состоянии. Затем, по словам бизнесменов, его пытались продать мэрии города. Не вышло. А ремонт такого объекта может потянуть на 800 млн рублей. Без бюджетной поддержки, заявляют в компании, не обойтись.

В случае с ДК «Химмаш» так и напрашивается параллель со зданием кинотеатра «Темп». Много лет оно разрушалось, и его ремонтом никто не обеспокоился. Результатом стало уничтожение старинного здания.

Но, в отличие от «Темпа», который много лет пустовал, в ДК «Химмаш» до сих пор занимаются дети. В бесплатных секциях. И их родители совсем не собираются лишать своих детей такой возможности. В марте они провели митинг-концерт против уничтожения ДК. Ещё одна подобная акция прошла в пятницу, 13 апреля.

Коммерсанты предлагают компромиссное решение. В новом комплексе на месте дворца они обещают выделить детям солидные площади. Также отдельно готовы построить сцену. Но пока достичь компромисса не удаётся.

Петицию с подписями местные жители направили и президенту России Владимиру Путину. Люди решительно настроены на то, чтобы сохранить ДК «Химмаш». Чья возьмёт, покажет время.

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