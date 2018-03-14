Екатеринбуржцы передали в приёмную Путина подписи за сохранение ДК «Химмаш»

Екатеринбург, , 12:56 — REGNUM В Екатеринбурге инициативная группа горожан передала в приёмную президента России Владимира Путина подписи жителей микрорайона Химмаш, которые требуют сохранить местный дворец культуры. Активистам удалось собрать 5200 подписей под петицией в защиту объекта культуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обращение передали доверенному лицу президента Юрию Судакову, который сообщил, что поддерживает активистов и поставил в известность регионального министра культуры. Также член инициативной группы сообщил о том, что после 20 марта состоится встреча организованная губернатором, на которой будет обсуждаться решение этого вопроса, и на неё будут приглашены представители защитников ДК «Химмаш».

Как сообщало ИА REGNUM, построенное более 50 лет назад здание ДК планирует снести собственник — инвестиционная группа AVS Group. На месте дворца культуры планируется строительство жилого комплекса, часть помещений в котором будут переданы на возмездной основе мэрии для общественных нужд.

Однако часть жителей микрорайона выступает против сноса. В минувшие выходные, 11 марта возле ДК «Химмаш» сотни горожан вышли на митинг-концерт в защиту объекта культуры. Ежедневно кружки и студии во дворце культуры посещают 700 детей, и местные жители которые будучи детьми также посещали ДК «Химмаш», требуют выкупить здание и сохранить его.

Читайте ранее в этом сюжете: Подписи Путину и танцы: как в Екатеринбурге спасают дворец культуры