Александр Лукашенко 5 апреля произвёл кадровые назначения, назначив Виталия Дрожжу министром лесного хозяйства, Владимира Жевняка — заместителем главы Администрации президента и Ирину Акулович — гендиректором республиканского унитарного предприятия «Белорусское телеграфное агентство», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Из троих двое имеют прямое отношение к пропагандистской работе, которую в постсоветской республике называют «идеологической», нисколько не смущаясь тем, что государственная идеология официально в Белоруссии отсутствует.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Об отсутствии государственной идеологии в Белоруссии сказано немало, и сам Александр Лукашенко на это неоднократно обращал внимание, равно как и на отсутствие национальной идеи. Пожалуй, самое яркое его высказывание на сей счёт относится к октябрю 2014 года, когда он обстоятельно рассказал в ходе пресс-конференции для российских региональных СМИ о том, почему государственной идеологии в республике нет и её не смогли создать ни он сам, ни те, кому он это ответственное дело поручил.

«Я же говорю об идеологии государственной, когда вокруг какой-то великой центральной идеи всё формируется, — вот такой идеи нет. Как мне кажется, — поведал Лукашенко российским журналистам, — нам надо ещё работать — выкристаллизовать надо эту великую идею, при которой народ будет в струнку вытягиваться и говорить: «Да! Это то, к чему мы должны стремиться». Вот где эта идея? Вот я у вас спрошу — вы её не назовёте. И я не могу назвать пока. Какие ни перебирай — вот, думаю, «да, это правильно, это хорошо — и патриотизм, и отношение к нашему прошлому, особенно Великая Отечественная война, это — да, но это у всех — и у вас, и ещё у кого-то». А нам надо вот наше, белорусская идея. Вот говорят — в своё время говорили, вот построение независимого государства, суверенного и прочего. Кто его знает. Я тоже думал-думал. Сегодня мы констатировали, что мы своё белорусское государство построили. Независимость есть вещь относительная. Даже Россия, как оказалось, не может быть абсолютно независимой, тем более — Белоруссия».

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусский флаг

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Зато в белорусских вузах в обязательном порядке сдаётся экзамен по итогам изучения курса «Основы идеологии белорусского государства», а Академия управления при президенте ежегодно выпускает десятки дипломированных «идеологов». Степень абсурдности сложившейся ситуации никого не смущает. Видимо, слишком многие имели и имеют гешефт от такого положения дел. Доходит до анекдотичного: фигурантами «дела пророссийских публицистов» («дела регнумовцев») оказались два выпускника АУ при президенте, причём один из них — Сергей Шиптенко, является бывшим преподавателем кафедры идеологии и политических наук этой самой академии и обладателем диплома с записью «идеолог». Об этом он сам поведал прямо из клетки в зале суда, что нисколько не повлияло на вынесение приговора, так как судья, видимо, руководствовался принципом справедливости, а не законности — на эту тему Лукашенко также высказался 5 апреля.

Он поставил перед Ириной Акулович задачу вывести БелТА на качественно новый уровень. При этом он обратил внимание на статус своего пресс-секретаря Натальи Эйсмонт, возвышенной из другого столпа госагитпропа — Белтелерадиокомпании, которую теперь возглавляет её муж Иван Эйсмонт. Ничего в этом необычного нет: семейный подряд — нормальное явление не только в «идеологической вертикали», но и в других коридорах власти.

«Если будут какие-то проблемные вопросы и прочее, вы с президентом часто будете сталкиваться. Вы напрямую скажите или через пресс-секретаря, главу Администрации. Но хотелось бы, чтобы вы не просто поддержали тот тренд, который был задан Жуком (предыдущим генеральным директором БЕЛТА Дмитрием Жуком) до вас, но чтобы мы еще на ступеньку поднялись повыше», — цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

Традиционно Лукашенко указал на принцип преданности президенту, так как «мы должны уже с вами вместе с сегодняшнего дня осуществлять, чтобы сохранить страну, ее независимость и суверенитет». Однако обращает на себя внимание другой, более важный фрагмент его речи, который Эйсмонт по какой-то причине решила оставить в публикации на официальном сайте. Нижеприведённое высказывание демонстрирует уровень правовой культуры руководителя республики, понимание им принципа верховенства закона и в целом сущности правового государства, о чём говорится в Конституции.

«Справедливо все должно быть. Все в законах не пропишешь. И если где-то не хватает законодательной базы — действуй по справедливости, — заявил Лукашенко. — Справедливость выше закона всегда, если на то пошло. Бывают несправедливые законы, а само понятие справедливости (можно сказать, философское понятие) абсолютное. Поэтому исходить надо всегда из этого».

Справедливость

Фактически слова руководителя республики стали подтверждением давно сложившейся практики правящей элиты, живущей по понятиям, своеобразному понятию справедливости в том числе. Сообразно этим понятиям отдаются приказы, распоряжения, составляются декреты и так далее. Вкупе с практикой продвижения «могилёвских», сформировавших с приходом к власти Лукашенко мощный клан (Ирина Акулович его усилила), а также другими особенностями персоналистского режима, впору размышлять о квазимонархии среднеазиатского образца. Не даром глава Белоруссии в 2009 году называл покойного Сапармурата Ниязова, известного также как Туркменбаши, своим учителем.

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Напутствуя Жевняка, Лукашенко поставил задачу осовременить систему идеологической работы. Попутно выяснилось, что чиновникам следует общаться с людьми. Уже недостаточно того, что на каждом предприятии численностью от 300 человек обязательно есть заместитель руководителя по идеологии, проводятся еженедельные лекции-«политпросы», а все государственные СМИ даже во время кризиса в упор не замечают обнищания широких масс населения, славя малейшие и мнимые достижения, замечая негатив только в России или дальнем зарубежье.

«В сфере идеологии нам надо выстраивать хорошую систему. И прямой работы с людьми. И осовременивать ее. Потому что ездить по трудовым коллективам и с ними вести диалог, разговаривать — это очень важно, всегда с людьми надо разговаривать. Но этого уже мало. Во все трудовые коллективы не поедешь и с десятью миллионами не переговоришь. А идеологической работой надо заниматься всем, начиная от президента и заканчивая руководителями предприятий. Какова эта будет система — вам с главой Администрации ее выстраивать и с вашими подчиненными», — распорядился Лукашенко.

«Это должны быть люди, просто вылепленные каким-то скульптором. Их много не бывает. Это единицы вообще. Если взять не только вашу административную работу, но и идеологическую. Здесь нужен очень тонкий подход», — добавил он.

Оценивая качества Жевняка, который продолжит дело Олега Пролесковского и сменившего его благодаря особым отношениям со старшим сыном руководителя республики Всеволода Янчевского, Лукашенко вновь подчеркнул своё расположение к отставным и кадровым военным, сказав:

«Вы человек, можно сказать, военный. Бывших военных не бывает. Это тоже хорошо. Мы уж слишком разглагольствовать по разным вопросам научились вместо того, чтобы брать и делать что-то, создавать систему, требовать. Чтобы это было красиво, хорошо. И уже меньше надо разговаривать, а больше действовать».

Antono Vasiljev Дворец Независимости. Минск

Согласно официальному сообщению, Лукашенко подчеркнул необходимость совместной работы по заданным направлениям с другими руководителями в Администрации президента, и в этом случае обратив внимание на статус пресс-секретаря президента.

«У вас после назначения будет один начальник — это президент. И если вы с главой Администрации в чем-то не согласны (хотя с ней трудно не согласиться, она человек тоже абсолютно государственный), если вам пресс-секретарь президента будет на что-то намекать, вы должны иметь свою позицию, — сказал он. — Если они вам подсказывают то, что подходит, исходя из нашей жизни, хорошо, делайте. Если вы не согласны — снимите трубку и скажите. Потому что ваши ошибки, если они будут, они будут только вашими. Ни главы Администрации, ни пресс-секретаря, ни руководителей БЕЛТА или телекомпаний, радио. Это будут ваши ошибки. Это самая, наверное, сложная должность, самая тяжелая работа».

Лукашенко рассказал, что от должности куратора идеологии в должности замглавы Администрации президента пытались отказаться и поднять соответствующее направление работы на уровень первого замглавы Администрации:

«Но от этой идеи, честно говоря, сегодня и я, и глава Администрации отказываемся. Нам нужен такой человек, который будет уметь и сам разговаривать с людьми, и заниматься со средствами массовой информации, организовывать их, и другими вопросами, которые касаются идеологии нашего государства. Это идеологическая работа, это основное».

Жевняку в итоге придётся отвечать за идеологическую работу, СМИ и общественные организации. В свою очередь первый замглавы Администрации продолжит курировать такие направления, как образование, культура, спорт, международная деятельность. Очевидно, первому заму легче отвечать за спорт в целом, чем за «белорусизацию» в частности.

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В свете принятых кадровых решений государственным и общественным деятелям союзной России придётся считаться с особенностями политической системы Республики Беларусь. С одной стороны, появился конкретный чиновник, который по должности должен отвечать на неудобные вопросы о странностях происходящих в Белоруссии процессов. С другой стороны, Жевняку придётся отвечать за фантом, за то, что ещё «выкристаллизовать надо».