Школы Приморского края на грани кадровой катастрофы. Профсоюзы педагогических работников региона бьют тревогу: если ситуацию не изменить экстренно, то к 1 сентября 2018 года Приморский край придёт с таким дефицитом педагогов в школах и детских садах, который никому никогда и не снился.

Пустой класс

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Хватит морить учительство голодом!

На откровенный разговор педагоги Приморья вызвали руководство департамента образования и науки Приморского края. Ситуация зашла так далеко, что времени на пространные рассуждения попросту не осталось. Педагогическое сообщество региона поставило власть перед фактом:

«Если региональные и муниципальные власти не предпримут срочные меры по повышению зарплаты педагогам на одну ставку и закреплению молодых кадров, то к 1 сентября 2018 года край подойдёт с таким дефицитом кадров, который никому и не снился».

Самый острый и наболевший вопрос: что конкретно намерена предпринять власть, чтобы обеспечить достойную оплату труда педагогов Приморья?

«Данные официальной статистики Приморья по выполнению майских указов президента заметно расходятся с реальностью. В декларируемые показатели зарплаты в 43 тыс. рублей у учителей и 32 тыс. рублей у воспитателей чиновники включают налоги. К тому же — для того, чтобы хоть немного приблизиться к таким зарплатам, педагог вынужден работать не положенные на ставку 18 часов, а все 40, а то и 50 часов», — говорили педагоги.

Учителя и воспитатели говорили также о том, что оплата труда отдельных категорий педагогов практически сравнялась с оплатой младшего обслуживающего персонала, в мае, когда МРОТ достигнет 100% прожиточного минимума, она станет ещё меньше.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Начальник отдела экономики и бюджетного планирования департамента образования и науки Приморья Лариса Шумакова осторожно признала, что с оплатой труда педагогов и правда «не всё хорошо». Но чиновница тут же оговорилась:

«Согласно ФЗ-131, органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений. И повлиять на это ни департамент, ни глава региона не в состоянии».

Ну, как тут не пожалеть несчастных чиновников администрации Приморья? Люди ведь и хотели бы «повлиять», но не могут.

Педагогов такой ответ не удовлетворил:

«В Дальнегорске ситуация просто критическая! Педагоги накалены до предела и готовы к коллективным действиям. Средний возраст учителей — 52 года. Большинство из них вынуждены работать по 40 часов, чтобы хоть что-то заработать! Наш район приравнен к северу, а педагоги получают по 16—20 тыс. рублей! Как жить-то на эти деньги?! При такой зарплате нет никакой возможности выехать, например, на лечение в краевую столицу. Билет до Владивостока стоит 2 тыс. рублей, и нашим учителям и воспитателям это не по карману. Мы хотим знать: от кого конкретно зависит размер краевой субвенции? Необходимо пересмотреть норматив краевой субвенции на образование — он не менялся уже 5 лет! Наши педагоги не живут, а выживают. И это уже невыносимо!» — сказала в своем выступлении председатель Дальнегорской организации профсоюза работников образования Галина Острошенко.

Чиновники краевого департамента опять пустились в объяснения:

«Когда формировался проект бюджета 2017 года, никто не знал, что МРОТ в 2018 году вырастет, и не один раз. Сейчас мы собираем информацию от муниципалитетов, нормативы будут пересчитаны и зафиксированы законодательно. Но это потребует времени — до двух месяцев, но ситуацию мы исправим», — заверила педагогов Лариса Шумакова.

Председатель профсоюзной организации педагогов Владивостока Людмила Карамова подняла ещё один острый вопрос:

«Необходима индексация зарплат педагогов, она не проводилась с 2013 года!».

На замечание представителей департамента образования и науки Приморья о том, что «краевой бюджет не резиновый», немедленно последовала жесткая отповедь зала:

«Мы устали входить в положение краевой администрации и будем продолжать настаивать на индексации», — заявили педагоги.

В школах Приморья почти не осталось учителей

Образовательная отрасль Приморья сегодня — на грани кадрового коллапса. И лакировать действительность у чиновников краевой администрации уже не получится.

«У нас сегодня сложилась ситуация, когда на 7 начальных классов в школе всего 4 учителя. Они ведут уроки в двух классах одновременно!» — заявила профсоюзный лидер из Дальнегорска Галина Острошенко.

Её поддержала коллега из Большого Камня:

«В 2003 году на 503 ученика в школе, где я работаю, приходилось 5 учителей английского и по 6 преподавателей математики и русского языка. Сегодня детей 513. С ними занимаются: 1 математик, 2 преподавателя английского и три учителя русского языка. И хотя число учеников, оставленных на второй год, снизилось, но это вовсе не означает, что уровень образования в школе вырос. И тут ничего удивительного нет: учитель, вкалывающий по 36 часов, физически не может индивидуально подходить к ученикам и вынужден «стряпать» тройки. Учителю попросту некогда сидеть с детьми после уроков и заниматься дополнительно. Вот вам и связь зарплаты педагога с качеством образования», — сказала профсоюзный активист.

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Лидер профсоюза работников образования Приморского края Ирина Мариш привела данные мониторинга работы по привлечению молодых педагогических кадров в регионе. Не надеясь на чиновников, профсоюзы провели этот мониторинг сами, получая информацию из первых уст — на местах, в школах.

Целью мониторинга было выяснить, сколько молодых кадров привлечено в регион за последние три года, получают ли они единовременные и ежемесячные доплаты и в каком объёме, предоставляется ли им жильё.

Результат мониторинга показал: картина весьма удручающая: в Дальнегорском округе, Кавалеровском, Кировском, Красноармейском, Михайловском, Пограничном, Черниговском, Чугуевском и Яковлевском районах до сих пор нет муниципальных программ поддержки молодых педагогов.

В Дальнегорском округе, в Анучинском, Кавалеровском, Пожарском и Арсеньевском районах педагоги даже не знают, что такое ежемесячная доплата к должностному окладу молодого специалиста.

Не то, что отдельного жилья — даже угла в общежитии не могут добиться учителя и воспитатели в Спасском, Октябрьском, Партизанском и ряде других районов.

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Результаты мониторинга используются рабочей группой проекта «Учитель для Приморья», которая нацелена на привлечение в школы региона молодых педагогов — выпускников ДВФУ, их успешной адаптации.

«Мы хотим, чтобы работа с краевым департаментом образования и науки не была формальной. Чтобы на наши обращения к чиновникам приходили не отписки, причем, подписанные одним и тем же исполнителем. Порой отправляешь письмо о наболевшем, ждешь положенные 30 дней, надеешься на конструктивный ответ, а получаешь формальную отговорку. Передаешь эту отговорку педагогам, которые обрывают телефоны в ожидании ответа, и понимаешь их настроение — у них руки опускаются, а доверие к власти падает. Такого быть не должно», — сказала Ирина Мариш.

Профсоюзы готовы решать проблемы. А власть?

Власть вроде бы тоже готова. По крайней мере, на словах. Не далее, как в феврале 2018 года врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко на встрече с профсоюзами региона сказал:

«Удержание населения в регионе путем повышения уровня жизни — наша общая задача. И мы готовы её решать».

Однако методы решения колоссальных, застарелых проблем Приморья Тарасенко видит под каким-то странным углом. Одной из важнейших задач, например, врио губернатора региона, в котором в домах холодно, долги по зарплате самые большие в России, в школах нет учителей, в больницах врачей, население сломя голову удирает в другие регионы России, считает… приобретение круизного лайнера:

«Чтобы люди могли увидеть Курилы, выехать морем в Китай, Японию…».

Вот так и представляются приморские учителя, вымотанные превышенной в три раза нагрузкой, получающие в месяц по 16—20 тыс. рублей, на этом самом круизном лайнере плывущие в Японию. Смешно? Совсем не смешно — плакать хочется.

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Впрочем, помочь Приморью решить проблему кадрового дефицита педагогических кадров может ведь Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке — АРЧК ДВ. Эта структура с московской «пропиской» специально и создавалась для того, чтобы решить кадровые проблемы во всех отраслях на Дальнем Востоке. Но, посетив официальный сайт АРЧК ДВ, корреспондент ИА REGNUM выяснил: «специалисты» агентства убеждены в том, что кадровая потребность образовательной отрасли Приморского края — всего три учителя: один — русского языка и литературы, один — истории и обществознания и один — географии. Согласно данным АРЧК ДВ, воспитатели детских садов Приморскому краю не нужны вовсе.

Можно смело писать в отчете, что кадровая проблема в образовании Приморья решена?

Альберт Бетанье. Тёмное пятно. 1887

Как сообщало ИА REGNUM, образование в России давно вызывает тревогу и критику прогрессивных деятелей науки, общественных организаций, родительских объединений.

Академик РАО и Международной славянской академии образования им. А.Я. Коменского, профессор Виктор Слободчиков назвал массовое образование в России «подготовкой обслуги и сырья для утилизации».

«За этим стоит идеология высоких чиновников, того же Грефа (Герман Греф, глава ПАО Сбербанк», прим. ИА REGNUM ). Должно быть элитарное образование для специально подобранных. Это подготовка организаторов своей жизни для своей пользы. И должно быть массовое образование — подготовка обслуги и сырья для утилизации. Это фашистская идеология, если разбирать по существу. Надо называть вещи своими именами. Всё остальное — техническое прикрытие. Настоящее образование — обретение человеком человеческого образа, становление по образу и подобию божию», — сказал Виктор Слободчиков.

Образование на Дальнем Востоке сильно отстает от других регионов России. В ДФО хронически не хватает педагогов, меры, которые декларирует власть на различных съездах и форумах, остаются словами и не трансформируются в реальные дела. Впрочем, московские чиновники, отвечающие за развитие Дальнего Востока, вовсе, например, не считают, что на Дальний Восток вообще нужно привлекать педагогические кадры. Так, на полях Восточного экономического форума, прошедшего в сентябре 2017 года во Владивостоке, председатель общественного совета Министерства по развитию Дальнего Востока Сергей Габестро в интервью шеф-редактору ДВ-редакции ИА REGNUM Алексею Иванову так прямо и сказал:

«Что сделать, чтобы качественные профессиональные учителя приезжали на Дальний Восток? Да не надо, чтобы они приезжали! Сегодня мир цифры! Общаться с суперпреподавателем вы можете в режиме онлайн. Вам, по сути, здесь нужен педагог — организатор, который детей организует. Лучшие методики и практики нужно выхватывать с дистанционного образования, это будущее», — сказал Сергей Габестро.

Совсем рядом шумел на роскошно обустроенной площадке ВЭФ, обсуждались многомиллиардные сделки, ставились задачи по развитию на Дальнем Востоке сверхсовременных производств, которым нужны сверхпрофессиональные кадры. А напротив журналиста ИА REGNUM сидел человек, один из тех, кто за бурное развитие ДФО и отвечает, и спокойно говорил о том, что дальневосточным детям живые учителя не нужны — с них довольно и с онлайн-педагогом пообщаться.

Каким будет итог выступления педагогов Приморья? Услышит ли власть их предостережение о том, что ситуация в образовании региона подошла к той опасной черте, за которой уже — край?

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