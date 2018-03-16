«Ростехнологии» и «Роснано» подминают под себя российский рынок мусоропереработки: они будут строить несколько сотен мусоросжигательных заводов (МСЗ). В качестве пилотных проектов 4 таких предприятия появятся в Подмосковье и еще одно под Казанью. Приглашенные телеканалом «Царьград ТВ» эксперты подробно разъяснили угрозы, которые несет данный проект.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Мусоросжигательный завод не нужен отрасли вторичной переработки, не нужен российской экономике, людям, которые рядом с ним живут. Тогда в чьих же интересах их собираются строить в Подмосковье?

Для тех, кто не сможет найти 30 минут и посмотреть передачу полностью, выделим ключевые моменты обсуждения.

Мусоросжигательные заводы будут выпускать в трубу такое количество диоксинов, которых хватит, чтобы отравить несколько последующих поколений, живущих вокруг этих предприятий людей. И как бы не старались маргинализировать говорящих о проблеме выбросов диоксинов экспертов, проблема давно приобрела мировое значение. К настоящему моменту в ведущих странах Запада и Японии накопилось достаточное количество фактов, доказывающих смертельную опасность, которую несут мусоросжигательные заводы людям.

U.S. Navy На мусоросжигательном заводе

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Не вызывает доверия и инициатива губернатора Московской области Воробьева ввести раздельный сбор мусора и создать мусороперерабатывающие комплексы (МПК). По мнению участников дискуссии, это еще одна попытка выжать из населения дополнительные деньги. Ведь если собираются построить мусоросжигательные заводы, тогда зачем нужны МПК? А следовательно, инициатива Воробьева не имеет отношения к перспективам переработки мусора. То есть будут собирать за сортировку дополнительные деньги, а потом всё-равно сваливать всё в одну кучу и жечь на заводах. С другой стороны, если губернские власти действительно намерены развивать отрасль переработки отходов, то почему они не отказываются от строительства МСЗ? На этот вопрос эксперты в передаче дают недвусмысленный ответ.

Сохраним интригу, поскольку призываем вас, читатели, посмотреть программу самим. Передачи, в которых аргументированно и доступным языком обсуждают столь многовекторные проблемы, увидеть удается не часто. Добавим лишь, что гости программы сошлись во мнении, что над жителями Подмосковья учиняют экоцид, и вне зависимости от того, каким образом мусорные проблемы будут решаться в будущем, «крайними» всё равно останутся рядовые жители.

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«Кому — война, а кому — мать родна»

Добавим также, что «мусорная проблема» копилась десятилетиями, а хитросплетения ее таковы, что каждому эпизоду нужно посвящать не одну статью. Здесь мы затронем лишь одну ее часть. Летом 2017 года события приняли совсем уж стремительный оборот. После того, как Владимир Путин публично приказал закрыть свалку «Кучино», областным властям ничего не оставалось, как немедленно приступить к выполнению распоряжения президента.

И тут «не было бы счастья, да несчастье помогло», знаменитая русская смекалка и тут пришла на выручку. Возник проект «экстренной дегазации», до тех пор развивавшийся ни шатко ни валко (подобный проект был реализован на полигоне ТБО «Тимохово»). Возникший ажиотаж вокруг «Кучино» (и есть основания считать, что он рукотворный), позволил в обход всех принятых процедур привлечь к ликвидации экологического бедствия свою компанию, а также не считаться с расходами на рекультивацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мусорный полигон Кучино

Но ведь полигон «Кучино» — не единственная возникшая благодаря «эффективной» деятельности подмосковной администрации болевая точка региона. Например, есть «Алексинский карьер», который вдруг превратился в мусорный полигон, для которого также разработан «Проект рекультивации и дозагрузки». И не поверить, вновь с «экстренной дегазацией». И, как сообщают местные жители, туда уже перебрасываются факельные установки с полигона «Тимохово». На вопросы о том, в каком состоянии они находятся, людям отвечать не считают нужным.

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На «Алексинском карьере» остановиться не удалось. В то время как страна праздновала Международный женский день 8 марта, жители Волоколамска и окрестных деревень, уставшие от непереносимого смрада, проводили митинги и штурмовали еще одну свалку «Ядрово». А так как рецепт известен и прошел успешную апробацию, им также пообещали «экстренную дегазацию», рекультивацию и дальнейшую эксплуатацию. Поскольку если не каждая свалка, то подавляющее их большинство являют собой готовые вот-вот взорваться мины экологических бедствий.

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Когда-то жил такой царь Мидас, который, согласно мифу, к чему бы ни прикасался, всё превращал в золото и в конце концов плохо кончил. Нынешние «Мидасы» из больших корпораций и кабинетов на «отлично» научились монетизировать всё, на что падает их взгляд. Но уже не мифы, а история учит тому, что терпение людей не безгранично. Впрочем, об этом господам, занятым превращением мусора в злато, задумываться, видимо, некогда.