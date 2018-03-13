В школах Подмосковье начнут обучать раздельному сбору мусора

Красногорск, , 11:37 — REGNUM В школах Московской области с 1 сентября 2018 года начнут проводить уроки по раздельному сбору мусора. Об этом сегодня, 13 марта, заявил губернатор Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, сообщило РИАМО.

По его словам, уроки раздельному сбору мусора будут обязательными.

Раздельный сбор мусора — это большая работа. До конца никто не понимает, что это такое, считает Воробьев.

«Каждый ребенок и взрослый должны понимать, что такое «чистый» мусор, который перерабатывается и используется вновь, и что такое «грязный мусор», который будет отправляться на мусоросжигательные заводы», — пояснил губернатор.

Воробьев попросил областное министерство экологии совместно с министерством образования разработать специальный обучающий курс для детей разных возрастов.

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По его мнению, обучающий курс должен наглядно, понятно и доступно знакомить школьников с раздельным сбором мусора

В свою очередь, председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова призвала жителей Подмосковья быть активными участниками процесса решения «мусорного вопроса» в своих муниципалитетах.

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Как сообщало ИА REGNUM, для внедрения системы раздельного сбора мусора (РСО) в Московской области власти намерены ввести повышенную административную ответственность и создать «институт мусорного детектива».

Напомним, с 1 января 2018 года вступил в силу закон о раздельном мусоре. Закреплена обязательность общественного обсуждения территориальных схем размещения отходов.

Между тем, как показывает опрос, раздельно собирают мусор лишь 22% жителей России.

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