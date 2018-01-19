Пятница, 19 Января 2018 года
15:13:55 МСК

«За чистую окружающую среду»: часть 2

Общество

Заключительная часть состоявшейся в пресс-центре ИА REGNUM учредительной конференции общественного комитета «За чистую окружающую среду»

«За чистую окружающую среду»: часть 2
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экология

Игорь Свирин, 19 января 2018, 13:27 — REGNUM  

Кавалерийская «мусорная» атака московских и подмосковных властей, в ходе которой полностью игнорируются права жителей, побудила граждан разобраться в технологиях утилизации бытовых отходов. На примерах прогремевших на всю страну полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучино» и «Тимохово» граждане и приглашенные эксперты установили, что скрывают от общественности власти, продвигая устаревшие технологии мусоросжигания и утилизации ТБО.

Читайте также: «За чистую окружающую среду»: часть 1

regnum author Игорь Свирин
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экологические проблемы Москвы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить