Наталья Хомутова, , 19:18 — REGNUM

В Пермском крае в поселении Верхнечусовские Городки власти намерены закрыть круглосуточный стационар больницы, которая обслуживает более 5 тысяч жителей самого посёлка и близлежащих деревень. Местные жители категорически не согласны с решением краевых чиновников. Свои аргументы они изложили в коллективном обращении к губернатору Максиму Решетникову и президенту РФ Владимиру Путину, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермской гражданской палате.

Особое внимание к сельской медицине

О решении закрыть круглосуточный стационар в поселковой больнице открыто заговорили после губернаторских выборов, которые прошли в крае в сентябре 2017 года. Однако разговоры об оптимизации идут с 2015 года, когда поселковая больница стала филиалом Чусовской районной больницы.

Жители Верхнечусовских Городков утверждают, что перед реформированием их заверили, что изменения коснутся лишь структуры и не повлияют негативно на оказание медицинских услуг. Однако опасения населения не были развеяны такими заявлениями и оказались не напрасными.

«Круглосуточный стационар всё-таки закрывают. Это при том, что Путин постоянно говорит — внимание к сельской медицине нужно повысить. А наши власти почему-то все сокращения начинают с села! Закроют у нас стационар, и получится, что экстренную помощь в вечернее и ночное время жители посёлка получить не смогут. Придётся ездить лечиться в Чусовой — это в 50 километрах от дома. А ведь к нашей больнице прикреплены ещё шесть деревенских ФАП, им до нас-то ехать 30 километров, а до города — вообще все 80−100», — возмущаются местные жители.

Сейчас они ждут реакции губернатора и президента РФ, которым направили обращения с просьбой разобраться в ситуации и не допустить закрытия круглосуточного стационара в посёлке. Стоит отметить, что к первому лицу государства население обращается как за истиной в последней инстанции. И, собственно, чудо случается. Даже если президент не видел в глаза обращения. Но публичное объявление о том, что пожаловались Владимиру Путину, уже автоматически запускает механизм действия на местах.

Во главе угла финансовый вопрос

Сейчас в центре внимания минздрава края ход реализации проекта «Новая поликлиника». Он претворяется в жизнь с апреля 2017 года. Пока «Новая поликлиника» внедряется в 12 пилотных учреждениях.

Чиновники контролируют процесс внедрения реформы и рапортуют об успехах. Так, в середине октября и.о. министра здравоохранения Дмитрий Матвеев лично посетил Центральную горбольницу Чайковского.

С апреля благодаря методам бережливого производства и открытию кабинетов доврачебного осмотра и неотложной помощи время ожидания приема терапевта удалось сократить с семи дней до двух. В течение трёх недель в поликлинике ожидается завершение ремонта, в рамках которого в учреждении будет организована открытая регистратура, удобная для пациентов навигация и зоны ожидания. Детская поликлиника, несмотря на то, что не участвовала в пилотном проекте, также реализовала часть предложений по совершенствованию работы с пациентами.

Между тем и в городе ситуация в сфере здравоохранения сложная. Люди опасаются, что три учреждения здравоохранения (Центральную горборльницу, детскую гобольницу и стоматологию) объединят, и настроены против такого слияния.

С точки зрения общественного мнения со времени получения автономии лечебными учреждениями (с 2011 года) ситуация в детской больнице заметно улучшилась, а в центральной городской больнице наоборот. Люди обеспокоены, что при очередном слиянии то лучшее, что сегодня наработано в педиатрии города, будет потеряно. После объединения часть детских врачей уйдет в платную медицину, как это произошло со взрослой поликлиникой, сообщает портал chaikovskie.ru.

Матвеев опроверг, что учреждения будут в обязательном порядке объединены. Одновременно он обратил внимание на то, что часть вопросов учреждения действительно должны будут решать совместно — например, есть вопросы к организации работы лабораторий и обслуживанию населения в районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минздраве края.

«Объединение учреждений — это не самоцель. Цель — это организовать работу больниц и поликлиник таким образом, чтобы каждая копейка в здравоохранении расходовалась эффективно», — сказал глава ведомства.

На 1 июля 2017 года задолженность учреждений здравоохранения перед кредиторами в Пермском крае составила 700 млн рублей. За счет регионального бюджета погашено 50% этой суммы. Остальные долги лежат на плечах самих медучреждений. Выходом из сложившейся финансовой ситуации может стать оптимизация штата. Дмитрий Матвеев сделал упор на том, что под сокращение в данном случае должен попасть не медицинский персонал, а те служащие. которые к медицине не имеют прямого отношения. Таких слишком много — примерно 30%.

Провал

За 16 лет (2000−2016 гг.) в Прикамье произошло существенное сокращение числа больничных организаций. По данным органов статистики, в 2000 году их было 234, в 2016 году стало 105. Уменьшилось и число больничных коек: с 38,6 тысячи до 22,2 тысячи. Соответственно уменьшилась и обеспеченность населения больничными койками: в 2000 году на 10 тысяч населения в Прикамье приходилось 135 коек, в 2016-м — 84,2 койки.

Сократилась и численность медицинского персонала: в 2000 году на территории Прикамья работало 15,7 тысячи врачей и 33,2 тысячи среднего медицинского персонала, в 2016 году — 13 тысяч врачей и 27,3 тысячи среднего медицинского персонала.

В Пермской гражданской палате отметили, что оптимизации здравоохранения широко развернулась по всему Пермскому краю. В деревнях упраздняют ФАПы, в Полазне реорганизовали бригаду скорой помощи. В начале 2017 года об оптимизации заговорили в Соликамске — удар пришёлся на местное отделение переливания крови: его закрыли, а всех желающих сдать кровь послали в соседние Березники. Весной всё та же оптимизация, которая оказалась ликвидацией, добралась до Березовской центральной районной больницы — здесь закрыли отделение хирургии. Лишь в редких случаях жителям удавалось отстоять свои медицинские учреждения (как в кудымкарской деревне Ваганова).

Между тем, напомним, что в России признали провал реформы системы здравоохранения. По данным Счётной палаты, «оптимизация» в сфере здравоохранения закончилась тем, что до 2018 года число больниц будет сокращено на 11,2%, поликлиник — на 7,2%. Не имеют медицинской инфраструктуры 17,5 тыс. населённых пунктов России.

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