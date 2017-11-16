Антон Скоселев, Павел Гурьянов, , 16:06 — REGNUM

Жителям посёлка Верхнечусовские Городки Пермского края на сельском сходе, прошедшем 15 ноября, удалось отстоять свой детский сад, однако тут же выяснилось, что пришла другая беда — решили закрыть местную больницу.

Первоначально в повестку был внесён вопрос о реорганизации поселкового детского сада, который местные власти решили присоединить к школе. Заведующая детсадом Ирина Шабаршина сообщила, что 20 сентября на экстренное совещание в Чусовском управлении образования были вызваны все руководители образовательных учреждений, которые находятся в сельских территориях района. Им объявили о том, что планируется реорганизация всех детских садов путём их слияния со школами.

Обеспокоенные жители стали жаловаться министру образования Раисе Кассиной, губернатору Максиму Решетникову, а также уполномоченному по правам ребёнка Павлу Микову. Однако никаких объяснений от них получено не было.

После этого Шабаршина обратилась в федеральные и местные СМИ. ИА REGNUM подробно сообщило о сложившейся в посёлке ситуации. На следующий день после этого вопрос о реорганизации детского сада неожиданно был снят с повестки сельского схода.

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«На сегодняшний день присоединения детского сада к школе не будет», — заявил во время схода глава Чусовского муниципального района Сергей Белов, отвечая на вопрос Шабаршиной о судьбе дошкольного учреждения.

Однако на этом вопросы «оптимизации» не закончились. Как выяснилось, в повестку включили вопрос о ликвидации больницы в сельском поселении.

Главврач Чусовской больницы Олег Долматов заявил, что пять коек круглосуточного стационара в посёлке надо закрыть и перевести их в районный центр. Он обосновал это тем, что в таком случае будут сэкономлены средства районного бюджета.

«Если мы их закроем, то у нас на следующий год только по заработной плате будет экономия в 1,75 млн рублей», — заявил Долматов.

На замечания о том, что после закрытия больницы жителям села нужно будет ездить за медицинской помощью 50 километров до города, Долматов ничего ответить не смог. Он только сказал, что теперь уже по всему краю людей с инфарктами и инсультами везут до больницы за 70 километров. А глава района Белов при этом добавил, что «скоро будет идеальная дорога». По-видимому, и жители Верхнечусовских городков должны принять такой «более прогрессивный» стандарт оказания медицинской помощи.

Когда дело дошло до вопроса о нехватке врачей, Долматов сообщил, что на сегодняшний день больница обеспечена кадрами на 45%. При этом, по его словам, недавно в больницу пришёл врач патологоанатом, которого «пятнадцать лет ждали» и который сегодня «очень нужен в интересах больных».

Жители отметили, что проблему медпомощи при советской власти решали по-другому: в посёлке построили больничный корпус и дома для врачей, которые смогли приехать, поселиться здесь и работать.

В конце собрания глава района Белов отказался выносить вопрос о больнице на голосование, несмотря на то, что все жители высказались против ликвидации стационара в посёлке. Он заявил, что мнение жителей внесено в протокол.

Редакция ИА REGNUM будет следить за ситуацией с ликвидацией объектов социальной сферы в Верхнечусовских Городках. В ближайшее время главе района будет направлен запрос о том, учтено ли мнение жителей по вопросу о больнице.

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