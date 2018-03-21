18 марта в столице Чувашии будут выбирать не только президента России. Чебоксарцам предстоит определиться, какие территории будут благоустроены в 2018 году за федеральный счёт, таких «кандидатов» — 18. Тренд «обновления городской среды и инфраструктуры», заданный президентом России Владимиром Путиным в недавнем послании, для региона имеет особое значение: в 2019 году Чебоксары отметят 550-летие, а в 2020 году вековой юбилей будет праздновать Чувашская автономная область. Подготовка к главным юбилеям подстегнула власти взяться за «лицо республики» — историческую часть и центр Чебоксар, которые последнее десятилетие практически не меняли свой облик (если не считать окативший город жилищный вал, в том числе наступающий на мемориальные и памятные места).

Cap.ru Дизайн-проект

Это подстегнуло и жителей, особенно протестно настроенных. И если чиновники долгое время «отбрыкивались», то сейчас сами стали инициировать обсуждения и привлекать всех своих непримиримых критиков и провокаторов, с разной степенью успешности делая из них партнёров и одновременно замеряя уровень поддержки. По крайней мере, так это выглядит в публичном пространстве: власти провоцируют диалог и встраивают «общественное мнение» в свои проекты. Федеральные средства выдаются в основном под проекты, поэтому корпеть над концепцией и проектами стали приглашать зарубежных архитекторов. Но жители предлагают надеяться не только на помощь Москвы, но и привлекать «Грефа и бизнес», а также брать пример с Казани, которая после Универсиады обрела столичный европейский лоск.

18 марта Чебоксары апробируют новый вариант «диалога». Правда, заочного: горожане проголосуют за территории, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в первую очередь. Победят в рейтинговом голосовании те пространства, которые наберут большинство голосов. Предваряют рейтинговое голосование общественные обсуждения, которые последний месяц в Чебоксарах стали проводиться чуть ли не чаще, чем все совещания чиновников вместе взятые. Злые языки, правда, считают, что чиновники таким образом хотят «заговорить и замылить» тему. Власти, в свою очередь, ссылаются на то, что тем для обсуждения накопилось много: после масштабной программы благоустройства дворов в городе «очень плотно» займутся «общественными пространствами», потому что «им не уделялось достаточного внимания». А некоторые из них, например, «фонтанная» территория возле универмага «Шупашкар», не знали ремонта ещё с советских времён.

На первом этапе власти предложили 18 территорий, которые уже прошли несколько публичных слушаний. И полагают, что этот перечень будет изменяться с учётом мнения и пожелания горожан.

Cap.ru Публичные слушания: обсуждение 18 дизайн-проектов

«Это те территории и варианты благоустройства, которые на сегодня проработаны в той или иной степени, и горожанам надо определиться, какая территория заслуживает большего внимания и должна быть благоустроена в первую очередь. Как только горожане определятся, мы уже будем проговаривать их дальнейшее развитие более детально. Пока это, скажем так, первое касание», — пояснил на публичных слушаниях замглавы администрации Чебоксар Анатолий Павлов.

Московская набережная

Прибрежная часть столицы за два года изменилась более всего. На федеральные средства здесь были модернизированы коммуникации, в прошлом году началось благоустройство. В этом году пятикилометровый участок стал своего рода моделью общественного эксперимента: в Чебоксарах прошёл воркшоп (обучающая групповая мастерская, итогом которой должен стать проект), а профессиональные архитекторы представили проект благоустройства на 2018 год. На рейтинговое голосование вынесен участок в 3 гектара: от Ильенковского до Школьно-Афанасьевского спуска, включая пляж. Стоимость работ оценена в 40 млн рублей: планируется, что на эти средства будет обустроен пляж со спортивным и игровыми площадками, а также Школьный и Введенский спуски.

Cap.ru Дизайн-проект

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Красная площадь

Главный архитектор Чебоксар Вениамин Мамуткин сообщил, что территория «попала во внимание московских специалистов — специалистов консалтингового бюро «Стрелка». Предложено обустроить здесь «площадь для массовых мероприятий, сцену, сухой фонтан, торговые площадки для товаров народного потребления и сувениров, колесо обозрения, кафе, игровые площадки».

«Основное предложение. Перед театром во время больших праздников устраивается сцена, которая находится по отношению к площади, где собирается народ, с южной стороны, то есть получается, что если мероприятие проходит днём, то зрители вынуждены смотреть напротив солнца. Поэтому проектировщики предложили рассмотреть вариант размещения сцены с другой стороны, ближе к заливу, к берегу залива. Амфитеатром будет служить сам рельеф площади: формой будут служить западный косогор, монастырь и Волга. Я считаю, что это будет очень красиво», — сказал Вениамин Мамуткин.

Cap.ru Дизайн-проект

По его словам, стоимость работ по обустройству 6,5 га оценена в 192 млн рублей, из них наиболее затратные — коммуникации. Напомним, что ранее концепцию развития Красной площади разработал испанский архитектор Хосе Асебильо. Но его идеи пока так и остались на бумаге.

В ходе обсуждения краевед Владимир Оньков высказал мнение, что «самая главная площадь» представлена в концепции «топорно, угловато и с использованием жёсткой графики, а современный мир не такой квадратный». Бывший главный художник Чебоксар Юрий Пичугин назвал данную концепцию «детским лепетом», предложив подобные эксперименты «проводить в Йошкар-Оле». Споры прервал Анатолий Павлов, заверив, что по Красной площади «мы ещё не раз будем собираться с вами».

Театральная набережная залива («фан-зона»)

На территории площадью пять гектаров предлагается модернизировать Певческое поле вместе с амфитеатром, разместить несколько площадок для занятий спортом, детскую игровую зону, кафе и вейк-парк. С учётом реконструкции коммуникаций затраты оценены в 110 млн рублей. Власти Чебоксар также опровергли слухи о том, что вдоль территории планируется «протащить автостраду».

Cap.ru Театральная набережная

Сквер Константина Иванова

В этом году планируется запустить второй этап благоустройства сквера, который является старейшей частью города (его ещё называют «старым городом»). Площадь — 9,1 гектаров, стоимость — 25 млн рублей.

«Главный удар по благоустройству территории — это верхняя набережная со смотровыми площадками. Предлагается сделать кулуарное пространство для отдыха горожан», — сказал Вениамин Мамуткин, пояснив, что планируется восстановить ротонду, заменить освещение, пешеходные дорожки и балюстрады, обустроить площадку в честь истории города.

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Напомним, что в прошлом году сквер К. Иванова в Чебоксарах, где ранее располагался Кремль и храмовый комплекс, был раскурочен под эгидой «благоустройства», в результате ряд древних слоёв безвозвратно уничтожен. В ходе обсуждения краевед Владимир Оньков подчеркнул, что данная территория — «соль наших Чебоксар», здесь могут быть «ценные находки», в том числе остатки деревянного Кремля, поэтому надо к ней относиться «очень чутко», заложив средства на раскопки.

Кадетская роща

В рамках строительства Чувашского кадетского корпуса ПФО, который возводится в рамках четырёхстороннего соглашения (соглашение о взаимодействии подписали министр обороны РФ Сергей Шойгу, приволжский полпред Михаил Бабич, глава госкорпорации «Ренова» Виктор Вексельберг и глава Чувашии Михаил Игнатьев), планируется обустроить рощу площадью 24,5 гектаров. Общая стоимость работ оценена в 188 млн рублей. На первом этапе предложено благоустроить территорию в 3,5 гектара, направив 50 млн рублей: построить центральный вход, распределительное пространство, фонтан, детский игровой городок, парковки.

Cap.ru Дизайн-проект

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Скверы и парки

В перечень территорий, которые могут быть благоустроены в этом году, вошли также скверы и парки, расположенные во всех районах города. Самые затратные из них — парк по улице Ашмарина (50 млн рублей), заброшенная территория с фонтанами возле торгового центра «Шупашкар» (40 млн рублей), «Дорисс парк» (32,2 млн рублей), аллея по улице Айзамана и аллея Искусств (по 25 млн рублей), лесопарк «Дубовая роща» (10 млн рублей). Как правило, благоустройство на этих территориях подразумевает строительство детских и спортивных площадок, летней сцены, парковки, озеленение, цветники, модернизацию пешеходно-тротуарной сети, обустройство освещения.

Cap.ru Территория возле «Шупашкара»: проект

Греф «нам поможет»

В ходе обсуждения жители предложили не только рассчитывать на федеральные средства, но и привлекать бизнес и банки. К примеру, обустроить сквер по Московскому проекту, 3 (цена работ — 2 млн рублей) могли были расположенные рядом «Сбербанк» и «Чувашкредитпромбанк», а сквер Электротехников (стоимость работ оценена в 1 млн рублей) — представители электротехнического кластера.

«Банкиры пусть сами скинутся — мне кажется, что если их попросить, особенно Германа Грефа, то они сами лучше сделают. И не только 2 млн вложить», — отмечали горожане.

Анатолий Павлов заверил, что «будем привлекать бизнес-сообщество», «по банкирам тоже посмотрим, попросим». Задавали вопросы и в целом по развитию города. Одни призывали строить социальные объекты, другие жаловались на запахи из зоопарка в районе детского парка, третьи просили построить тротуары и выделить больше денег на обустройство дворовых территорий. Павлов пояснил, что в городе, «скорее всего, в 2019—2020 годах примут отдельную программу по тротуарам», так как «вопрос назрел». Спросили также про планетарий — выяснилось, что проект готов, строиться он будет «по мере поступления средств». Возмущались строительством очередного торгового павильона в районе ДК «Салют».

"Администрация объявила торги под размещение шестого павильона, пять уже построено. Вопрос с бородой, сложный, но мы были вынуждены провести эти торги, поскольку в своё время предприниматели уже начали осваивать землю, было несколько судов, по итогам которых мы проводили торги и разыгрывали землю под размещение этих павильонов», — пояснил замглавы.

Что касается реконструкции самого «Салюта», то власти планировали провести его в рамках подготовки к празднованию 550-летия Чебоксар, но, «к сожалению, данная программа была свёрнута по тем или иным причинам, но проект имеется, и сейчас подбираем те федеральные программы, под которые можно было реализовать проект». Отдельно был поднят вопрос по строительству жилья возле парка Победы, что «оскверняет территорию и закрывает видовую площадку».

«Можете ли вы объявить общегородской сбор средств на снос здания, 23-этажного, в речном порту. А «Старко» предоставить другой участок, это будет самым главным праздником», — не сдавался Оньков.

«Встретимся и обсудим с участием застройщика. Я вас лично на обсуждение приглашу», — пообещал Павлов.

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Что касается мемориальных мест, то в рейтинговое голосование включён парк Победы, расположенный на Чапаевском посёлке. Согласно проекту, здесь предлагается отремонтировать памятник и освещение, провести работы по озеленению территории, посадить цветы.

Горожане подчёркивали, что в целом «много позитивного» в городе происходит, а среди предложенных проектов есть «хорошие, интересные», но каждый из них заслуживает отдельного внимания. На что замглавы администрации подчеркнул, что каждый из проектов в случае его реализации будет обсуждаться отдельно, а «перечень этих территорий будет ежегодно обновляться»:

«Будем учитывать мнение всех заинтересованных сторон при выборе. Пока мы хотим услышать мнение горожан, какую территорию надо благоустроить в первую очередь».

Напомним, в своём послании президент Владимир Путин предложил «развернуть масштабную программу пространственного развития России, включая развитие городов и других населённых пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели в предстоящие шесть лет». Глава государства подчеркнул, что такой масштабный проект — это «новые экономические и социальные перспективы для людей, современная среда для жизни, для культурных и гражданских инициатив, для малого бизнеса и стартапов», «всё это послужит формированию в России массового, деятельного среднего класса».

«Очень многое будет зависеть, конечно, от городских, местных властей, от их открытости передовым идеям. От готовности откликаться на запросы жителей разных поколений, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. Мнение людей, каким быть их городу или посёлку, должно быть решающим», — сказал, в частности, Владимир Путин.