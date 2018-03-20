Недостроенная телевизионная башня уже больше 30 лет возвышается над Екатеринбургом. Строить её начали в 1983 году. В 1991-м строительство остановилось.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня в центре Екатеринбурга

Её видно издалека. Что неудивительно — высота 220 метров. По проекту, она должна была возвышаться на 360 метров. Но экономические проблемы внесли свои коррективы.

Для многих горожан и гостей она стала своего рода ориентиром, маяком. Без неё уже невозможно представить городское пространство. В 1990-х доступ на неё был практически открытым. Многие горожане и гости города смогли побывать на самом её верху. Также она стала излюбленным местом для любителей прыжков с парашютом.

Александр Комаров ИА REGNUM В ожидании сноса

Но скоро телебашни не станет. Объект, который в Советском Союзе строили на совесть, на века, планируют банально взорвать. Чиновникам показалось позорным то, что над городом возвышается бетонная, по их выражению, труба. Избавиться от «бельма на глазу» планируется до матчей чемпионата мира по футболу.

Александр Комаров ИА REGNUM Устоит ли многоэтажка после подрыва телебашни?

Напомним, долгое время телебашня была в собственности «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Весной 2013 года её передали в ведение региона. С инициативой выступил губернатор Евгений Куйвашев. Тогда о её сносе речи не было. Наоборот, её хотели обустроить. Был объявлен конкурс проектов.

Надо сказать, что жители Екатеринбурга охотно предлагали свои решения. На ней мог бы появиться глобальный маяк «Европа — Азия». Екатеринбургу, который позиционирует себя как город на границе двух частей света, это бы только добавило плюсов. Но все планы по обустройству башни оказались пущены псу под хвост. 18 июля 2017 года Законодательное собрание Свердловской области приняло решение об отчуждении башни из региональной собственности. Её передали вновь созданному акционерному обществу «Ледовая арена», которое организовали в складчину правительство Свердловской области и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). А затем было объявлено о том, что башню снесут.

Ранее по теме: В Екатеринбурге решили судьбу заброшенной телебашни

Александр Комаров ИА REGNUM Рядом — дома. В феврале здесь уже побывали рабочие, которые исследовали близстоящие здания

В январе 2018 года началась активная подготовка к уничтожению легендарного долгостроя. Телебашня могла исчезнуть уже 23 февраля. «Яндекс» даже заранее удалил её со своих карт. Но не свершилось. Видимо, перед выборами президента решили не накалять обстановку.

Кроме того, у легендарного советского недостроя нашлись защитники. Это и депутаты городской думы, и архитекторы, и общественники, и просто неравнодушные люди — патриоты своего города. Они буквально завалили жалобами прокуратуру и другие органы, проводят уличные акции протеста. Очередная запланирована на 23 марта.

Защитники башни до последнего бьются за её сохранение. Но пока счёт не в их пользу. Городская дума дважды отказывалась рассматривать вопрос о судьбе телебашни. Своё решение большинство депутатов объяснили тем, что она находится в частной собственности и муниципалитет бессилен что-либо сделать. Прокуратура тоже оказалась не в силах помочь. Формально башня не является объектом культурного наследия. Это означает, что оснований для прокурорского реагирования нет. Собственник вправе снести принадлежащий ему объект.

Также читайте: Самый высокий долгострой: телебашню в Екатеринбурге намерены снести

В феврале башню взрывать не стали. Отложили до после выборов. Теперь выборы позади. И тем, для кого башня словно бельмо на глазу, уже ничего не мешает совершить задуманное. Возможно, это произойдёт уже 24 марта.

Александр Комаров ИА REGNUM Скоро башни не станет

Официально объявлено, что на месте телебашни возведут ледовую арену. Но пока даже нет концепции этого объекта. Некоторые граждане даже опасаются, что никакой ледовой арены не будет, а вместо башни воткнут очередной офисник, коих в центре Екатеринбурга уже и так более чем достаточно.

Одно понятно наверняка: Екатеринбург теряет объект, который при разумном подходе помог бы привлечь в город и область поток туристов. Не в каждом городе есть такая башня. На форумах и в соцсетях некоторые жители других городов искренне жалеют о том, что на Урале уничтожают такой объект, и не понимают, что помешало его сохранить.

Но… пока башня, которая так и не доросла до Останкинской, стоит. Счёт времени до её уничтожения пошёл на дни…