В Екатеринбурге решили судьбу заброшенной телебашни

Екатеринбург, , 12:41 — REGNUM Телевизионная башня в Екатеринбурге и территории, прилегающие к ней на пересечении улиц 8 Марта и Куйбышева, будут отчуждены из региональной собственности. Решение об этом приняли депутаты Законодательного собрания Свердловской области большинством голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сама недостроенная телебашня и пять гектаров земли будут внесены как собственность Свердловской области в уставной капитал пока не существующего АО «Ледовая арена». С предложением возвести на данном участке спортивный объект, в том числе с возможным использованием телебашни, выступило руководство «Уральского горно-металлургического комбината» (УГМК). Для реализации проекта планируется создать акционерное общество, в котором доля правительства Свердловской области от уставного капитала составит 40% — свыше 654 млн рублей. Принадлежность остальных 60% будет определять руководство УГМК.

Таким образом региональные власти намерены избавиться от расходования средств, связанного с содержанием самого высокого в России долгостроя. Более того, они уверены, что в течение ближайшего года телебашню удастся привести в надлежащий вид перед предстоящими играми финального этапа ЧМ-2018 по футболу.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство 360-метровой телебашни в Свердловске (Екатеринбурге) началось в 1983 году. Но вскоре после перестройки и краха СССР из-за нехватки средств в 1991 году в Екатеринбурге строительство было заморожено на 220-метровой отметке. Долгое время телебашня находилась в собственности «Российской телевизионной и радиовещательной сети», и в начале 2000-х даже удалось найти инвестора для продолжения строительства объекта, но мировой финансовый кризис 2008 года внёс коррективы, и планам не суждено было сбыться.

Весной 2013 года телебашня была передана в собственность региональных властей. Тогда же появились новые планы продолжения строительства, вплоть до таких экстравагантных, как превращение объекта в храм Святой великомученицы Екатерины. Но и тут в процесс вмешался кризис 2014 года. В итоге осенью 2016 года недостроенная телебашня вместе с рекреационной зоной была внесена в список объектов, подлежащих приватизации.

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