Суматоха в Белом доме была вызвана тем, что президент США Дональд Трамп отправил в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и предложил кандидатуру нынешнего главы ЦРУ Майка Помпео на пост главы внешнеполитического ведомства США. Новым директором ЦРУ должна стать Джина Хаспел, ранее занимавшая пост первого заместителя директора ЦРУ. С одной стороны, отставка Тиллерсона — это серьезная дестабилизация управления, но с другой — крупная удача для национальной безопасности США, пишет Тодд Розенблум в статье для американского издания The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Рекс Тиллерсон

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Есть много положительных моментов, связанных с назначением первой женщины на пост директора ЦРУ. Также важно, что у нового директора ЦРУ уже выстроены крепкие отношения с новым кандидатом на пост госсекретаря. Выстраивание связей на высшем уровне ЦРУ и госдепартамента благоприятно скажется на обеспечении безопасности страны.

С другой стороны, номинация Хаспел имеет оборотную сторону. Она напрямую связана с некоторыми из самых мрачных моментов в истории ЦРУ. Причастность Хаспел к умышленному уничтожению доказательств в отношении расширенной программы допросов ЦРУ была актом неповиновения Конгрессу и комиссии 9/11.

Cia.gov Майкл Помпео

Получается, что принцип верховенства закона находится под угрозой, поскольку правительственный чиновник ранее сознательно нарушил ход расследования Конгресса и специальной комиссии. Уничтожение доказательств — это наглый и опасный шаг, направленный против американской демократии.

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В свою очередь, Помпео оставил смешанное впечатление во время пребывания на посту директора ЦРУ. С одной стороны, Трамп прислушивался к советам Помпео, это всегда важно для любого директора ЦРУ. С другой стороны, Помпео слишком часто использовал полномочия своего офиса для поддержки странного утверждения Трампа о том, что Россия никак не повлияла на результаты президентских выборов 2016 года.

Тиллерсон запомнится как один из худших государственных секретарей США. Он так и не смог выстроить отношения с президентом и сотрудниками своего департамента. У него не было никаких целей, кроме реформирования государственного департамента. Его видение было слишком узким.

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Москва, скорее всего, придет к выводу, что отставка Тиллерсона связана исключительно с его неэффективностью, а не с возможным улучшением отношений между США и Россией. Помпео всегда считал, что Россия занимает промежуточную позицию между конкурентом и противником США.

U.S. Department of State Рекс Тиллерсон

На новом посту Помпео очевидно сможет наладить необходимые отношения с президентом, что жизненно важно для американской дипломатии. Ранее администрация президента всячески ограничивала возможности государственного департамента, что привело к дисбалансу в реализации политики в сфере национальной безопасности. Для США чрезвычайно важно, чтобы дипломатия восстановила свой статус по отношению к Пентагону. Более осторожная и сбалансированная внешняя политика США противоречит интересам Москвы.

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Однако отставка Тиллерсона также может сказаться на международном имидже Вашингтона. США могут начать рассматривать как непредсказуемого и ненадежного партнера. Все это усугубляется тем, что Россия и Китай — главные конкуренты США — укрепляют свои позиции и четко придерживаются своих стратегических планов.

У президента США всегда есть только один шанс на то, чтобы добиться максимального политического капитала в течение первого года своего президентства. Трамп сделал очень мало для того, чтобы склонить мир на нашу сторону. Даже если он укрепит свою команду, у США может не появиться второго шанса.