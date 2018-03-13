The Hill: США сталкиваются с растущим числом международных угроз

Максим Исаев, , 20:00 — REGNUM

Соединенные Штаты сталкиваются с растущим числом кризисов по всему миру. Политическое руководство изо всех сил пытается выработать нужные решения в условиях ненадежной и неполной информации. Лидеры иностранных государств не понимают, в чем заключаются намерения Белого дома и каковы потенциальные непреднамеренные последствия действий Вашингтона, пишет Майкл Демпси в статье для американского издания The Hill.

В качестве примера непреднамеренных последствий действий Вашингтона можно привести те ошеломляющие последствия, которые были вызваны вторжением американских сил в Ирак в 2003 году или вмешательством в Ливию в 2011 году. Опыт показывает, что в современной международной обстановке очень редко возникает возможность для принятия легких решений.

Читайте также: Foreign Policy: «Холодное» противостояние с Россией отвлекает США от Китая

Например, рассмотрим кризис в Сирии. В разные периоды за последние несколько лет обсуждались некоторые политические инициативы, которые рассматривались как единственно правильный способ урегулирования конфликта. Предлагалось ввести более жесткие санкции Совбеза ООН против сирийского политического руководства, предоставить оружие и оказать поддержку так называемой умеренной оппозиции, создать беспилотные зоны и убежища для беженцев на сирийской границе, нанести ракетные удары (даже рассматривалось прямое военное вмешательство США) по позициям сирийских войск.

Эти политические дебаты происходили на фоне невообразимых человеческих страданий. С начала войны в 2011 году в боевых действиях погибли более 400 тыс. граждан Сирии, около 6,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, включая 2,8 млн детей. Между тем ущерб, нанесенный инфраструктуре Сирии, оценивается в сотни миллиардов долларов.

Тем не менее через семь лет после начала гражданской войны до сих пор еще не ясно, смогла бы любая из перечисленных политических инициатив, даже с учетом ситуации в период между 2011 и 2013 годами, коренным образом повлиять на трагический курс конфликта. Это очень спорное предположение, учитывая влияние нескольких факторов, включая стремление президента Сирии Башара Асада удержать власть в своих руках, военную поддержку Асада со стороны ключевых союзников — России и Ирана, конкурирующие интересы зарубежных государств в Сирии, присутствие экстремистских групп, таких как ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и хаотичный характер самих боевых действий. В какой-то момент, по сообщениям ряда источников, в стране насчитывалось до 1 тыс. 500 вооруженных группировок.

Примером хаотичного ведения боевых действий являются боевые действия, происходившие вокруг сирийского города Эль-Баб в 2016 году. В то время город являлся важным оплотом ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В боевых действиях участвовали отдельные курдские группировки, правительственные силы Сирии, силы России и Ирана, иранские группы ополченцев и ливанское движение «Хезболла». Все эти силы действовали в непосредственной близости друг от друга, при этом отсутствовала специализированная униформа, которая позволила бы отличить одни группировки от других. Таким образом, назвать данную ситуацию сложной операционной средой было бы преуменьшением.

Или можно рассмотреть сегодняшнюю кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ситуацию, сложившуюся в сирийском Африне. За последние несколько недель поддерживаемые США курдские подразделения, которые являются ключевым союзником Белого дома в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинули восточную часть Сирии и переместились в Африн, чтобы противостоять наступлению ключевого союзника США по НАТО — Турции. Вашингтон оказался в ситуации, когда два его ключевых союзника выступили против друг друга. Это может подорвать коллективные усилия по противодействию ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Asia Times: «Вечное правление» Цзиньпина таит скрытые риски

В Западном полушарии США также сталкиваются со сложной международной обстановкой. Белый дом вводит санкции против правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Автор считает, что американские санкции против Венесуэлы — это адекватный политический ответ на действия венесуэльского правительства. Лучше ввести санкции, чем начать военное вмешательство.

Все перечисленные кризисные ситуации должны проиллюстрировать одну простую истину — в современном мире нет простых решений для сложных проблем. Это не говорит о том, что сложная международная обстановка должна ввести Вашингтон в ступор, однако американским политикам нужен продуманный и всеобъемлющий процесс принятия решений, в ходе которого будут тщательно взвешены все возможные непреднамеренные последствия действий Вашингтона. Это не гарантирует достижения успешного результата, но, безусловно, позволит снизить риск принятия плохо продуманных решений.

Новейшая история США показывает, что Белый дом должен остерегаться принятия простых решений, таких как упреждающий военный удар, ограниченное увеличение военного контингента США в горячих точках, прорывы на дипломатическом фронте, не подкрепленные тщательной работой опытных дипломатов.

Читайте ранее в этом сюжете: The Hill: КНДР может пойти на хитрость в переговорах с Вашингтоном