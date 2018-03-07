Foreign Policy: Советнику по национальной безопасности США грозят проблемы

Александр Белов, , 22:21 — REGNUM

По словам чиновников, знакомых с ситуацией, у советника президента США по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера осталось мало союзников в Белом доме. Ранее уже прозвучали сообщения о том, что Макмастер вскоре может покинуть свой пост, пишет Марк Перри в статье для The Foreign Policy.

У Макмастера всегда были напряженные отношения с президентом США Дональдом Трампом. С другой стороны, за последние несколько месяцев отношения между Макмастером и двумя высокопоставленными чиновниками Белого дома — главой аппарата Белого дома Джоном Келли и министром обороны США Джеймсом Мэттисом — резко ухудшились. Несколько высокопоставленных чиновников Пентагона заявили, что проблема связана не с дисциплиной или компетентностью Макмастера, а с его темпераментом и относительным недостатком опыта.

Складывается впечатление, что дни Макмастера на должности советника по национальной безопасности сочтены. С самого начала его кандидатура не вписывалась в новую администрацию, ему не удалось бы сработаться ни с Трампом, ни с другими высокопоставленными чиновниками, формирующими внешнюю политику администрации.

В Белом доме отрицают, что советник по национальной безопасности находится на грани отставки. Трамп заявил, что сообщения СМИ о предстоящем уходе Макмастера не соответствуют действительности, добавив, что советник по национальной безопасности отлично справляется с возложенными на него обязанностями, заявили в Совете по национальной безопасности в прошлый четверг, 1 марта.

Однако один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что стиль работы Макмастера, его привычка отдавать приказы, которые должны быть немедленно исполнены, плохо вписывается в рамки, установленные в Вашингтоне, где ценят терпение, определенную политическую ловкость и уважение к высокопоставленным гражданским чиновникам. Все перечисленное нельзя отнести к сильным качествам Макмастера. Были моменты, когда Макмастер просто прерывал выступление того или иного высокопоставленного гражданского чиновника, даже были случаи, когда Макмастер пытался прочитать Трампу лекцию о том, как нужно разрешить запутанные внешнеполитические вопросы. У Макмастера есть еще одна плохая привычка: он качает головой, выражая таким образом несогласие с гражданскими экспертами в ходе ключевых встреч в Белом доме.

По словам одного из товарищей Макмастера, который знаком с ним на протяжении многих лет, «это может сойти с рук, когда вы на посту командующего, но в Белом доме это не останется безнаказанным». Также Макмастер нередко дает суровые характеристики своим оппонентам, обвиняя их в том, что они поддерживают точку зрения врага. Тех же, кто согласен с ним, он называет «патриотами».

Для Келли и Мэттиса появление Макмастера на Мюнхенской конференции по безопасности и его заявление о том, что доказательства «вмешательства» России в президентские выборы 2016 года являются «неопровержимыми», стало свидетельством того, что отношения между советником по национальной безопасности и президентом США, вероятно, скоро обострятся. Позднее Трамп высказал иную точку зрения относительно «неопровержимых» доказательств.

Возможность столкновения Келли и Мэттиса, которые покинули армию, дослужившись до чина генерала, с Макмастером, который остается действующим генерал-лейтенантом, можно было предвидеть заранее. Четырехзвездные офицеры, такие как Келли и Мэттис, всегда будут воспринимать любого генерал-лейтенанта, как обычного рядового. Такие парни как Келли и Мэттис могут получать приказы только от президента США или министра обороны.

По мнению некоторых военных экспертов, в случае ухода Макмастера контроль над военной политикой окажется в руках «морского триумвирата», в который войдут не только Келли и Мэттис — отставные офицеры корпуса морской пехоты, — но и председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд. Отчасти, напряженность в отношениях между Макмастером и Мэттисом связана с этим триумвиратом. Келли и Мэттис восхищаются политической интуицией Данфорда.

Сейчас вопрос заключается не в том, что Макмастер может уйти в отставку, а куда именно он уйдет, и кто займет освободившееся место.

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