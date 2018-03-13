Только глава Нижегородской области Глеб Никитин проводил двух министров — Михаила Меня и Веронику Скворцову, как в регион прибыл Игорь Шувалов. Несмотря на то, что визит прошёл в преддверии выборов, официальной темой были инвестиционные проекты, экспорт, поддержка малого бизнеса. А ещё первый заместитель председателя правительства РФ сделал заявление, что «Нижний Новгород способен стать одним из лучших городов России».

Иван Шилов ИА REGNUM Глеб Никитин

Предвыборная тематика всё также остаётся в топе информационной повестки региона. Увеличивать электоральную активность в день выборов президента РФ, которую эксперты пока фиксируют на уровне 60%, планируют не только проведением рейтингового голосования по выбору первоочередных площадок для благоустройства, но и билетами на тренировочные матчи чемпионата мира по футболу, шесть матчей которого примет Нижний Новгород. А Глеб Никитин за несколько дней до дня выборов планирует посетить с рабочими визитами районы области, чтобы лично убедиться в готовности к важному дню.

Кресло руководителя Росимущества региона, успевшее остыть после предыдущего начальника, осуждённого на десять лет колонии за взятку еще в 2016 году, на этой неделе занял малоизвестный сотрудник ведомства Александр Югов.

В администрации столицы региона готовятся к дальнейшей реформе местного самоуправления, которая увеличит мэрский аппарат — заместителей станет вместо пяти семь.

Общественность уже высказывает недовольство этим нововведением и волнуется, как прокормить такую армию, и зачем при оптимизации, вопреки законам логики и здравого смысла, растить «дракона», у которого при отрубании одной головы вырастает взамен ещё три.

Скандальное дело вице-спикера нижегородского парламента Олега Сорокина грозит получить еще один эпизод, но связанный с историей уже 13-летней давности.

В Нижнем Новгороде критикуют комплексную транспортную схему, анонсировали выделение на строительство станции «Стрелка» миллионов из областного бюджета, а мэру Владимиру Панову снова припомнили не особо удачную борьбу со стихией.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательного участка

Предвыборная активность

Глеб Никитин в преддверии выборов президента РФ, которые пройдут 18 марта 2018 года, посетит ряд районов области для оценки готовности к важному дню.

«Особое внимание будет уделено северам, куда губернаторский вертолёт доставит первое лицо области накануне выборов. Например, Урень запланирован на 15 марта. Сюда же собираются прибыть главы соседних районов — всё-таки губернатор не каждый день с визитом бывает. С точки зрения управления Никитин действует верно — необходимо лично убедиться в готовности, дать ЦУ, выслушать доклады и отчёты, взбодрить личный состав. Исход выборов ясен, но они должны пройти без сучка и задоринки, чтобы не было потом повода у оппозиции цепляться к мелким шероховатостям, выдавая их за серьёзные недочёты, помешавшие волеизъявлению граждан!» — пишет телеграм-канал «АПешечка», который принято аффилировать с областной администрацией.

Стоит отметить, что в последние две предвыборные недели активность власти растёт. Жителей призывают приходить 18 марта на участок, обещая бесплатные билеты на тренировочные матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018, на концерты звёзд эстрады, а также напоминают, что кроме выборов президента в этот день жители будут определять, какая из общественных площадок будет благоустраиваться в первую очередь. В рамках рейтингового голосования жители области должны будут выбрать из 170 объектов, 81 из которых находится в Нижнем Новгороде.

Читайте также: И прокурор в помощь: в Нижегородскую область зачастили министры

Прогноз экспертов по явке застрял на отметке 60%, что на 7% ниже, чем составила явка на выборах президента РФ в 2012 году. Вот только не все согласны и с прогнозом в 60%.

«Предвыборная ситуация в Нижегородской области отличается стабильностью, как стабильна и вся политическая ситуация в регионе, а это значит, что главная проблема этих выборов — это явка», — оценил электоральную активность в рамках проекта «Региональные комментарии» старший научный сотрудник Института социологии РАН Александр Прудник, добавив, что «мероприятия, которые сейчас запущены в рамках предвыборной кампании в Нижегородской области, это не собственно мероприятия по агитации голосования за того или иного кандидата, а мероприятия, направленные только на одну цель — обеспечить высокую явку».

По словам Прудника, «заявленная явка составляет более 60%, её соцопросы показывают, но реальная явка будет процентов на десять ниже». Эксперт также добавил, что протестные настроения в регионе ниже общероссийских, так как стало меньше источников для них.

«Самое главное, запущены экономические механизмы повышения промышленного потенциала области. Это связано в первую очередь с финансированием оборонки. Все протестные настроения, которые были в области, концентрировались в Нижнем Новгороде, и они были связаны с проблемами на городском уровне, сейчас они решаются. Второе, это стандартная проблема обманутых дольщиков, этим занимаются, но эта проблема не оказывает существенного влияния на общую политическую ситуацию», — добавил Прудник.

Kremlin.ru Игорь Шувалов

Шувалов с визитом

Следом за министрами строительства и здравоохранения РФ в Нижний Новгород прибыл первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. Центральным событием визита стало совещание по развитию малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области. Шувалов отметил потенциал промышленности региона, добавив, что в области «развиваются инновационные отрасли, традиционные отрасли, модернизируются те предприятия, которые в советское время были флагманами». Тут стоит уточнить, что совещание прошло в технопарке «Анкудиновка».

В вопросе источника доходов предприятий региона, а значит, и наполняемости бюджета области от них как налогоплательщиков, ставку решено делать на экспорт. По словам Глеба Никитина, уже в 2018 году будут запущены инструменты поддержки малого и среднего бизнеса, которые позволят «увеличить выпуск продукции, конкурентоспособной на зарубежном рынке».

"Сейчас уровень несырьевого неэнергетического экспорта из Нижегородской области почти 3 млрд долларов. Чтобы выполнить обозначенную президентом РФ задачу, надо достичь 5 млрд, но, учитывая потенциал нижегородских предприятий, мы должны поставить еще более амбициозные цели», — заявил Никитин, добавив, что в текущем году будет сделан задел под создание нового индустриального парка, на территории которого для предприятий будут действовать льготные условия.

На участке площадью свыше 400 га в 2018 году планируется провести инженерно-геологические изыскания и разработать проект планировки.

«Также прорабатывается вопрос создания частных индустриальных парков на территории ГАЗ, ЗМЗ, Борский стекольный завод». Предприятия — резиденты индустриальных парков получат право на льготы по налогам на прибыль и имущество», — отметил глава региона, уточнив, что в планах также создание пяти новых промышленных кластеров с разной специализацией.

По сообщению телеграм-приёмной представительства правительства Нижегородской области в Москве, 7 марта по поручению Глеба Никитина руководители ведомства были в Минпромторге России по вопросам государственной поддержки проектов — участников промышленного кластера Нижегородской области.

«Что эти проекты дадут Нижегородской области: инвестиции в основной капитал — 4,8 млрд рублей, добавленная стоимость (участников кластера) — 55 млрд рублей, налоги (в бюджеты всех уровней) — 8 млрд рублей. Параллельно ведём работу по созданию новых региональных кластеров в отрасли судостроения, фармации, атомной промышленности и отрасли строительных материалов», — отмечается на официальном телеграм-канале ведомства.

Кроме инвестиций и поддержки бизнеса, во время визита Игорь Шувалов прочитал лекцию студентам Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ). На ней он заявил, что «молодым архитекторам и строителям, а также новой команде Глеба Никитина нужно будет осмыслить, какое место займёт Нижний Новгород в мировой экономике». Напомнил он и о том, что в скором времени федеральные власти объявят конкурс по отбору «в кадровый резерв» страны примерно 1000 молодых архитекторов.

«Именно люди — самая главная ценность страны, и именно благодаря их энергии и профессионализму городская среда будет становиться по-настоящему комфортной. У Нижнего Новгорода есть шанс стать одним из лучших городов России», — заявил Шувалов.

Niann.ru Владимир Панов

Реформа на местах

В городских структурах Нижнего Новгорода фактически происходит исторический «передел» сфер влияния. Если до ареста экс-мэра Нижнего Новгорода, заместителя председателя Законодательного собрания области Олега Сорокина так называемая «сорокинская группа» имела влияние на городскую думу, администрацию города, то уже после «снятия с шахматной доски» фигуры Сорокина, отмены двуглавой модели управления в городе и ослабления влияния группы в областном парламенте в регионе всё заметнее становится перекраивание зон влияния. Юридическую базу под предстоящую «сепарацию» властей города продолжили готовить в феврале 2018 года. Городская дума приняла пакет поправок, которые уменьшили размер ее полномочий, дав главе города право не согласовывать с депутатами своих заместителей.

Читайте также: Избиратель проснулся, нижегородская дума притихла, Никитин «заякорился»

А в начале недели прошло заседание рабочей группы, на котором обсуждалась дальнейшая реформа местного самоуправления, среди прочего планируется увеличение числа заместителей главы администрации — с пяти до семи. Такой кульбит власти объяснили необходимостью поручить новым сотрудником более узкие направления работы. Идею заместителя председателя городской думы Елизаветы Солонченко об укрупнении районов на мероприятии не обсуждали.

Читайте также: Бред или не бред? В Нижнем Новгороде обсуждают объединение районов

Главный оппозиционер власти в телеграме, канал «Нижегородский олень», подошёл к вопросу реформы местного самоуправления по-хозяйственному, вопрошая, как мы их всех, имея в виду замов Панова, прокормим с их аппетитами-то.

«В Нижнем Новгороде в продолжение реформы МСУ планируют изменить структуру администрации города. В рамках обсуждаемого в кабинетах нижегородского Кремля проекта количество заместителей главы администрации будет увеличено до 7 человек. И всё это в рамках очередной «оптимизации», которая, как всегда, вопреки законам логики и здравого смысла приводит к обратному феномену — разрастанию чиновничьего аппарата. Борьба с чиновничьей гидрой на местах, она такая — вместо одной отрубленной головы вырастают как минимум три новые. Теперь в Нижнем Новгороде 1 глава администрации Владимир Панов, 1 председатель городской думы Дмитрий Барыкин, 4 заместителя председателя городской думы и еще 7 заместителей главы администрации. Итого 13 человек в руководстве города. И как мы их всех прокормим с их аппетитами-то?» — пишет телеграм-канал.

К слову, если ранее градоначальника Владимира Панова называли персоной от Никитина, фактически подконтрольной властям области, то сейчас всё чаще звучат реплики о том, что «мальчик вырос» и отделился «от родителя».

«Никитин вернулся к проверенным схемам работы, «отключившись» от города: встречается с федеральными министрами, занимается региональными проблемами. Видимо, Панова отправили пока в свободное плавание», — отметил телеграм-канал «Нижегородский эксперт».

Но на фоне политической сепарации города от области Панова всё чаще обвиняют в политическом пиаре, популизме, и даже звучит удивление, «а кого мы, собственно, осенью выбирать будем», если глава Нижнего Новгорода в местных СМИ звучит чаще Никитина. Но недоумение недоумением, а рокировки в мэрии тихой сапой продолжаются. На прошедшей неделе был назначен новый руководитель департамента транспорта и связи, которым стала Елена Кузнецова.

«Владимир Панов назначил Елену Кузнецову директором департамента транспорта и связи. Главная задача — создать, наконец, схему общественного транспорта, удобную и понятную жителям города. Мужчина не смог, теперь посмотрим, как женщина организует транспортников», — отозвался на это назначение телеграм-канал «Горький Нижний».

Кроме непосредственно администрации города, рокировки ожидаются и в муниципальных учреждениях. Так, до 27 марта мэрия принимает документы на вакантную должность гендиректора «Нижегородэлектротранса». Того самого предприятия, что имеет множество долгов и чьи счета не так давно арестовывала налоговая служба. Тяжёлое наследство достанется новому руководителю.

Читайте также: Всем должны: нижегородская мэрия разрывается между кредиторами

На прошлой неделе также сменилось руководство у муниципального казённого учреждения «МФЦ Нижнего Новгорода». И. о директора вместо ушедшего по неизвестным причинам Максима Рабина была назначена его первый заместитель Светлана Мусарская.

ИА REGNUM Горы снега постепенно превращаются в кучи грязи

А стихия «против»

Между тем против Владимира Панова, назначенного в середине января 2018 года на пост мэра, то есть в самый разгар зимы, играет серьёзный противник — стихия. Эта зима стала испытанием для главы города. и пока справляется он с дирижированием процессом снегоуборки не очень хорошо. Почитай, половину работы за него делают жители, жалуясь на все «узкие места» и недочищенные тротуары.

Телеграм-канал «Нижегородский эксперт» отметил, что мэр «критикует решения предыдущей администрации и пытается повышать свою узнаваемость среди жителей, а снег превратился в лёд».

Вот и прошлая неделя, в начале которой город накрыл снегопад, создав многокилометровые автопробки, показала, что тема борьбы с последствиями — это больная тема для города, и никакими группами в соцсетях, бумажками с шутливыми предложениями слепить снеговика и ночными объездами её не разрешить.

«Прошедшей ночью Владимир Панов вновь объехал главные магистрали с целью проверки качества уборки снега. Проверить проверил, но с утра город опять встал в пробках. Коммунальщики уже включили режим весны, и снег опять оказался «неожиданным»?» — писал 5 марта телеграм-канал «Горький Нижний».

О том, что сами по себе коммунальные службы и прочие ответственные не справляются с задачей, говорит и то, что за два месяца (с февраля по март 2018 года) в официальную группу мэрии «Антиснег» в соцсетях поступило 771 сообщение о недостаточной уборке улично-дорожной сети, в том числе просьбы очистить от наледи пешеходные дорожки. Чаще всего заявки поступают из Нижегородского и Советского районов.

Уставшая от критики горожан мэрия в начале недели разразилась комментарием о прекращении отношений с самыми недобросовестными подрядчиками самого проблемного Советского района. Названий не было озвучено, но по результатам аукционов муниципальные контракты на содержание автодорог в 2018 году были заключены с двумя подрядными и двумя субподрядными организациями. «Прощай» скажут кому-то из них.

Кресло успело остыть

А пока в Нижнем Новгороде разбираются со стихией и считают заместителей у мэра, в федеральном ведомстве заняли успевшее остыть кресло, пустовавшее с января 2016 года. Руководителем Управления Росимущества приказом министра экономического развития РФ от 6 марта 2018 года назначен Александр Югов. О последнем известно лишь то, что он много лет отработал в структурах Росимущества, а страница руководителя на официальном сайте ведомства, кроме фамилии и должности, не содержит никаких данных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-руководитель управления два года назад был осуждён на десять лет колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере, полученную за то, что подписал документы о согласовании разделения и льготной приватизации участка в центральном районе Нижнего. Помимо срока, бывший чиновник выплатил штраф в 385 млн рублей. Взятка составила 5,5 млн рублей.

Читайте также: Экс-глава нижегородского управления Росимущества проведет в колонии 10 лет

ИА REGNUM Нижегородское метро

Транспортный вопрос

Вопрос строительства станции метро «Стрелка» в этот раз попал в зону внимания нижегородских СМИ не в связи со скандалом, а с положительным информационным поводом.

Из бюджета Нижегородской области 141,6 млн рублей планируется выделить на строительство станции в рамках проекта продления линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», работы по которому начали в конце марта 2015 года. Соответствующие поправки в главный финансовый документ региона внесут на ближайшей сессии парламента.

Немаловажным будет отметить, что в Нижнем Новгороде, кроме метро, вопрос транспортной обеспеченности решено пересмотреть и для автотранспорта. В комплексную транспортную схему города готовят изменения, а предложения от жителей будут принимать весь март. Всего будет два этапа оптимизации дорожной сети с отменой «дублей» маршрутов общественного транспорта и вводом новых маршрутов. Первый этап намечен на 2018 год, второй рассчитан на срок до 2030 года.

«В Нижнем Новгороде сегодня можно наблюдать такую картину, когда несколько полос движения заняты автобусами. Это, безусловно, неправильно. Большая «задублированность» маршрутной городской сети сказывается как на коммерческих показателях перевозок, так и в целом на ситуации на дорогах. Например, в 2013 году, когда мы начали работу, из 153 действующих маршрутов — 70% дублировали друг друга: 20% являлись полными аналогами, 23% совпадали более чем на 90%, 15% — на более чем 80% протяжённости», — рассказал на пресс-конференции директор по развитию компании «Строй Инвест Проект» Евгений Литвин, отметив, что на момент анализа загруженности магистралей 18% территории города были недостаточно обеспечены транспортом, в том числе и социальным.

По словам Литвина, предложения и разработки компании ранее неоднократно обсуждались на заседаниях городской думы, но практически не были реализованы.

«И если посмотреть на документы планирования регулярных перевозок, которые были приняты уже после того, как мы закончили свою работу, можно сказать, что они были приняты в интересах коммерческих перевозчиков в ущерб муниципальным», — добавил представитель разработчика комплексной схемы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Скандалы недели

Пока супруга проходящего по уголовному делу подозреваемым Олега Сорокина жалуется в СМИ на нападки на семью, в деле замспикера наметились интересные подробности. Речь идёт не о самом случае со взяткой, а эпизоде с покушением на Сорокина, случившимся в далёком 2004 году.

До 1 апреля 2018 года по решению суда взят под стражу экс-глава отдела уголовного розыска областного управления МВД Евгений Воронин. Его обвиняют в похищении человека, из которого, по мнению следствия, полицейские выбивали признание в покушении на вице-спикера, когда тот еще был просто нижегородским бизнесменом.

По сообщению газеты «Коммерсантъ», следователь также требовал отправить под арест и экс-оперативника Романа М.

«Расследуя покушение на тогдашнего руководителя группы «Столицы Нижний» Олега Сорокина, оперативники в апреле 2004 года насильно вывезли в лес Александра Н. (помощника депутата Михаила Дикина, впоследствии осуждённого за попытку убийства бизнесмена), имитируя его похищение «братвой». Потерпевший Н. утверждал, что его похитили на пл. Свободы и увезли на Mercedes Олега Сорокина», — пишет издание, уточняя, что последние 13 лет следствие не находило оснований для возбуждения уголовного дела, а летом 2017 года неожиданно в отношении бывших сотрудников полиции дело всё-таки возбудили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело о взятке, берущее своё начало четыре года назад, было возбуждено в отношении Олега Сорокина в середине декабря 2017 года. Тогда же замспикера был задержан, он на сегодня находится в СИЗО.

В 2012 году, когда Сорокин был мэром, компания ООО «Инградстрой», связанная с его супругой, получила права на комплексную жилищную застройку 453 га в Нижнем Новгороде. Оспорить аукцион пыталось ЗАО «Вектрон». Именно в соучастии в передаче взятки руководству ЗАО для свертывания спора обвиняют вице-спикера. Следствие считает, что в качестве посредника по передаче 1 млн долларов взятки выступил знакомый Сорокина. Посредников задержали, но тогда причастность политика не была доказана, а он сам назвал эти обвинения провокацией. Сейчас вице-спикер также не признаёт свою вину.

Читайте также: Поручители и залог не помогли: экс-мэр Нижнего Новгорода останется в СИЗО