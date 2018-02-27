Избиратель проснулся, нижегородская дума притихла, Никитин «заякорился»

Алёна Скобеева, , 19:29 — REGNUM

Нижегородская информационная повестка прошлой недели прошла под знаком кадровых изменений и ослабления влияния городской думы на администрацию города. Бытует мнение, что именно врио губернатора Глеб Никитин «сломал через колено» думу.

У городских депутатов появился новый председатель — Дмитрий Барыкин, который будет совмещать работу с постом гендиректора местного завода. В тот же день ему назначили четырёх заместителей, одним из которых стала Елизавета Солонченко, на плечи которой, по мнению экспертов, и лягут все думские заботы. Тем более ей не привыкать — в последние месяцы до назначения Барыкина именно она временно возглавляла думу.

Рейтинг главы региона Глеба Никитина пополз вверх, в том числе и после подписания соглашения с норвежскими инвесторами. А теперь ему ещё и прочат место в совете директоров ПАО «ГАЗ».

Нижний Новгород по-прежнему не устранил последствия стихии. Ситуация на дорогах настолько непростая, что даже прокуратура была вынуждена вмешаться и предложить использовать для очистки улиц осуждённых. Находчивые горожане предложили дать лопаты чиновникам, что проходили по разным уголовным делам. Из надзорного ведомства на имя главы города пришло сразу два «письма счастья», одно из них касалось как раз некачественной уборки улиц от снега и льда.

Эксперты подвели итоги электоральной активности и выявили рост интереса нижегородцев к выборам президента РФ 18 марта 2018 года. До 60% жителей региона планируют прийти на избирательный участок.

Подрядчик объяснил, почему происходит задержка зарплаты метростроевцам, списав всё на технические причины.

Нижегородский парламент провёл вторую сессию, проявив чудеса оперативности, проголосовав за час почти по двум десяткам вопросов. Спор возник лишь по вопросу передачи на баланс области федерального объекта культурного наследия и содержанию «наследства» чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

Биохимический холдинг «Оргхим» из Нижегородской области вышел на рынок Малайзии в качестве инвестора. На его средства построят завод по изготовлению компонентов для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей.

Житель региона выиграл в лотерею 267 млн рублей.

В раздевалке одной из школ произошёл пожар, а по делу о поножовщине на Горьковском автозаводе принято неожиданное решение.

У нижегородской думы новая «голова»

21 февраля дума Нижнего Новгорода провела заседание, самыми важными вопросами которого было избрание председателя и его заместителей. По кандидатуре нового руководителя сюрпризов не произошла, им был избран заместитель главы города Дмитрий Барыкин, которого в декабре в администрацию города рекомендовал врио губернатора Глеб Никитин. Следует отметить, что выполнять обязанности председателя гендиректор ПАО «Завод Красный якорь» будет без отрыва от производства. Этот момент вызвал недоумение со стороны экспертов.

«Выбрали нового председателя думы Нижнего Новгорода. Почти единогласно 40 против одного депутатов проголосовали за Дмитрия Барыкина. Не было ни интриги, ни накала страстей, ни разговоров «по душам» в кабинетах соседнего здания. Всё предсказуемо», «Что ждать от нового спикера думы Барыкина, если он даже работать будет не на постоянной основе? Так, пришёл-ушёл, заседание провёл, пошёл на завод. Барыкин — это прям олицетворение новой думы — никому не нужной, молчащей, ничего не решающей. Да, безусловно, он человек высокого статуса, опыта, промышленник, но он совсем не законодатель и совсем не трибун. Он точно не сможет стать популярным политиком, да и задачи, наверное, у него такой нет. Весь пиар уйдёт на Владимира Панова», — написали нижегородские телеграм-каналы по итогам голосования.

А вот телеграм-канал «Сорокин хвост» отметил, что реакция на выборы Барыкина совпадает с реакцией на кандидатуру Панова в качестве главы города:

«Тогда тоже говорили, что Панов и шага не ступит без команды из области, что тихий и не инициативный… А оказалось, что поговорка про тихий омут — правда. Посмотрим, появился ли у нас второй тихий омут…».

Кроме председателя, на заседании были утверждены четыре его заместителя, в числе которых ранее исполнявшая обязанности председателя думы Елизавета Солонченко. Именно на неё нижегородские СМИ и политические телеграм-каналы возлагают большие надежды при работе думы. Практически «серый кардинал» от городской думы, особенно при том, что председатель у представительного органа работает не на постоянной основе.

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«Мне интересна, прежде всего, работа по развитию системы местного самоуправления, взаимодействие с ТОСами. Эти проекты я вела раньше и продолжу вести дальше. Я всегда исхожу из того, чтобы работать было интересно, а интерес от должности никак не зависит — он зависит только от проектов и от их результатов. Полномочий заниматься теми проектами, которые мне интересны, у меня достаточно», — отметила Елизавета Солонченко, добавив, что число заместителей связано с тем, что «методом проб и ошибок мы пытаемся найти оптимальную модель управления городом», а «в нынешней модели учтены интересы многопартийности».

В беззубости думу города стали обвинять после того, как 21 февраля на заседании были приняты поправки в Устав Нижнего Новгорода. По ним кворум для принятия решения был сокращён с 2/3 до половины депутатов, что даже меньше, чем фракция «Единой России» в представительном органе, а право на согласование заместителей главы города у думы исчезло вовсе. Таким образом, депутаты перестали влиять на кадровую политику администрации.

«Удивительно, что дума приняла такие решения, сама же себя ослабив. А ещё более удивительно, зачем такие решения мэру и губернатору? Ведь у них всё под контролем, все политические силы договорились… Или нет? Такое чувство, что исполнительная власть боится активных депутатов, боится новых сорокиных, новых городских. Поэтому заранее юридически исключает все возможности депутатов влиять на администрацию», — пишет в своём телеграм-канале сотрудник научно-исследовательского Института проблем социального управления, журналист Андрей Вовк, добавляя, что рост рейтинга врио губернатора Глеба Никитина на этой неделе связан в том числе и с тем, что он «поставил своего председателя гордумы Барыкина» и «параллельно сломал через колено гордуму, её устав и всё МСУ».

Но кадровый вопрос — не единственное, что решалось на заседании думы. В тот же день были внесены изменения в городской бюджет, уменьшившие доходную часть на 718,7 млн рублей, а расходную на 3,5 млн рублей. При этом дефицит бюджета 2018 года вырос на 715,1 млн рублей, составив 1,1 млрд рублей.

«Письма счастья» от прокурора: бюджет и стихия

Владимир Панов, не так давно занявший кресло главы администрации Нижнего Новгорода, на этой неделе получил «особое внимание» прокуратуры дважды, и оба раза в виде предписаний.

В первом, обнародованном 19 февраля, надзорное ведомство потребовало устранить нарушения бюджетного законодательства. Прокурорская проверка установила, что кредиторская задолженность бюджета «по обязательствам 2016 года была полностью погашена в августе 2017 года, а размер кредиторской задолженности за год снизился более чем в 2,3 раза и по состоянию на 1 января 2018 года составил 300,7 млн рублей, из которых 59,1 млн рублей являются просроченной кредиторской задолженностью». И, несмотря на снижение долгов, они остаются существенными, особенно «при имеющейся нехватке денежных средств на решение социально важных вопросов».

Тут стоит отметить, что вопрос долгов рассмотрели и депутаты на заседании 21 февраля. Директор департамента финансов администрации Юрий Мочалкин рассказал, что на начало года задолженность была 896,3 млн рублей, а погашено 420,3 млн рублей (47%). 160 млн рублей из погашенных — это долги перед малым и средним бизнесом. Остаток задолженности — 140 млн рублей — планируется погасить до 1 сентября 2018 года.

Интереснее было второе предписание, касающейся некачественной уборки улиц от снега и льда. Найти официальный документ не удалось, но нижегородские издания написали, что прокурор предложил администрации привлечь к уборке улиц осуждённых.

«Городская прокуратура предложила администрации Нижнего Новгорода рассмотреть возможность привлечения осужденных к уборке улиц. Но по улицам города сразу стал слышен не скрежет металла (лопат в смысле), а гул критики. Кто-то считает, что осужденных по «тяжелым» статьям себе дороже выводить на улицу и давать лопату в руки. Другие не понимают экономического обоснования вопроса — нужно ведь их привозить, потом развозить, еще и следить в процессе. Эти же советуют «умникам» лучше последить за управляющими компаниями, что ответственны за чистоту улиц. «Собаки» лают, а снег всё лежит», — пишет телеграм-канал «Горький Нижний».

Канал «Мининский сторожевой» съязвил, что «если привлечь только осуждённых, задержанных и находящихся под следствием нынешних и бывших руководителей Н. Новгорода, то вопрос со снегом будет решён».

"Владимиру Панову с помощью городской прокуратуры послали очередной сигнал, что недовольны промежуточными результатами его хозяйственной деятельности. Заигравшемуся в политику Панову напомнили, чем он в первую очередь должен заниматься на посту главы администрации города. Если он так и не поймёт эти сигналы, посылаемые ему по разным каналам, то дальше можно будет ожидать более жёстких действий по его персоне», — отметил другой телеграмер.

На что «поставил» Глеб Никитин?

По итогам январь-февраля 2018 года Глеб Никитин в «Национальном рейтинге губернаторов», составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг», занял скромное 38-е место.

«Глеб Никитин занял 38-е место во второй группе рейтинга! Это не самый лучший результат, но вектор задан правильный. В первые месяцы после назначения наш врио был на 61-й строчке и открывал третью группу губернаторов, а по итогам года поднялся на 53-е место», — отметил телеграм-канал «Нижегородская стрелка».

Комментируя позицию Глеба Никитина в этом рейтинге, политолог, старший научный сотрудник Приволжского филиала института социологии РАН Александр Прудник отметил, что тот пришёл в регион в непростое время — «ему пришлось начинать работу в системе управления, которая сложилась в области за 12 лет губернаторства Валерия Шанцева» и «накануне назначения Никитина завершился период острого противостояния областной администрации и консолидированной группы местной элиты, сложившейся вокруг крупного застройщика В. Сорокина».

Политолог отметил, что в руки группы Сорокина перешёл контроль над городской администрацией, и высокое влияние обозначилось в областном парламенте.

«Этому вынужденному симбиозу жёстко противостояла структура полпредства (ПФО). Вновь назначенному губернатору необходимо было быстро переформатировать эту сложившуюся властную систему. Он с этой задачей справился», — добавил Прудин, уточнив, что группа Сорокина не без помощи полпредства была вытеснена на периферию властных отношений, и несмотря на попытки сопротивления «Никитину удалось разрешить проблему длительного (с начала 90-х годов) противостояния городской и областной властей».

Отметил политолог и то, что с 2018 года начались кадровые рокировки в областной администрации, в частности, «главными субъектами, оказывающими непосредственное влияние на политические процессы в Нижегородской области, являются структуры «Ростеха», «Росатома» и полпредства», а «новый губернатор стремится использовать потенциал этих структур для решения первоочередных задач, стоящих перед ним».

Что же касается населения, то тут эксперт отметил осторожную надежду, что вместе с новым главой области «начнётся новый позитивный этап в развитии» региона. Поддержку у населения получило избавление Нижнего Новгорода от двуглавой модели управления.

«В настоящее время в деятельности Никитина бросается в глаза то, что его активность сосредоточена в трёх сферах: формирование правительства области, обеспечение проведения президентских выборов, подготовка города к чемпионату мира», — резюмировал Прудин.

Стоит отметить, что Никитин, которого изначально местные элиты рассматривали как временщика, эдакого варяга, активно закрепляется на вверенной территории. Сначала он оформил постоянную «прописку» в новом «доме», а теперь совместно с Шанцевым вошёл в список кандидатов в совет директоров ПАО «ГАЗ».

По информации газеты «Коммерсантъ», кандидаты на посты в совете директоров были предложены акционерами, владеющими не менее чем 2% голосующих акций компании. Окончательное решение будет принято на годовом собрании акционеров.

А вот в кадровом вопросе в ведомстве Никитина на неделе наблюдалось затишье. Пока в городской администрации меняются главы департаментов, здесь после отставки вице-губернатора Романа Антонова неделю назад расклад не изменился. Между тем до сих пор вакантно кресло заместителя по экономике.

«Структуру поменяли, Антонова убрали — и наступило затишье. Потому что до выборов президента ждать новых увольнений или назначений не приходится. А чего мы ждём? Ждём, что придёт новый зам по внутренней политике, а Сватковский-Аверин-Байер (Дмитрий Сватковский, Антон Аверин и Александр Байер — и. о. заместителей губернатора. прим ИА REGNUM ) покинут правительство, — пишет в своём телеграм-канале Андрей Вовк. — Но почему не назначить зама по экономике? Это же очень важный блок, и вы сами выделили его из блока, который курировал замгубернатора Евгений Люлин».

Вовк отмечает, что в блоке четыре ведомства — финансов, экономического развития, имущества и связи, и вопрошает, кто же «ими руководит, если даже нет и.о. замгубернатора».

"Такое чувство, что место замгубернатора по экономике за кем-то зарезервировано или является разменным в каких-то политико-экономических играх», — добавляет эксперт.

Электорат просыпается

Научно-исследовательский институт проблем социального управления (ИПСУ) подвёл еженедельные итоги опросов на территории Нижегородской области по вопросу участия избирателей в выборах президента РФ. За неделю показатель вырос с 53% почти до 60%. Именно столько респондентов готовы прийти на участок 18 марта.

Эксперты связывают рост активности с тем, что набирает обороты уведомительная и предвыборная кампании. Жители региона больше узнают о предстоящих выборах и задумываются о своём участии.

В опросах участвуют порядка 1,2 тыс. респондентов.

«Выборка пропорционально распределена относительно численности городского/сельского населения, пола, возраста. Доверительная вероятность 97%, доверительный интервал ± 3,68%», — отмечается на сайте института.

Напомним, на 1 января 2018 года в Нижегородской области зарегистрировано 2 603 915 избирателей, что по сравнению с 1 июля 2017 года меньше на 0,85% (тогда зафиксировали 2 626 226 избирателей). В регионе в день выборов будут работать порядка 2,5 тыс. общественных наблюдателей, из них около 1,5 тыс. — иностранные гости.

Добавим, явка избирателей на выборах главы государства в марте 2012 года в регионе составила 67,02%.

Инвесторы земли нижегородской

Нижегородское предприятие «Оргхим», производитель «зелёной химии», анонсировал строительство завода по изготовлению компонентов для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей в порту Малайзии. Объём инвестиций составит 57,2 млн долларов. Из них 80% — это проектное финансирование Газпромбанка. Стройка должна завершиться во втором квартале 2019 года.

«Наш проект станет первым производством полного цикла в холдинге за пределами Российской Федерации», — заявил генеральный директор холдинга Николай Ходов.

Проект включает не только завод, но и возведение терминального комплекса, где будут хранить сырьё и готовую продукцию.

Ещё один инвестиционный проект, анонсированный на прошлой неделе, на этот раз планируется реализовать на территории Нижегородской области. 21 февраля глава региона Глеб Никитин подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Правдинское Свино Производство-2», которая входит в структуру норвежской компании «Раша Балтик Порк Инвест». Общий объём инвестиций в возведение новых производств со стороны компании должен составить около 7,2 млрд рублей. На эти деньги запланировано построить два свиноводческих комплекса на 360 тыс. голов в целом. Это не только принесёт по поступления от налогов, но и порядка 200 новых рабочих мест.

Кроме того, компания «Раша Балтик Порк Инвест» запланировала строительство четырёх биогазовых станций по производству тепло‑ и электроэнергии в регионе. Каждый объект — это комплекс по переработке сельскохозяйственных отходов с производством удобрений и биогаза, из которого в дальнейшем вырабатываются электроэнергия и тепло. Объем инвестиций в каждую станцию заявлен на уровне 14 млн евро.

К слову, подписание соглашения с норвежцами называют в числе причин повышения рейтинга врио губернатора на прошедшей неделе.

«Практически «день Норвегии» у нас. Еще одна «шайба» на счету Никитина», — писали нижегородские телеграм-каналы.

Законодательная оперативность

Нельзя оставить без внимания состоявшееся на прошедшей неделе заседание нижегородского парламента. За час законотворцы проголосовали по более чем 30 вопросам повестки, не останавливаясь даже на доклады по ним. Единственный момент, который вызвал оживлённую дискуссию — это передача федерального объекта культурного наследия бывшей швейной фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде на баланс области и содержание объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 после того, как он закончится. Оба этих вопроса в рамках принятия поправок в бюджет 2018 года поднял депутат Владимир Буланов. Он спросил у присутствовавших на заседании коллег и представителей профильных министерств, какова дальнейшая судьба здания и для чего снова принимать на баланс то, от чего активно избавлялись в прошлом созыве.

«Депутаты прошлого созыва помнят, что мы активно от памятников избавлялись — продавали, передавали в частные руки. А сейчас нам такое счастье, оно зачем?» — удивился депутат и напомнил, что впервые в регионе был принят бездефицитный бюджет, который сейчас пытаются нагрузить дополнительными расходами.

Ответа на свои вопросы он не получил, ответственные лица сослались на подготовку концепции по управлению новым зданием и предложили подождать, пока она будет готова.

Депутатов также интересовало, кто будет содержать стадион, строящийся для проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, в том числе поливать и стричь газон, после того как мундиаль пройдёт.

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Депутат Владислав Егоров рассказал, что нет данных о том, есть ли договорённость с федеральными властями о содержании стадиона за счёт казны страны.

«А это означает, что нам до полумиллиарда каждый год придётся искать дополнительных бюджетных средств для того, чтобы содержать стадион, который будет активно использоваться только две недели», — заявил депутат.

На это министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима отметила, что по расценкам на содержание данных нет, так как стадион ещё не построен и аналогов ему нет.

«Нет понимания и у Российской Федерации пока, что она будет делать с этими 11 построенными стадионами. То ли она их будет содержать сама, то ли она будет принимать решение о пятилетнем субсидировании на паях с субъектами, поэтому и ответить сейчас практически невозможно», — заявила она, уточнив, что сейчас вопрос на рассмотрении в правительстве РФ.

Лотерея успеха: нижегородский миллионер

Житель Нижнего Новгорода, чьё имя не разглашается в целях безопасности, выиграл в лотерею более 267,5 млн рублей. Организаторы розыгрыша уже назвали сумму рекордной. Победитель угадал все шесть чисел, а сам билет, принёсший удачу, стоил ему 100 рублей. Получить выигранные деньги новоиспечённый миллионер сможет в Москве.

С выигрыша между тем придётся уплатить подоходный налог в размере 13%, что составит порядка 34,775 млн рублей.

«Теперь как честный нижегородец он, конечно, потратит выигрыш на погашение кредиторской задолженности города. Хватит закрыть больше половины!» — шутит один из нижегородских телеграм-каналов.

Скандал на стройке

Пока одни выигрывают миллионы, другие вынуждены ждать, когда же им выплатят заработанное. Уже не первую неделю вокруг стройки станции метро «Стрелка» ходят слухи о задержках зарплаты метростроевцам, работающим на её возведении. Между тем в трудовой инспекции говорят об отсутствии жалоб со стороны работников, правозащитники утверждают обратное.

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«Ввиду смены генерального директора в настоящее время производится переоформление банковских ключей, что сдерживает выплату заработной платы по техническим причинам», — цитирует слова представителя подрядной организации ООО «НН «СУ-620» издание «НТА-Приволжье».

Между тем в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ Александр Курдюмов пообещал разобраться в сложившейся ситуации, отметив, что уже готовит запросы в генеральную прокуратуру РФ.

«В то время, как в Москве на днях благополучно ввели в эксплуатацию новые станции метрополитена, в Нижнем на фоне строящейся станции метро «Стрелка», кажется, разгорается скандал», — пишет он.

Напомним, станцию обещают в тестовом режиме запустить к концу апреля 2018 года.

ЧП в школе

В Сормовском районе Нижнего Новгорода в школе №156 21 февраля около 16:00 дня случился пожар в гардеробе. В этот момент в здании находилась вторая смена и дети из продлёнки. Более 250 детей и 28 сотрудников были эвакуированы, пострадала только сотрудница гардероба, она отравилась продуктами горения. Здоровье женщины вне угрозы.

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«Главное, что в результате никто не был госпитализирован. Но сгорели одежда и вещи детей. По моему поручению всем родителям будут выделены средства из резервного фонда главы города. Многодетные и малоимущие семьи, для бюджета которых экстренная покупка верхней одежды может стать непосильной задачей, получат деньги уже завтра», — в тот же день заявил глава города Владимир Панов.

В подвале школы провели восстановительные работы, специалисты сделали забор воздуха и подтвердили, что показатели не превышают предельно допустимые значения. Дети вернулись к учебному процессу. Среди причин возгорания называют детскую шалость.

Трагедия на ГАЗ: никто не ответит?

Подозреваемый в тройном убийстве специалистами медицинского центра им. Сербского признан невменяемым. У него обнаружили сложную психопатологию, которая вполне может избавить его от пребывания в тюрьме.

Напомним, трагедия на ГАЗе произошла в конце августа 2017 года. Сотрудник одного из цехов неожиданно для всех схватился за нож. Тогда от его действий пострадали пять человек, трое из которых погибли. Среди причин необъяснимых действий мужчины называлась ревность.

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