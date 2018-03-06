И прокурор в помощь: в Нижегородскую область зачастили министры

Алёна Скобеева, , 18:34 — REGNUM

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, выразил готовность совершить рывок и выполнить все поставленные задачи.

Электоральную активность населения на предстоящих выборах президента РФ в регионе планируют повысить за счёт проведения в этот же день рейтингового голосования за общественные пространства. Прогнозируемая явка в регионе пока остановилась на отметке 60%, а за порядком на предвыборных участках планируют следить около 2,5 тыс. общественных наблюдателей. Глава региона Глеб Никитин изменил губернаторскую традицию голосовать в Зелёном городе и подал заявление о желании проголосовать на участке в гимназии №1 на пл. Минина.

Министр строительства РФ Михаил Мень и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посетили Нижегородскую область с рабочими визитами. Мень принял участие в перерезании ленточки на долгострое, а Скворцова ознакомилась с разработками местного университета по вопросу диагностики новообразований кожи.

На начавшейся неделе в Нижнем Новгороде с визитом находится первый вице-премьер страны Игорь Шувалов. Нижегородские СМИ и телеграмеры отметили, что «замечательно, что Нижегородский регион находится в поле зрения федерального центра».

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов провёл первую встречу с жителями, на которой ему задали «неудобные вопросы», а сам он попросил переадресовать ряд претензий к районной администрации. Несмотря на напряжённость первого «выхода в люди», Панов планирует продолжать «живые» встречи. Телеграм-каналы уже высказали мнение, что на фоне засыпанного снегом города это выглядит как политический пиар и популизм.

Погода снова сыграла против коммунальных служб Нижнего Новгорода, и конец недели и начало следующей прошли для многих жителей в автомобильных пробках, которые растягивались на километры. Городские власти пообещали расторгнуть контракты с некоторыми недобросовестными подрядчиками и пересмотреть систему уборки снега.

В прокуратуре региона сменили руководителя — на выходца из Кировской области, чтобы, как считают эксперты, дистанцировать ведомство от местных элит. Поговаривают, что у следствия появились претензии к некоторым высокопоставленным представителям надзорного ведомства «из местных».

Нижегородцы протестуют против передачи парков и скверов под застройку религиозными объектами. А в комплексную транспортную схему Нижнего Новгорода ждут предложений от населения.

Никитин к рывку готов

Комментируя послание Владимира Путина Федеральному собранию, прозвучавшее 1 марта, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин назвал его переходом к этапу решающего рывка во всех отраслях и отметил, что регион готов к выполнению всех поставленных задач.

Он отметил, что вопрос создания комфортной городской среды для Нижегородской области имеет особое значение, крайне важной Никитин назвал для региона тему экологии в части ликвидации экологического ущерба, свалок, повышения экологичности работы предприятий.

«С одной стороны, это позволит снизить воздействие на окружающую среду, с другой — внедрение новых технологий даст стимул к развитию нижегородской промышленности», — добавил он.

Среди отмеченных и важных для Нижегородской области сфер также было развитие дорожной сети, по которой регион будет «следовать федеральной политике», развитие медицины, ее доступности для населения, увеличение расходов на медицинское обслуживание.

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Отметил врио губернатора и потенциальные источники средств для решения поставленных задач, достижения экономического роста. В их числе Глеб Никитин видит повышение производительности труда на предприятиях, привлечение инвестиций с акцентом на промышленность, а также повышение объёмов несырьевого экспорта.

К слову, в готовящуюся Стратегию социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года после выступления Владимира Путина планируют включить отдельный блок по развитию экспорта.

А стихия «против»

Похоже, что коммунальные службы Нижнего Новгорода встретили весну досрочно, а вот стихия оказалась против. В прошедшие выходные и начало текущей недели регион накрыло снегопадами, да такими, что утром 5 марта Нижний Новгород стоял в многокилометровых пробках. По состоянию на 9:30 мск пробки из-за последствий снегопада, начавшегося 4 марта, в областном центре достигали 9 баллов. За сутки в городе выпало больше 10 сантиметров осадков. За сутки только с улиц Нижегородского района было вывезено свыше 4 тысяч кубометров снега — вдвое больше обычного. Ещё столько же вывезли за 2—4 марта с улиц проблемного Советского района.

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«До этого городские власти с помощью снегоблогеров и потешной группы «Антиснег» пытались убедить всех, что это у нижегородцев со зрением всё плохо, а город-то они убирают просто великолепно. Не получилось», — написал один из телеграмеров на официальное заявление мэрии о том, что «систему уборки снега нужно менять».

В ночь на 5 марта градоначальник с активистами группы «Антиснег» проехался по городу и по результатам этого объезда сделал ряд заявлений.

«Если говорить объективно, то нас еще очень сильно подводят подрядчики. Город готов платить деньги, но подрядчики не могут выполнить работы. Данные группы «Антиснег» говорят о том, что самый сложный район — это Советский. Из 197 обращений закрыто на сегодняшний день только 67 или 35%. Если говорить по другим районам, то среднее значение составляет порядка 70%. Это те заявки, которые подтверждены жителями и закрыты. Поэтому Советский район сейчас находится на самой низкой ступени с точки зрения выполнения заявок, — заявил Владимир Панов. — Наследство той системы, которая была сформирована, оно присутствует. Задача сейчас — в ручном режиме все эти вопросы снимать, а уже к следующей зиме подготовиться по совершенно другим лотам и схеме уборки. А самое главное — сделать это открытым и доступным, чтобы каждый житель мог увидеть, кто несет ответственность за уборку конкретного участка — пешеходной дороги, автомагистрали или придомовой территории».

Глава администрации Советского района Владимир Исаев уточнил, что проблема с подрядчиком есть и тот уже оштрафован почти на 3,7 млн рублей, но «это не возымело должного действия», и сейчас власти меняют подрядчика.

«Мы возьмём субподрядчика, что завершить зимний сезон. До 8 марта улица Бекетова вместе с прилегающими территориями будет приведена в нормальное состояние», — пообещал Исаев.

День Х: наблюдатели и активность

Главная тема марта во всей стране — это, конечно же, выборы президента РФ, которые пройдут 18 марта. На избирательных участках Нижегородской области ожидается «десант» из почти 2,5 тыс. общественных наблюдателей. А чтобы повысить явку, власти Нижнего Новгорода и еще 18 городов региона в этот день проводят рейтинговое голосование по отбору территорий, где благоустройство пройдёт в первую очередь. В окончательный нижегородский список попала 81 площадка, среди которых — 46 скверов, восемь парков, а также прибрежная часть Оки и многое другое. В целом по области в первоочередной список включены 170 объектов.

«Выбрать то или иное общественное пространство можно будет 18 марта 2018 года, приняв участие в рейтинговом голосовании в одном из пунктов на территории своего района. Проголосовать сможет любой житель города старше 14 лет при предъявлении паспорта или документа, заменяющего его», — отмечается на официальном сайте мэрии с напоминанием, что в 2018 году на программу по благоустройству дворовых территорий городу выделено почти 600 млн рублей.

Пока, по подсчётам Научно-исследовательского института проблем социального управления (ИПСУ), который еженедельно проводит опросы по вопросу участия избирателей в выборах президента РФ, явка всё так же предполагается на уровне 60%. Из них 39,3% респондентов выбрали вариант ответа — «скорее всего приду», а 18,9% — «точно приду». А 10,7% — тех, кто еще не знает, посетит ли избирательный участок 18 марта. Для сравнения, явка на выборах главы государства в марте 2012 года в Нижегородской области была на уровне 67,02%.

Напомним, на 1 января 2018 года в список избирателей включено 2 603 915 человек — на 0,85% меньше, чем на 1 июля 2017 года. В день выборов в Нижегородской области будет задействовано 2229 участков, часть жителей, а именно более 3,1 тыс. человек, будут голосовать не по месту постоянного проживания. В их числе и врио губернатора Глеб Никитин. 3 марта 2018 года он подал заявление о включении в список избирателей по месту нахождения — в УИК №2551, расположенную в гимназии №1 на площади Минина и Пожарского. Тем самым, по мнению телеграмеров, прервал давнюю традицию губернаторов — голосовать в курортном посёлке Зелёном городе, территориально входящем в столицу региона.

Как мэр в «люди» ходил…

27 февраля нижегородский мэр Владимир Панов начал внедрять в жизнь новый формат общения с жителями — открытые встречи.

«Такие встречи я буду проводить каждый месяц. Открытость городской власти и обратная связь с жителями являются для меня одним из самых главных приоритетов. Сейчас в работе информационные системы, которые позволят жителям более оперативно и комфортно решать городские вопросы. Но личные встречи всегда должны быть, чтобы напрямую услышать, что волнует нижегородцев, какие есть вопросы, пожелания и предложения. Для меня это в какой-то степени «сверка часов». Необходимо расставить приоритеты и в первую очередь решать те задачи, которые обозначат нижегородцы», — заявил на своей странице в соцсетях мэр в преддверии встречи, а после неё добавил, что «благодарен жителям за неравнодушие и веру в то, что действительно в городе что-то изменится».

Мэр также отметил, что «важно администрации города и жителям научиться быть по одну сторону», а «администрация будет учиться работать на решение вопросов и честную обратную связь с жителями, но быстрого и безболезненного превращения не получится».

Нижегородские СМИ мало писали про прошедшую встречу, но телеграм-каналы были весьма активны.

«Не с того района начал свои встречи с жителями мэр Владимир Панов», «атмосферка была, мягко говоря, напряженная», «Владимир Панов в ответ на обилие критики классическим образом винил во всех смертных грехах прежнюю администрацию и её чиновников, а по конкретным вопросам — оставил на растерзание толпы главу Автозаводского района Ногина. Хитрая стратегия под названием «один я д'Артаньян». В целом «транспарентность» администрации осталась недопонятой участниками встречи. Вспоминаются сюжеты столетней давности про «хождение большевиков в народ», «Посмотрим что предложит Панов, да и будет ли вообще толк от этих посиделок…», «Безусловно, публичные встречи — это плюс для любого руководителя. Хотя мне лично кажется, что Панов поторопился с ними. Сначала надо хоть какую-то узнаваемость в городе набрать, а потом уже выходить в люди. Ну, или начал бы с территории своего бывшего округа, где его немного знают. Ну уж точно не с самостоятельного Автозавода. Да и вообще, пока такие встречи выглядят не как открытость, а как пиар», — писали телеграмеры.

Примечательно, на заседании Эксперт-клуба 28 февраля, то есть спустя сутки после хождения градоначальника в люди, политолог Сергей Кочеров, рассуждая на тему ответственности местной власти, заявил, что «чиновникам народ не нужен».

Общественный транспорт: мнением по маршрутам

В сфере общественного транспорта Нижнего Новгорода назревает «перестановка» — городскую транспортную схему планируют изменить, а предложения о том, как это сделать, ждут в том числе и от жителей.

«Перед тем, как приступить к созданию новой комплексной транспортной схемы, специалисты тщательно изучили существующую транспортную ситуацию, придя к выводам, что в Нижнем Новгороде отсутствует система организации транспортного обслуживания населения, которая бы отвечала требованиям безопасности пассажирских перевозок и принятым в январе 2017 года стандартам качества оказываемых транспортных услуг», — пишет официальный сайт мэрии.

Первой задачей, поставленной перед новым директором департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода Еленой Кузнецовой, стал анализ маршрутной сети города с учётом мнения жителей. Для этих целей в соцсетях была запущена профильная группа, которая пока довольно безлюдна. В течение месяца будет идти сбор предложений, после чего их систематизируют и отдадут разработчикам схемы для актуализации документа, который затем будут обсуждать на общественных слушаниях.

«Нижегородцы, для вас свежие прекрасные новости. У нас будут изменять городскую транспортную схему. Опять, — пишет телеграм-канал «Nizhny Novgorod | Live». — На разработку КТС потратили 65 миллионов рублей, при этом не послушали разработчиков из «Специнвестпроекта», что привело к изъянам в схеме и недовольству горожан. Именно это вроде бы поспособствовало уходу с поста руководителя дептранса. В итоге: в ближайшее время откроют «горячую линию», куда можно будет обратиться с просьбой восстановить нужный маршрут, также обещали сделать группу в соцсетях для этих же целей. Доработанную схему еще раз проверят, обсудят на уровне районов, а потом утвердят».

Мень «по душу» дольщиков, и кто достроит «Новинки Smart-city»

Нижегородские дольщики были, что называется, в информационном топе недели. 27 февраля на ул. Генерала Штеменко в Нижнем Новгороде с участием главы Минстроя РФ Михаила Меня торжественно перерезали ленточку на последних «проблемных домах» АО «СУ-155». В Советском районе было сдано 329 квартир, что закрыло вопрос «крыши над головой» для такого же количества семей. Всего с участием банка «Российский капитал» в регионе достроили семь домов этой компании, и на 916 семей «обманутых дольщиков» стало меньше. Это потребовало около 2 млрд рублей вложений.

«Нижегородская область находится в числе первых регионов России, в которых досрочно завершено строительство всех проблемных объектов группы компаний «СУ-155», — заявил Мень, добавив, что всего застройщик по стране оставил ещё порядка 30 объектов, где квартиры ждут более 7 тысяч семей.

Министр, к слову, высоко оценил взаимодействие с региональными властями и заметил, что без этого «невозможно было бы в установленные сроки решить эту проблему».

"Есть вопросы, связанные с оформлением документов, бюрократическими процедурами, подключением к инженерным сетям. Все они успешно решены», — добавил Михаил Мень.

Ввод дома — это, конечно, прекрасно, но говорить о закрытии проблем нижегородских дольщиков рано. В феврале покупатели квартир в ЖК «Новинки Smart-city», не найдя поддержки в своём отечестве, отправились за решением своих проблем в Москву. Попав на передачу «Прямой эфир», они подробно рассказали о своих проблемах, выведя их на федеральный уровень. И 27 февраля на церемонии открытия объектов «СУ-155» глава региона Глеб Никитин вспомнил про них.

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Он отметил, что всего в области на постоянном мониторинге находятся 18 проблемных объектов, но по всем уже разработана «индивидуальная дорожная карта, идет постоянная разработка решений», в числе которых передача участков в собственность региона, и поиск инвесторов, готовых взяться за достройку объектов.

«Уже есть решения по поводу передачи более 130 гектаров в Новинках из федеральной собственности в региональную. Кроме того, подписан меморандум с компанией «Орелстрой». Они проявляют заинтересованность, и мы оказываем им полную поддержку. Достройка проблемных объектов в регионе одна из приоритетных задач, и простых решений здесь нет», — заявил глава по проблеме «Новинок Smart-city».

1 марта глава регионального минстроя Алексей Сыров подробнее рассказал о судьбе ЖК «Новинки Smart City». Он подтвердил, что подписан проект протокола о намерениях с ПАО «Орелстрой». Документ содержит пошаговое решение проблемы, а переговоры с ПАО продолжаются. По словам Сырова, сейчас решается вопрос достройки объектов группы компаний «Квартстрой», которые находятся на стадии завершения.

Среди путей решения — предоставление земли не только из федеральной собственности, но и из муниципальной.

Главная от медицины, или зачем приезжала Скворцова

Зачастили федеральные министры на прошлой неделе с визитами к нижегородским властям. Вот и министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 26 февраля ознакомилась с инновационными разработками «Приволжского исследовательского медицинского университета» — мобильным приложением по диагностике новообразований кожи, разработанным с компанией «Harman» в октябре 2017 года. В институте отметили, что данное приложение просто в применении — «новообразования снимаются камерой телефона, после чего происходит анализ специально обученной нейронной сетью», после этого программа делает вывод, безопасное образование или нет.

До этого совместно с Глебом Никитиным министр посетила роддом городской клинической больницы №40 Автозаводского района, где вручили семьи Гришиных, у которых родилась тройня, шестиместный автомобиль «Соболь» «Группы ГАЗ».

В целом визит был рабочим, без подписания каких-либо соглашений, глобальных переговоров.

«Варяг» в прокурорское кресло

На прошедшей неделе у прокуратуры Нижегородской области появился новый руководитель, пока с припиской «и.о». Официально информацию в ведомстве не подтверждают, а на официальном сайте прокуратуры место руководителя пока вакантно и есть данные лишь по заместителям.

Как сообщают местные СМИ, новым главой ведомства стал выходец из Кировской области Андрей Юмшанов, который с сентября 2016 года занимал должность начальника управления Генпрокуратуры РФ в ПФО, а до этого был заместителем прокурора Кировской области. По данным официального сайта Управления, государственный советник юстиции 3 класса Юмшанов родился в Арбажском районе Кировской области в 1978 году. После того, как в 2000 году закончил Марийский государственный университет по специальности «правоведение» и вплоть по 2009 год, он трудился в органах прокуратуры Кировской области. Последующие три года (до 2012 года) он занимал должность помощника заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям.

«Исполняющего обязанности прокурора области Евгения Денисова так и не утвердили в Генеральной прокуратуре РФ в течение положенного полугода. Вероятный претендент на пост и.о. прокурора, заместитель Дмитрий Жиделев попал под уголовное дело», — пишет «Коммерсантъ», уточняя, что окончательное назначение в силовом ведомстве, вероятнее всего, пройдёт после президентских выборов.

Тут следует отметить, что Денисов, который последние полгода и был временным прокурором области, вернулся на прежнее место работы — первым заместителем областного прокурора. В этой должности он работает с июня 2013 года.

Назначение на пост главы надзорного ведомства «варяга» многие назвали логичным шагом.

«Здесь надо особенно подчеркнуть, что фигура не из местных — из Кировской области. В этом и есть логика назначения, и полагаем, что логика правильная. В качестве и. о поставлена независимая фигура, которая может сохранять максимальную дистанцию от местных элит», — пишут телеграмеры.

Интересная ситуация сложилась вокруг заместителя прокурора Дмитрия Жиделева, у которого были большие шансы занять кресло руководителя. В нижегородских СМИ и телеграм-каналах на прошлой неделе появилась информация о проводимых у него обысках. В тот же день следственное управление региона разместило на своём сайте опровержение, где было написано, что следственных действий в отношении зампрокурора не проводят. Спустя сутки сообщение с сайта исчезло, что создало вокруг имени Жиделева ещё большую интригу.

«То, что СК опроверг информацию о следственных действиях в отношениях зампрокурора не означает, что никаких проверок вовсе не проводилось. А то, что СК сегодня убрал официальное опровержение с сайта — несколько проясняет картину событий», — отметил один из телеграм-каналов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2017 года, то есть спустя несколько месяцев после скандала с обнаруженными в Майами квартирами главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина, прокурор области Олег Понасенко внезапно ушёл в отставку. А до этого возглавляемое им ведомство, проведя проверку по поводу недвижимости, никаких нарушений антикоррупционного законодательства не нашло. Нижегородские СМИ в это же время отметили, что именно квартиры Карнилина потянули за собой и прокурора.

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Это не все события в прокурорском ведомстве. В начале недели также стало известно, что бывшему зампрокурора Нижегородского района Сергею Кудашову, который подозревается в получении денег за решение вопроса, связанного с преднамеренным банкротством одной из фирм региона, продлили домашний арест. Есть информация, что речь идёт о сумме в 700 тыс. рублей.

По данным «Коммерсанта», соучредители фирмы находились в состоянии корпоративной войны и раздела имущества.

«Один из участников компании подозревал второго в выводе активов и нежелании платить деньги за выкуп доли и часть прибыли. По заявлениям коммерсантов возбуждались уголовные дела, за расследованием которых надзирала прокуратура Нижегородского района», — пишет издание.

«Храмам место на пустырях, а не в скверах»

Жители Нижегородской области просят региональные власти запретить застройку скверов и парков религиозными объектами.

«Место храмов на пустырях, а не в парках», — возмущены жители, которые пишут петиции и протестуют против уменьшения мест для отдыха.

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Напомним, без согласования с общественностью, без публичных слушаний в апреле 2016 года депутаты приняли областной закон об озеленённых территориях общего пользования, позволяющий размещать церкви и храмы в скверах и парках. Это сразу же вызвало бурный протест жителей, который продолжается до сих пор. К настоящему моменту собрано свыше 4,3 тыс. подписей против закона.

На прошлой неделе требования были направлены председателю Законодательного собрания области Евгению Лебедеву, врио губернатора Глебу Никитину и главе города Владимиру Панову.

«Жаркие обсуждения уже проводились, и теперь власти готовы пойти на уступки: парламентарии считают, что закон «не прижился» и нуждается в пересмотре. А всё почему? А потому, что нужно было сразу брать в работу слова Глеба Никитина о том, что перед утверждением объектов благоустройства нужно посоветоваться с жителями. Тогда бы и протестных настроений не было, и подписи никто не собирал», — высказал своё мнение телеграм-канал «Горький Нижний».

А спикер нижегородского парламента в комментариях «Ъ» отметил, что «закон не приживается, и его следует обсудить на комитетах и вынести на заседание законодательного собрания».