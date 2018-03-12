Северокорейский кризис подходит к концу? Удастся ли президенту США Дональду Трампу и северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну найти выход и провозгласить мир? Откажется ли Пхеньян от ядерного оружия и своей ракетной программы в обмен на гарантии безопасности? Все это очень серьезные вопросы, но давайте не ставить телегу впереди лошади, пишет Карри Казианис в статье для американского издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На равных

Первоначальный вопрос заключается в следующем: состоится ли встреча между Трампом и северокорейским лидером или нет? Учитывая то, что стоит на кону, американской администрации необходимо сделать все возможное, чтобы встреча состоялась.

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Итак, что следует сделать Вашингтону для того, чтобы создать надлежащие условия для ведения переговоров с Пхеньяном и получить шанс на денуклеаризацию Корейского полуострова?

Gage Skidmore Дональд Трамп

Во-первых, Вашингтону следует убедиться в том, что позиции региональных союзников согласованы с позицией Белого дома. Вашингтон, Сеул и Токио должны преследовать единую цель — денуклеаризацию Северной Кореи. Они также должны четко понимать, какие будут введены санкции за нарушение тех или иных соглашений и каких договоренностей следует придерживаться.

Во-вторых, встреча официальных представителей должна проходить в демилитаризованной зоне — больше нигде. Конечно, Пхеньян будет настаивать на проведении переговоров на территории Северной Кореи. Этот вариант не подходит. Северокорейский лидер захочет показать гражданам страны, что он может заставить американского президента приехать на территорию КНДР. Это просто не допустимо.

В-третьих, все граждане США, находящиеся в заключении в КНДР, должны вернуться на родину незадолго до начала саммита. Как США могут проводить переговоры, когда в руках у Пхеньяна находится такой инструмент давления? В качестве знака доброй веры граждане США должны быть освобождены и возвращены домой в добром здравии.

В-четвертых, совместные военные учения США и Южной Кореи, особенно военные маневры Foal Eagle, запланированные на март 2018 года, не могут быть прекращены. Северная Корея, по крайней мере, по словам официальных лиц, которые недавно встречались с северокорейским лидером, заявили, что он согласен на данное условие. Однако США должны получить официальное подтверждение от Пхеньяна. Если северокорейский лидер передумает и потребует отмены совместных военных маневров сил США и Южной Кореи, то встреча должна быть отменена.

UNC — CFC — USFK Военные учения Foal Eagle

В-пятых, руководство Северной Кореи должно предоставить черновой вариант проекта по обезвреживанию своих ядерных объектов до того, как будет организован саммит. Это даст Вашингтону возможность понять, что означает процесс денуклеаризации для Пхеньяна.

В прошлом Северная Корея предлагала ликвидировать свое ядерное оружие, в случае если Соединенные Штаты предоставили бы гарантии безопасности. В прошлом это означало, что военные силы США должны покинуть Корейский полуостров и ликвидировать весь собственный ядерный арсенал. Все эти условия ранее потерпели неудачу.

И, наконец, максимальное санкционное давление на Северную Корею будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян не начнет предпринимать явные шаги, направленные на денуклеаризацию. Вашингтон должен избежать ошибки, когда в обмен на пустые обещания Пхеньяну будут предоставлены финансовые или иные стимулы.

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Вышеупомянутые условия позволят Вашингтону заложить основу для достижения своих целей и убедиться в том, что Северная Корея не будет вознаграждена за простое участие в обсуждении проблемы. Но что случится, если перечисленные требования не будут выполнены? Администрация США продолжит кампанию по максимальному давлению на КНДР.

Вашингтон и его региональные союзники должны настаивать на том, что они всегда готовы к открытому диалогу с северокорейским лидером, но список условий уже составлен и не подлежит обсуждению. Белый дом должен дать понять, что он не стремится к началу войны, но его стратегия сдерживания никогда не будет смягчена, если КНДР попытается сохранить ядерное оружие и ракетную программу. Политика сдерживания сработала в отношении СССР, у которого был огромный арсенал, насчитывающий 40 тыс. ядерных боеголовок. Данная политика может сработать и в отношении КНДР. Если встреча не состоится или потерпит неудачу, это не означает, что все будет потеряно.