Жителям Волоколамска удалось достучаться до властей Подмосковья, причем в этот раз без личного участия президента, как то было ранее в похожей ситуации со свалкой «Кучино» возле города Балашихи. Гражданам уже пообещали «экстренную дегазацию» и рекультивацию, а вот в детали дальнейшей судьбы полигона ТБО «Ядрово» министр экологии Александр Коган предпочел не вдаваться. Однако местные активисты уверены, что от своих планов расширения и дальнейшей эксплуатации полигона подмосковные власти отказываться не намерены.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возгорание на полигоне ТБО «Съяново-1»

6 марта после того, как тремя днями ранее доведенные до отчаяния жители Подмосковного Волоколамска и окрестных сел вышли на митинг с требованием прекратить дальнейшую эксплуатацию полигона ТБО «Ядрово», а перед этим весь февраль буквально засыпали экстренные службы сообщениями о непереносимом зловонии, события вокруг этой свалки приняли стремительный характер.

Губернатор Андрей Воробьев под телекамеры отправил главного эколога области Александра Когана разбираться со свалкой. Местные власти молниеносно организовали встречу с жителями и оперативное совещание, по результатам которого в Волоколамском районе так и не был объявлен режим ЧС. Министр экологии и природопользования Московской области убедил собравшихся в том, что держит ситуацию под полным контролем.

Kremlin.ru Губернатор Московской области Андрей Воробьёв

Как сообщил сайт администрации Волоколамского муниципального района, в рамках поездки министр осмотрел полигон и встретился с жителями. В результате было принято решение создать штаб по экстренной дегазации свалки, пересыпке ее тела дополнительным количеством грунтов и принять другие меры для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

В свою очередь, побывавшие на встрече с Александром Коганом местные жители сообщили ИА REGNUM не менее интересные детали беседы. По их словам, министр заверил общественность в том, что областные власти полностью контролируют ситуацию. Выразилось это в том, что в ближайшее время будет разработана новая рабочая карта полигона, на «Ядрово» подвезут дополнительные грунты (сухой глины для пересыпки полигонов достаточно, все запросы мусорных операторов на грунт в области удовлетворяются, заявляла ранее советник министра экологии Мария Комкова — прим. ИА REGNUM ) для пересыпки тела полигона. Кроме того, власти организуют систему постоянного мониторинга качества атмосферного воздуха. А также уже пригласили проектировщиков, которые представят предложения по рекультивации первой карты и дегазации всего полигона.

Также заслуживает внимания данная министром экологии общая оценка ситуации, сложившейся вокруг свалки «Ядрово». Приведем ее полностью.

«С осени прошлого года, когда Минэкологии передало полномочия по надзору за полигонами, мы держим на контроле каждый объект, в том числе и «Ядрово». Проблемы здесь копились десятилетиями. Мы провели несколько масштабных проверок, сделали маркшейдерские и лабораторные исследования. В ближайшее время установим в районе автоматические станции мониторинга, это позволит отслеживать ситуацию в режиме реального времени», — цитирует Когана сайт администрации Волоколамского муниципального района.

Помогут ли жителям Волоколамска и окрестных сел заявленные подмосковными властями меры по ликвидации последствий «эффективной» эксплуатации свалки «Ядрово»? Давайте разберемся!

Prylarer Полигон ТБО

От созданной властями региона 6 марта медийной картинки у некритичного наблюдателя действительно может сложиться впечатление, что ситуация под контролем и проблема вот-вот будет решена. Ну как же! Губернатор в лучших традициях социально ориентированной местной власти откликается на требование граждан и отправляет на место ЧП своего зама и профильного министра. Чиновники, до которых простым смертным обычно не достучаться, спускаются со своего «Олимпа», оперативно встречаются с гражданами, проводят совещания и принимают соответствующие решения. Ой ли?

Мы позволим себе не согласиться с таким «благостным» взглядом на происходящее, и вот почему. Ситуация вокруг полигона ТБО «Ядрово», разве что с незначительными вариациями, в который раз повторяет, со счета сбились, в какой, подобные конфликты существуют вокруг других свалок Подмосковья. В частности, под Серпуховом который год перманентно горит свалка «Съяново-1», которой власти, наконец, занялись, после нешуточного общественного резонанса. Или соседний полигон «Лесная», который должны были закрыть, но передумали и продлили сроки эксплуатации, да еще и мощность увеличили. Несогласные жители Серпухова, объявившие в знак протеста голодовку, попали под прессинг местных полицейских. Под горячую руку стражей закона также попал вставший на сторону граждан глава администрации Серпуховского района Александр Шестун.

Дарья Антонова ИА REGNUM Территория полигона ТБО «Съяново-1»

Подробности читайте здесь: Серпуховской район Подмосковья переживает экологическое бедствие

Здесь: «Мусорная политика» Андрея Воробьева вынудила жителей на голодовку

И здесь: Скандал на полигоне ТБО «Лесная». На чьей стороне полиция?

А тут вдруг приехали большие чиновники и враз решили наболевшие проблемы граждан. Справедливости ради отметим, что не все. Свалку не закроют, а превратят в мусороперерабатывающий комплекс (МПК) и продолжат эксплуатировать. Вот в этом, на наш взгляд, и заключается принципиальное отличие ситуации даже не столько вокруг свалки «Ядрово», сколько в смене общих подходов к сложившейся практике решения мусорных проблем в регионе в целом.

Для ясности разобьем процесс на несколько составляющих. Первая часть, безусловно, экологическая. Пропустим вопрос о том, почему «один из лучших в области», по заявлениям чиновников, оператор свалки ООО «Ядрово» своим умелым управлением довел ситуацию до точки народного кипения и будут ли правовые последствия (несмотря на неоднократные взыскания до сих пор ООО «Ядрово» отделывалось лишь смехотворными штрафами — прим. ИА REGNUM ).

Перейдем к «экстренной дегазации» и дальнейшей рекультивации, обещанным министром Александром Коганом. Обращаем внимание читателей на то, что выполнять эти работы будет уже знакомая нам и так полюбившаяся региональным чиновникам компания «Экокон». Наблюдения за работами на свалке «Кучино» показывают, что при авральной ликвидации подобных экологический бедствий за бортом процесса остаются необходимые экологические экспертизы и какой бы то ни было анализ последствий этих действий для окружающей среды и местных жителей.

От реализованной компанией «Экокон» при активной поддержки минэкологии Подмосковья схемы дегазации и дальнейшей рекультивации у специалистов «волосы дыбом встают». Примитивный способ сжигать в открытой форсуночной печи очень разнообразный свалочный газ, как это делает «Экокон» в «Кучино», это не что иное, как безрассудная профанация мер по ликвидации экологического бедствия. Более того, авторы подобных способов, продвигая свои предложения, как раз и спекулируют на теме запахов, забывая упомянуть, что оставшиеся после сжигания продукты чаще всего не пахнут, но и являются несравненно токсичнее. То есть нет запаха, нет и проблем? Хотя события конца 2017 года, когда вонь разнеслась под стены Московского Кремля, показывают, что и проблема запахов таким способом не решается.

Кроме того, созданный ажиотаж, позволяет в обход законодательно закрепленных процедур привлечь непрофильные организации с некомпетентным руководством и соответствующими проектами. Суммы на такие «экстренные меры» растут в геометрической прогрессии, а это, на минуту, бюджетные деньги, наши с вами налоги.

Подробности читайте здесь: Взрыв яда возле Москвы: свалочный газ сожгут без экологической экспертизы

И здесь: Кучино: как Россию превращают во всемирную свалку вместо Китая

Помимо дегазации и рекультивации, есть еще одна не менее важная составляющая, а именно дальнейшая судьба мусорного полигона. Активисты из Волоколамска, побывавшие на встрече с Александром Коганом, сообщили ИА REGNUM, что на требования закрыть свалку «Ядрово» министр не отреагировал. Что, в общем, и не мудрено, поскольку данный полигон входит в областную территориальную схему обращения с отходами.

В отсутствие представленных на публичные обсуждения проектов якобы МПК на полигоне «Ядрово» и при невнятных объяснениях областного начальства сказать что-либо о дальнейшей судьбе этой свалки крайне сложно. ИА REGNUM уже писало о похожем случае в Каширском районе Подмосковья, по аналогии с ним мы, пусть и с некоторыми допущениями, все же попробуем предсказать дальнейшую судьбу «Ядрово».

Подробности читайте здесь: Мусорный скандал в Каширском районе Подмосковья

В руки местных жителей попала «концепция» МПК, который решили построить на подлежащей закрытию свалке около деревень Залесово и Малое Ильинское. Эксперты, которых мы попросили проанализировать данный проект, лаконично назвали его «хотелки» под очередное освоение бюджетных средств. Уже предлагаемое к размещению оборудование позволило сделать вывод о том, что заказчики проекта не намерены создавать реальный мусоросортировочный комплекс. А карта расположения так называемых хвостов (остатки мусоросортировки — прим. ИА REGNUM ) лишь укрепила во мнении, что перед нами не что иное, как все та же свалка, но в другом обличье.

Дмитрий Cкляренко Полигон ТБО

Еще раз подчеркиваем, что это всего лишь наши допущения. А как быть, когда власти вместо предоставления на суд общественности конкретных проектов раздают постоянно меняющиеся туманные обещания? Осмелимся предположить, что и свалку под Волоколамском ждет нечто подобное. Тем более, как можно судить по публичным высказываниям чиновников, на полигоне «Ядрово» раздельный сбор мусора существует с 2017 года. Осталось лишь фактическое состояние привести в соответствие с новыми тенденциями, то есть выделить бюджетные миллиарды, провести конкурсы, и юридически закрепить обновленный статус свалки. Видимо, чтобы не нагнетать и без того накалившуюся ситуацию в регионе, министр экологии предпочитает подробно на этих вопросах не останавливаться?

Так какие же выводы можно сделать из вышесказанного? Нелицеприятные для властей и неутешительные для граждан.

В преддверии президентских выборов и намеченных на осень выборов губернатора Подмосковья региональная власть продемонстрировала чудеса «диалога» с жителями. Андрей Воробьев проявил волю и послал «больших» чиновников решить проблемы граждан. Чиновники, проявив чудеса не свойственной до того оперативности, эти проблемы решили. Есть и материальные приобретения, объявлен очередной экстренный проект, который потребует многих миллиардов рублей на реализацию. Получается, и граждане услышаны, и есть с чем работать дальше.

А вот местным жителям, по всей видимости, опять не повезло. Мало того, что свалку не только не закроют, а, наоборот, увеличат. Так их еще собираются и дальше отравлять во время «экстренной дегазации», теперь уже несравненно более токсичными производными сгорания свалочного газа на факеле.

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