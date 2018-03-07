Президент России Владимир Путин завершил визит в Свердловскую область. С мая 2012 года это был уже шестой его визит на Средний Урал и третий — в Нижний Тагил, в том числе и на «Уралвагонзавод».

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании в Екатеринбурге

О катастрофе

В этот раз визит главы государства не был приурочен к какому-либо событию. Он не открыл выставку «Иннопром», как в июле 2017 года, не выступил на открытии «Ельцин-центра», как в ноябре 2015-го. Также Владимир Путин не принял участия в саммите «Россия — ЕС», как это было в июне 2013 года, а последний форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором он участвовал в ноябре 2013 года, прошёл в Челябинске в ноябре 2017-го. Ближайший состоится уже в Казахстане.

И тем не менее и эта поездка на Урал важна. В ходе своего визита Владимир Путин основное внимание сосредоточил на сфере профессионального образования. Приоритеты обозначились ещё в планах визита, которые накануне озвучила пресс-служба Кремля. Вечером 5 марта стало известно о том, что он встретится с работниками «Уралвагонзавода», посетит это предприятие, примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи, а также проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования.

Kremlin.ru Посещение научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод»

Конечно, были затронуты не только вопросы профессионального образования. Так, на встрече с рабочими УВЗ президенту напомнили о том, что в своём послании он назвал Нижний Тагил одним из неблагополучных городов.

«В наших домах бежит непригодная для жизни техническая вода. Город не может справиться с этой ситуацией. Вы можете как-то посодействовать и оказать помощь?» — спросила его одна из местных жительниц.

Президент России отметил, что обсудил эту проблему с губернатором Евгением Куйвашевым. Уже в 2018 году при участии иностранных партнёров планируется начать проект по воде.

«Я спросил: «А когда конкретно вы хотите начать?» — «В этом году уже начнём». Не помню, по-моему, 23 миллиарда — общий объём финансирования. Поэтому над этим конкретно уже будут работать с этого года», — сказал Владимир Путин.

Также президент похвалил усилия местных промышленных предприятий в плане модернизации оборудования. В качестве примера он привёл «Евразхолдинг», который ввёл новейшую доменную печь стоимостью $200 млн.

«Количество выбросов будет уменьшаться. Так же по другим объектам будем работать. Обязательно будем работать целенаправленно», — заверил Путин.

Кроме того, президент продемонстрировали площадку, на которой в Екатеринбурге планируется построить фактически новый жилой район. Работы станут возможны в том случае, если столица Среднего Урала победит в борьбе за проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2025. Владимир Путин одобрил площадку и большие планы местных властей.

В Екатеринбурге президента застала трагическая новость о крушении в Сирии самолёта Ан-26. Напомним, в результате авиакатастрофы погибли 33 пассажира и шестеро членов экипажа. Но это известие пришло уже вечером. Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и личному составу Минобороны.

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О филиалах

Тема профессионального образования проходила красной нитью через весь визит Владимира Путина. Причину того, что об этом шла речь именно на Урале, объяснил сам президент.

«Как раз для этого региона, так же как и для всей экономики, очень важна тема, которую мы намерены сегодня с вами обсудить, — это развитие системы среднего профессионального образования», — сказал Владимир Путин.

В ходе встречи с ним работники «Уралвагонзавода» пожаловались на то, что из-за укрупнения вузов и закрытия филиалов многие жители Нижнего Тагила были вынуждены уехать за образованием в региональные центры. В ответ Владимир Путин напомнил, что качество подготовки в филиалах далеко не всегда было идеальным, фактически они стали «лабораториями по штамповке «корочек».

"У нас действительно количество вузов сократилось на 30 процентов (32, по-моему), а филиалов — больше чем на 60. Это вызвано необходимостью закрывать конторы типа «Рога и копыта», которые ничего не дают, кроме бумажки», — сказал Владимир Путин.

В то же время он не исключил, что в городах, как Нижний Тагил, где высока потребность в кадрах, особенно инженерных, можно не закрывать филиалы, а повышать в них уровень качества подготовки. Обратил он внимание и на необходимость создания привлекательных условий на местах, чтобы выпускники возвращались в родные места и работали там на производстве.

«Вы говорите, что не возвращаются. Но если условия хорошие создаются, то будут возвращаться, в том числе и на ваше предприятие. Уровень зарплаты должен расти, жилищные проблемы решаться и так далее», — отметил президент.

Инженер

Затем обсуждение темы кадров и профобразования было продолжено на VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи, в котором также принял участие Владимир Путин.

«Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено. Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьёзных вопросов, которые стоят перед нашей страной», — сказал президент.

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О приоритетах

Через некоторое время уже в резиденции губернатора, на совещании по вопросу развития системы среднего профобразования шла речь о том, как именно готовить профессиональные кадры. Владимир Путин отметил, что обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе.

С этим, как выяснилось, не всё гладко. Проблемные точки обозначил генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Россия)» Роберт Уразов. Россия присоединилась к этому движению в 2012 году, Одним из важных моментов Уразов назвал оборудование. По его словам, из 3600 колледжей, с которыми работает организация, только в 105 стоит современное оборудование. И то лишь по двум-трём профессиям. Кроме того, из почти 27 тыс. мастеров производственного обучения только 730 соответствуют стандартам WorldSkills. А в 2017 году из 14 тыс. человек демонстрационный экзамен WorldSkills сдали лишь 17%.

Студенты

Владимир Путин отмечает: модернизация нужна. По его мнению, в стране нужно создать своеобразные центры коллективного пользования, в которых на одной площадке будет собрано лучшее оборудование. И это оборудование смогут использовать все, кто заинтересован в высоком результате своей работы.

Кроме того, в стране необходимо открыть центры опережающей профессиональной подготовки. В них должно проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей.

«Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии», — сказал Владимир Путин.

Проблемы в среднем профобразовании есть. Но бизнес всё чаще берёт под своё начало техникумы и колледжи, а также активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills. Связка «колледж — бизнес — выпускник», пожалуй, идеальная. Если студент во время учёбы проходит практику на производстве, то и специалист из него получится соответствующий. Весь этот накопленный опыт нужно использовать, призвал Владимир Путин.

«Важно, используя накопленный опыт и методики, сделать так, чтобы вся наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические перемены, которые происходят в мире», — сказал президент России.