Визит Владимира Путина в Свердловскую область: подробности

Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM

12:41 Президент России Владимир Путин сегодня, 6 марта, посещает Свердловскую область. В Екатеринбурге он проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования, а в Нижнем Тагиле посетит «Уралвагонзавод» и примет участие в VI Всероссийском форуме рабочей молодёжи. Все подробности — в онлайн-трансляции ИА REGNUM. Также читайте: Свердловская область ждёт Владимира Путина 2 Иван Шилов©ИА REGNUM Владимир Путин

12:46 5 марта в Свердловской области шли обильные снегопады. Местами они есть и сейчас. Перед приездом Путина на региональные дороги было выведено более 500 единиц уборочной техники. Очистку трасс от снега и льда отслеживает лично губернатор Евгений Куйвашев. Также читайте: В ожидании Путина: свердловские дороги очищают от снега

12:50 Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил под надёжным контролем ГИБДД.

12:51 Также усиленные патрули дежурят на улицах Екатеринбурга и Нижнего Тагила

12:55 Владимира Путина ожидали в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга в районе 14:00 по местному времени (12:00 мск). Пока о его прибытии информации нет. В аэропорту его встречают Евгений Куйвашев и другие официальные лица.

12:57 А в Нижнем Тагиле Владимира Путина уже ждут журналисты. Здесь проходит VI Всероссийский форум рабочей молодёжи, который посетит глава государства. 3 Алексей Банников©ИА REGNUM Журналисты в ожидании

13:06 Владимир Путин не первый раз посещает Нижний Тагил. Только за нынешний президентский срок эта поездка вторая, а в Свердловскую область — шестая.

13:07 В Свердловской области перед приездом Владимира Путина на дороги вышло 509 снегоуборочных машин. Местами снегопад продолжается до сих пор. Однако в самом Нижнем Тагиле, куда направится глава государства, солнечно.

13:10 VI Всероссийский форум рабочей молодёжи проходит с 3 по 7 марта на площадке научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод». Его организаторами являются Федеральное агентство по делам молодёжи, Российский центр содействия молодежному предпринимательству, Департамент молодежной политики Свердловской области, а также администрация Нижнего Тагила. 4 Алексей Банников©ИА REGNUM В Нижнем Тагиле проходит VI Всероссийский форум рабочей молодёжи

13:15 В 2018 году форум собрал представителей промышленных, транспортных и аграрных предприятий, а также лидеров молодёжных профессиональных сообществ и советов молодых специалистов из 38 регионов России — от Калининграда до Камчатки. Всего участвуют порядка 300 человек. «Традиционно на форумных площадках мы собираем молодёжь, заинтересованную в своем профессиональном развитии. С этой целью во главе с экспертами мы предлагаем насыщенную образовательную программу, которая позволит получить необходимый опыт, заручиться поддержкой спикеров, разработать перспективные проекты, готовые к реализации в регионах», — говорит заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Екатерина Драгунова.

13:28 В аэропорту «Кольцово» его встретил губернатор Евгений Куйвашев.

13:34 Сейчас глава государства направится в Нижний Тагил. Также читайте: Владимир Путин прибыл в Свердловскую область

13:40 Нижний Тагил неофициально называют Путинградом. Название закрепилось в декабре 2011 года, когда начальник сборочного цеха Игорь Холманских во время программы «Разговор с Владимиром Путиным» предложил помощь с наведением порядка в Москве и в отстаивании стабильности. «В трудные времена, Владимир Владимирович, Вы приезжали к нам на предприятие и помогли нам. Спасибо Вам за это. Сегодня наш многотысячный коллектив имеет заказы, имеет зарплату, имеет перспективу, и мы очень дорожим этой стабильностью. Мы не хотим возврата назад. Я хочу сказать про эти митинги. Если наша милиция, или сейчас как она называется, полиция, не умеет работать, не может справиться, то мы с мужиками готовы сами выйти и отстоять свою стабильность, но, разумеется, в рамках закона», — сказал тогда Игорь Холманских. Владимир Путин поблагодарил его за поддержку, но выразил надежду на то, что все стороны будут действовать в рамках закона и помощи уральцев не потребуется. «Подъезжайте, но не сейчас, и хотелось бы не по этому поводу. Я думаю, что всё-таки все будут оставаться в рамках действующего закона: и митингующие, и правоохранительные органы — а мы с вами займемся решением других вопросов, в частности вопросов, связанных с жизнедеятельностью предприятий и оборонной отрасли в целом», — ответил уральцам Владимир Путин. Ранее читайте: Программа «Разговор с Владимиром Путиным»: полный текст

13:46 Впервые в качестве главы государства Владимир Путин побывал на Среднем Урале 13—14 июля 2000 года. В Нижнем Тагиле осмотрел вторую Уральскую выставку вооружений и военной техники «Уралэкспоармз — 2000». Его внимание привлекли беспилотный самолет-разведчик «Пчела», получивший боевое крещение в Чечне, и самоходная артиллерийская установка «Вена». А затем Владимир Путин и тогдашний губернатор Свердловской области Эдуард Россель открыли торжественный парад военной техники, в котором наряду с современными образцами бронетехники участвовали и легендарные «тридцатьчетверки». Также в июле 2000 года президент посетил Нижнетагильский металлургический комбинат, где заложил фундамент стана-5000 и по уже сложившейся традиции опустил в фундамент медный пятак 1708 года выпуска.

13:52 А 8 октября 2003 года в Екатеринбурге прошёл российско-германский саммит с участием Владимира Путина и теперь уже бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Это был первый такой саммит, который прошёл в региональном центре. Все предыдущие проводили в столичных городах: Москве, Бонне и Берлине. Также читайте: В Екатеринбурге пройдет российско-германский саммит с участием Владимира Путина и Герхарда Шредера

13:57 В Нижнем Тагиле журналистов уже не выпускают из пресс-центра. Владимир Путин вот-вот приедет на «Уралвагонзавод».

14:01 После обильного снегопада погода в Нижнем Тагиле стабилизировалась. Термометр показывает минус шесть градусов. Иногда выглядывает солнце.

14:06 Последний раз Владимир Путин был на Среднем Урале летом 2017 года. Тогда в Нижний Тагил он не заехал, но об этом городе речь шла. В ходе рабочей встречи с главой региона Куйвашевым он сказал, что подпишет указ о праздновании 300-летия Нижнего Тагила. Что и было сделано.

14:14 Широкий резонанс тогда вызвала жалоба работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий на невыплату зарплаты. В обращении на «Прямую линию» с Владимиром Путиным люди заявили, что им отказались выдавать зарплату до тех пор, пока к руководству завода не обратится лично президент России. «Надо понять: если это так, то откуда такое хамство по отношению к людям», — напутствовал Путин Куйвашева. Последствия не заставили себя ждать. Не успел президент уехать из Екатеринбурга, как работникам уже начали выдавать долги по зарплате. Также читайте: Путин потребовал разобраться с невыплатой зарплаты в Нижнем Тагиле

14:17 В зале, где проводится мероприятие Общероссийского форума рабочей молодёжи, наступила тишина. Видимо, все ожидают Владимира Путина.

14:19 В пресс-центре все журналисты тоже в ожидании.

14:20 «Уралвагонзавод» — это одно из ведущих оборонных предприятий Урала и России. Здесь выпускают не только железнодорожные вагоны, но и танки.

14:24 Ожидание затягивается. Участники форума переглядываются и перешептываются. Но все продолжают терпеливо ждать.

14:24 Танком нового поколения является Т-90МС. На предприятии заявляют, что он уверенно превосходит своих предшественников по главным показателям, определяющим боевую эффективность.

14:31 В зал, где проводится мероприятие Всероссийского форума рабочей молодёжи, вошёл Владимир Путин. Зал приветствует президента. 6 Алексей Банников © ИА REGNUM Владимир Путин на форуме в Нижнем Тагиле

14:32 Владимир Путин также поприветствовал участников форума.

14:34 Президент подчеркнул важность рабочих профессий, также он напомнил о вкладе учёных и инженеров в развитие оборонной промышленности.

14:38 Владимир Путин подчеркнул, что все успехи происходят от того, что простые люди качественно работают.

14:39 «Все революционные преобразования начинаются с подготовки новых кадров. Так было при Петре I», — заявил Владимир Путин. Он добавил, что так было и в XIX веке, и в 30-е годы XX века.

14:40 Участникам форума представилась прекрасная возможность задать свои вопросы президенту.

14:46 С 1999 года в Нижнем Тагиле проходила выставка вооружений и военной техники. Вначале она была уральской, но затем стала международной. Очередная выставка должна была пройти в сентябре 2017-го. Не свершилось. Весной 2017 года Russian Expo Arms забрали в Подмосковье.

14:48 «Сегодня конкурентные преимущества получают те, кто работает на стыке знаний», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос участницы форума. Он подчеркнул, что надо быть хорошим специалистом в своей области, иметь навыки смежных знаний и уметь работать в коллективе.

14:53 «Это такой штамп в сознании: мужские или женские профессии. И за этим штампом мало что стоит», — заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос о «мужских» и «женских» профессиях. Он считает, что современные условия производства расширяют возможности, в первую очередь для женщин.

14:53 Судя по программе визита Владимира Путина на Урал и по его словам на форуме в Нижнем Тагиле, в основе внимания — профессиональное образование, подготовка кадров для предприятий. Этому же будет посвящено совещание по системе среднего профессионального образования, которое президент проведёт вечером в Екатеринбурге.

14:57 Владимир Путин считает, что из-за технологической революции некоторые профессии перестанут быть востребованы, и к этому надо быть готовыми. По мнению президента, должна быть налажена система переквалификации кадров.

14:58 Владимир Путин на «Уралвагонзаводе» ознакомился с линией производства подвижных составов и побеседовал с рабочими предприятия, сообщает пресс-служба Кремля.

15:04 Владимир Путин сообщил, что у него были наставники, и это были умные, грамотные и мудрые люди. Он сообщил, что наставники должны передавать не только умение, но и учить хорошо относиться к собственному делу. Владимир Путин также сказал, что, возможно, будет инициирован закон о наставничестве.

15:08 В разговоре с рабочими Владимир Путин напомнил, что в стране было сокращено количество образовательных учреждений. Причина — обучали студентов некачественно. Эффективностью оставшихся будут заниматься, сообщает телеканал «Россия 24».

15:11 Отвечая на вопрос о том, как наладить диалог между властью, руководством предприятий и рабочими, Владимир Путин сообщил, что для этого создаются трёхсторонние комиссии, которые профессионально решают вопросы. Также способствовать такому диалогу должны политические партии, общественные организации и СМИ. 7 Алексей Банников © ИА REGNUM Владимир Путин на форуме

15:12 Владимир Путин поблагодарил участников форума за вопросы и сообщил, что по «своему производственному» графику должен отправиться на совещание в Екатеринбург.

15:12 Владимир Путин пожелал всем участникам мероприятия удачи и покинул форум.

15:21 В 2017 году в центре под­готовки персонала корпорации «Уралвагонзавод» обучение по рабочим профессиям прошли более 18 тыс. человек, сообщает пресс-служба Кремля.

15:25 В Екатеринбурге Владимир Путин проведёт совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Скорее всего, оно состоится в резиденции губернатора.

15:29 Известно, что президент встретится с губернатором Куйвашевым. Об этом Владимир Путин сам сказал работникам «Уралвагонзавода».

15:35 Отметим, в Свердловской области насчитывается более 100 колледжей и техникумов. В некоторых из них, как, например, в Свердловском областном медицинском колледже, обучаются жители разных регионов России, а также иностранные студенты. Но, скорее всего, основное внимание в ходе совещания будет сосредоточено на профессиональном образовании в промышленности и строительстве, подготовке квалифицированных рабочих.

15:42 В центре Екатеринбурга — усиленные патрули полиции. Скоро начнётся совещание с участием Владимира Путина.

15:48 В Екатеринбург также прибыл глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он посетил площадку, на которой идёт строительство конгресс-холла.

15:55 Возможно, на встрече с губернатором будут затронуты вопросы, поднятые Владимиром Путиным 9 июля 2017 года. Напомним, тогда президент России передал Евгению Куйвашеву жалобы жителей региона, поступившие на «Прямую линию».

16:01 Тогда президент передал главе региона порядка 30 обращений граждан и попросил разобраться.

16:03 Разделение профессий на мужские и женские устарело, считает Владимир Путин.

16:11 Нужны те, кто понимает, что такое современное производство, как оно устроено, говорит Владимир Путин. «Нужны люди, которые понимают, что такое программирование, робототехника. Это сложный вид деятельности, но без того, чтобы овладеть всеми этими знаниями и навыками, нам, конечно, не решить серьезных вопросов, которые стоят перед нашей страной», — сказал президент России. 8 Иллюстрация: Kremlin.ru Зал внимательно слушает Владимира Путина

16:19 Часть проспекта Ленина возле резиденции губернатора Свердловской области перекрыта.

16:27 Владимир Путин обсудил с губернатором Свердловской области перспективный проект привлечения иностранного инвестора в строительство системных объектов водоснабжения Нижнего Тагила. Это позволит обеспечить город чистой питьевой водой. Отметим, качество питьевой воды вызывает у горожан множество нареканий. А 1 марта в своём послании президент назвал Нижний Тагил в числе экологически неблагополучных городов России.

16:31 Также в ходе общения с работниками завода Путин одобрил те усилия, которые предприятия города предпринимают для снижения количества выбросов в атмосферу. 9 Иллюстрация: Пресс-служба губернатора Среди молодёжи

16:38 Рабочие поблагодарили Владимира Путина за поддержку в реализации проекта строительства физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». Также они просят помочь построить легкоатлетический манеж. Президент пообещал обдумать этот вопрос.

16:43 Владимир Путин прибыл к резиденции губернатора.

16:45 Ожидается, что в совещании по вопросу развития системы среднего профессионального образования примут участие вице-премьер Ольга Голодец и помощник президента России Андрей Фурсенко.

16:50 Также в совещании могут принять участие главы Воронежской области Александр Гусев и Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

16:56 В соцсетях и на форумах граждане делятся фотографиями кортежа Владимира Путина.

16:57 Совещание началось.

16:59 За последние 17 лет вложения в среднее профобразование увеличились в девять раз. Бизнес всё чаще берёт под своё крыло колледжи и техникумы, говорит Путин.

17:00 Сегодня рабочий, по сути, инженер, который может управлять сложными современными устройствами, говорит президент.

17:03 При модернизации системы профобразования обязательно нужно учитывать стратегию регионального развития, поставил задачу глава государства.

17:04 Надо отказаться от стереотипа: «Школу закончил, и всё». В современном мире этого недостаточно, считает Владимир Путин. Он предлагает настраивать молодых людей и вообще людей любого возраста на постоянное совершенствование.

17:07 Опытом работы в сфере профессионального образования поделился один из совладельцев группы «ЧТПЗ» Андрей Комаров. Профориентационную работу начинать нужно в школе, считает предприниматель. По программе «Белая металлургия» обучатся 1100 студентов, говорит Андрей Комаров.

17:11 Все выпускники «Белой металлургии», подлежащие призыву в армию, служат в одной воинской части. С военными налажено взаимодействие, отмечает Андрей Комаров. По его словам, это позволяет не потерять специалистов, которые обучились по программе. После службы в армии выпускники программы возвращаются на производство.

17:12 Просит Владимира Путина помочь с реализацией такой программы взаимодействия и в других регионах России.

17:13 «По поводу Вооружённых сил: не везде это возможно, хотя практика очень хорошая», — ответил Владимир Путин.

17:17 Об опыте профобразования Хабаровского края рассказывает глава региона Вячеслав Шпорт.

17:19 В Хабаровском крае введён и действует региональный кадровый стандарт. Работа ведётся в тесном партнёрстве с предприятиями. «Это востребованная технология», — говорит Шпорт.

17:21 Поблагодарил Владимира Путина за межрегиональный центр компетенции в Комсомольске-на-Амуре.

17:23 «Движение «Молодые профессионалы» всколыхнуло интерес молодёжи к рабочим профессиям», — говорит Шпорт. «Условия сейчас в стране есть беспрецедентные», — считает глава Хабаровского края.

17:25 «Все институты подготовки сегодня дают результаты», — говорит Шпорт. По его словам, если раньше выпускники приходили на производство и им советовали забыть всё, чему их учили, то сейчас выпускник приходит и работает на основе ранее полученных знаний.

17:27 Выступает директор Уральского колледжа строительства, архитектуры и предпринимательства Ольга Бурганова. Делится опытом проведения демонстрационного экзамена.

17:30 «Демонстрационный экзамен — это новый взаимовыгодный формат сотрудничества между колледжем, предприятием и, самое главное, выпускником», — считает Ольга Бурганова. В 2018 году колледж снова будет участвовать в таком экзамене.

17:33 Отметим, речь идёт о демонстрационном экзамене по стандартам «Ворлдскиллс». Это одна из форм государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования. Она предполагает моделирование для выпускников реальных производственных условий, независимую экспертную оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена, в том числе экспертами из числа представителей предприятий, а также определение уровня навыков, знаний и умений выпускников в соответствии с международными требованиями.

17:35 Выступает генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.

17:38 «У нас только 730 мастеров производственного обучения из почти 27 тысяч соответствуют нашим стандартам», — говорит Роберт Уразов.

17:39 Также Уразов обратил внимание главы государства на нехватку современного оборудования в учебных заведениях. По его мнению, в каждом регионе можно было бы создать центр опережающего развития, где могли бы в том числе проходить переподготовку и взрослые.

17:40 В регионах появятся центры опережающего развития, отметил президент России.

17:45 По всей стране в короткие сроки необходимо сформировать центры опережающей профессиональной подготовки. Такую задачу Владимир Путин поставил на совещании в Екатеринбурге. «На их базе будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации — выбирать для себя профессии», — сказал президент.

17:50 Владимир Путин считает, что техникумы и колледжи должны не только обеспечивать современную профессиональную подготовку специалистов, но и давать сильное, разностороннее образование. Это касается в том числе и гуманитарных дисциплин, и программирования, и иностранного языка, и естественнонаучных дисциплин.

17:53 Завтра, 7 марта, Владимира Путина ожидают в Самаре.