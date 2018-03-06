Минобороны: Жертвами крушения самолёта Ан-26 в Сирии стали 39 человек

Москва, , 20:10 — REGNUM На борту разбившегося в Сирии российского транспортного самолёта Ан-26, по уточнённым данным, находились 39 человек, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По информации ведомства, в самолёте находились 33 пассажира и шесть членов экипажа.

Уточняется, что все находившиеся на борту — военнослужащие Вооружённых сил России. Ранее, напомним, в неофициальных источниках появлялась информация, что среди погибших есть гражданские лица.

В Минобороны также сообщили, что семьям и близким погибших в результате катастрофы «будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка».

Как передавало ИА REGNUM, самолёт Ан-26 потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, не долетев около 500 метров до взлётно-посадочной полосы. Никто из находившихся на борту не выжил.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия».

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