В Новосибирской области продолжают обсуждать заявление временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Травникова, которое он сделал на форуме «Социально-экономическое партнерство — 2018» — превратить Новосибирскую область в центр «Сибирской конурбации». А так как более подробной информации озвучено не было, предложение это обрастает догадками и критикой.

Alex Polezhaev Панорама Новосибирска

Kremlin.ru Андрей Травников

Отметим, что Травников дословно сказал следующее: «Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири — Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул». По его мнению, конурбация поможет стать хорошим стимулом развития экономики Западной Сибири и позволит сибирским регионам отойти от соперничества и перейти к стратегии развития и кооперации.

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Значительная часть новосибирцев обсуждает даже не процесс экономического объединения крупных городов сибирских регионов, его плюсы и минусы, а само слово «конурбация», которое у многих ничего кроме насмешек не вызывает.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко (КПРФ) расценил заявление Травникова как предвыборный ход.

«Я не знаю, что такое конурбация и что он имел в виду. Если это что-то вроде «содружества городов», то городов-побратимов у нас уже очень много, и развитию экономики города или региона это как-то не помогло. Если это объединение регионов (укрупнение), то это тоже уже было. Достаточно посмотреть историю возникновения Новосибирской области из «Сибирского края» (разукрупнение региона). В укрупнении региона я ничего полезного не вижу, так как это непростое сложение экономических возможностей разных регионов, сложности в создании новой системы управления огромной территорией. У нас не «моноэкономика», а совершенно разноплановые территории. Я не расцениваю эти намерения (или предложения) серьёзно. Врио надо заниматься своей территорией, но не витать где-то в облаках нововведений, тем более таких масштабных. Интересно, как на это предложение отреагировали руководители соседних регионов? Они-то этого хотят? Или реформа будет предложена из Москвы? И все-таки я оцениваю это предложение врио как предвыборный ход перед осенними губернаторскими выборами. Всегда выгоднее действующей власти затеять обсуждение чего-то большого и недостижимого, чем отвечать за конкретное экономическое развитие своего региона за отчётный период», — отметил ИА REGNUM Агеенко.

А краевед Константин Голодяев считает, что «такое объединение, конечно, перспективно», но сомневается, что наши города и страна сегодня готовы к созданию таких агломераций.

«Ни транспортно, ни экономически. Люди не будут «уезжать в Москву… и Нью-Йорк», если у них здесь будет достойная работа и высокий уровень жизни, уверенность в будущем детей. Когда заработанные деньги будут оставлять регионам, а не отправлять за Урал тем, кто, по словам Кудрина, «живут в современном мире», — высказал ИА REGNUM своё мнение Голодяев.

Muad'Dib~commonswiki Порт на реке Обь в городе Барнаул

Стоит сказать, что идея сделать Новосибирскую область центром конурбации не нова и была озвучена ещё задолго до того, как Андрей Травников был назначен врио губернатора региона. Ещё в мае 2015 года на II Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России» в новосибирском Экспоцентре было предложено создать объединение, что-то вроде «НовоТомКемерАул». А города, которые должны в это объединение войти — Новосибирск, Томск, Барнаул и Кемерово, — должны были соединить с аэропортом «Толмачёво» специальные электрички со скоростью 250 км/ч. Схема предполагала строительство новых путей на участках Новосибирск — Юрга, Новосибирск — Барнаул и Юрга — Кемерово — Новокузнецк.

Считалась, что развитие транспорта потянет за собой экономику, вырастет благосостояние жителей пригородов, бизнес получит новые рынки сбыта и так далее. 22 мая 2015 года критика прозвучала лишь со стороны тогда ещё губернатора Красноярского края, (в настоящее время главный советник мэра Новосибирска — прим. ИА REGNUM ) Виктора Толоконского. В своей речи Толоконский акцентировал внимание на том, что прежде чем задумываться о конурбации и агломерации, необходимо научиться «управлять простыми процессами» — наладить транспортное сообщение вокруг города и медицинское обслуживание в селе.

В тот же день 12 глав муниципалитетов и районов Новосибирской области подписали соглашение о создании агломерации.

В следующем, 2016 году руководитель Российского института градостроительства и инвестиционного развития Михаил Грудинин также упоминал о возможности такого объединения на территории Сибирского федерального округа, наряду с такими территориальными объединениями, как Уральская (вокруг Екатеринбурга), Южная (Краснодар — Ростов-на-Дону), конурбация Самара — Тольятти.

С идеей экономического объединения регионов, но уже объединения Хакасии, Тувы и Красноярского края — в Енисейскую экономическую зону — неоднократно выступал и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

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А в 2017 году в рамках Общероссийского гражданского форума председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин также предложил создать Сибирскую агломерацию. По его словам, бюджетная обеспеченность крупных городов ниже, чем средних, на 15%, хотя в бюджет они приносят больше доходов от налогов.

«В России можно насчитать 20 точек, где «концентрируется» вся жизнь страны, — это крупные города плюс более мелкие, но находящиеся довольно близко. Две-три агломерации нужно создать целенаправленно, есть несколько вариантов: Томск — Новосибирск — Барнаул, Урал и Казань — Самара — Ульяновск», — говорил тогда Кудрин.

Ku3mi41 Главпочтамт. Кемерово

Что интересно, тогда Андрей Травников к этой идее отнёсся скептически. Он отмечал, что «отдельную структуру в виде агломерации» не видит «даже в перспективе», и подчёркивал, что «сейчас сложилась очень гармоничная агломерация на территории Новосибирской области (…) и, если нарушить целостность, районы потеряют в развитии».

«Может быть, следует рассматривать инициативу не как агломерационные связи между тем же Барнаулом и Новосибирском, тем же Новосибирском и Томском, а как выстраивание связей по определённым направлениям. В этом случае использовать эффект кооперации в отдельных отраслях целесообразно», — цитирует «Континент Сибирь» Травникова (цитата от 28 ноября 2017 года).

А вот мэр Новосибирска Анатолий Локоть в конце ноября 2017 года предложение Кудрина о создании агломерации назвал интересным и «симпатичным».

1 марта 2018 года в своём послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил стратегию пространственного развития страны. По словам главы государства, развиваться будет вся страна, все ее территории, все населённые пункты. А у мегаполисов не будет — и не должно быть — никаких преференций.

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Отметим, что конурбация — городская агломерация полицентрического типа. В качестве ядер она имеет несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости городов при отсутствии явно доминирующего центра.